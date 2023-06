Jugendtag in Zwickau

Am Sonnabend, den 20. Mai fand in Zwickau ein Gemeinschaftstag unserer Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) statt. Hierbei gab es unter anderem ein Sportprogramm, sowie einen Vortrag zur NRJ und über unsere Partei und Bewegung.

Der Jugendtag startete am Nachmittag mit einem intensiven, dreistündigen Sportprogramm, bei dem nach der Erwärmung Grundlagen aus dem Boxen sowie Kickboxen trainiert wurden. Desweiteren übte man sich in der Verteidigung gegen Angriffe, auch von mehreren Gegner. Gerade in der heutigen Zeit, in der die allgemeine Verrohung und Brutalität, aber auch die Attacken durch den politischen Gegner zunehmen, ist es elementar wichtig, gleichermaßen Geist sowie Körper zu trainieren und sich bestmöglich auf entsprechende Angriffssituationen vorzubereiten, um nicht zum leichten Opfer zu werden sondern sich selbst und seine Familie und Kameraden effektiv schützen zu können.

Nach der schweißtreibenden Sporteinheit ging es gemeinsam in die Theorie über. Ein junger Aktivist der NRJ aus Zwickau stellte anhand eines Vortrages, der sich am Buch „Der Nationalrevolutionär“ orientierte, unsere Partei, ihre Besonderheiten sowie die Unterschiede zu anderen Gruppen vor. Desweiteren wurde auch auf die Entstehung der NRJ und ihre bisherige Entwicklung eingegangen.

Am Abend wurde dann gemeinsam gegessen und sich in kameradschaftlicher lockerer Runde noch ausgetauscht, und bei Dart und Kartenspielen fand der gelungene Jugendtag seinen Ausklang.

Wenn auch Du beim nächsten Mal dabei sein willst, dann melde Dich einfach bei uns über [email protected] und besuche den Telegram Kanal der NRJ t.me/agjugend sowie den regionalen Kanal aus Westsachsen t.me/DerDritteWegWestsachsen

Nationalrevolutionäre Jugend voran!