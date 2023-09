Mit den Patrioten wird es in Europa dunkel

Wo Konservative und sogenannte Patrioten regieren – da herrscht nicht Ordnung, da gibt es keine Zukunft im Eigenen – sondern die Verausländerung und die Überfremdung schreitet zügig voran. Aktuell ist ein Skandal in Polen öffentlich geworden. Laut Medienberichten haben polnische Konsulate in Afrika und Asien hunderttausende Arbeitsvisa an Migranten verkauft. Diese gelangten damit in die EU und auch nach Deutschland. Im Zentrum des Verdachtes stehen Politiker der PiS-Partei, die damit wirbt, kaum Migration zuzulassen.

Auch der bei naiven Patrioten beliebte Viktor Orbàn hat bereits erfolgreich Hunderttausende nach Österreich geschleust und gleichzeitig Ungarn mit Fremdarbeitern geflutet. Die „patriotische Hoffnung“ aus Österreich hat es als Innenminister versäumt, die Grenzen zu schützen, dafür hat der derzeitige FPÖ-Chef Kickl aber die Verschleuderung österreichischer Staatsbürgerschaften an Juden initiiert. Seither machen Juden unter den Eingebürgerten in Österreich bereits rund die Hälfte aus.

Ebenso extrem handelt die italienische Hoffnung der Patrioten. Einst war die Rede von „der rechtesten Regierung aller Zeiten“ und groß waren die Hoffnungen bei Neurechten und erklärten Putinisten, wie zum Beispiel in Elsässers FSB-Verlautbarungspostille COMPACT. Seither hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni es nicht nur unterlassen, den Ansturm auf Lampedusa zu unterbinden, auch ihr Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida kündigte bei einem Pressetermin in Brüssel an, 500.000 „legale Migranten“ ins Land zu lassen. Denn die mit EU-Geldern gemästete Landwirtschaft Italiens benötigt neue Sklavenarbeiter aus der Fremde. Auch der Innenminister Matteo Piantedosi betonte, dass Italien „weiterhin die legalen Kanäle für die Einreise von Migranten stärken muss“.

Wer auf die Konservativen hofft, ist bereits heute verraten. Anstatt die lebensnotwendigen Bedürfnisse der Nationen Europas zu garantieren, zeigt sich überall das gleiche Bild. Leere Versprechen, Korruption und nutzlose Symbolpolitik, die von einfältigen Geistern im rechten Lager als „metapolitischer Erfolg“ rezipiert wird.

Nur authentische und revolutionäre Nationalisten vermögen den geschändeten und verratenen Völkern Europas eine Zukunft zu geben!