„Der III. Weg“ – LV Bayern reicht Wahlunterlagen ein

Am 27. Februar 2021 wurde in Oberfranken auf dem Landesparteitag in Oberfranken die bayerische Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Damit jedoch die nationalrevolutionären Kandidaten auch auf dem Wahlzettel erscheinen, mussten zuerst sogenannte Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Zwangsmaßnahmen ging die Unterschriftensammlung im Freistaat gut vonstatten. Mit viel persönlichem Einsatz waren die Mitglieder auf den Straßen unterwegs. Anfang Juli 2021 konnten so weit mehr als die erforderliche Anzahl an Unterstützungsunterschriften zusammen mit den notwendigen Wahlunterlagen eingereicht werden.

Karl-Heinz Statzberger aus München, der stellvertretende Landesvorsitzende und auf Platz eins der bayerischen Landesliste, gab die Unterlagen beim Landeswahlleiter in Fürth ab. Für den Einsatz aller Helfer und der zahlreichen Unterstützer, die auch von außerhalb Bayerns anreisten, wollen wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

„Freiheit statt Corona-Diktatur“ lautet das aussagekräftige Motto für den Wahlkampf, der im August beginnt. Die Herrschenden verkaufen unser Volk tagtäglich, um ihre eigene Macht zu sichern. Eine ausufernde Masseneinwanderung und die damit verbundene massive Ausländergewalt, katastrophale Corona-Zwangsmaßnahmen, die Zerstörung von Klein- und Mittelstandsbetrieben, der Untergang unserer Heimat und Tradition und der Corona-Impfwahn sind nur ein paar Beispiele, die uns die Volksverräter aufdiktiert haben. Auch gegen die familienfeindliche Politik und die ausufernde Homo-Propaganda positioniert sich unsere Partei klar.

Dieser deutschfeindlichen Politik muss umgehend das Handwerk gelegt werden. Wir fordern:

„Erst unser Volk, dann all die Anderen. Erst unsere Heimat und dann die Welt!“