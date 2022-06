Vom Sinn der Monatsnamen: Brachet (Juni)

Wie Jul und Hartung einst die gleichen Namen hatten, als die beiden Monate der Wende, so tragen auch die Monate Linding und Heuert ursprünglich den gleichen Namen: Linding. Auch dies wieder ein Zeichen der Jahreinteilung unserer Vorfahren in zwei Halbjahre. In den beiden Monaten des Mittsommers vollzieht sich die andere Wende: Der aufsteigende Bogen der Lichtbahn schwingt um zum absteigenden. Linda, d. h. „Lind- oder Schönwettermonat“. Das Naturgeschehen hat dem Monat seinen Namen gegeben. Im Altfränkischin hieß der Monat Brache, da in dioesem Monat im Zuge der Dreifelderwirtschaft die brachliegenden Felder gepflügt wurden. Darauß entstanden ist der Monatsname Brachet bzw. Brachmond.

Brachet

Als sechster Monat bin ich int´ressant,

Brachet – werde ich genannt.

Eine „Brache“ ist ein noch unbestellter Acker,

nach der Sommerernte ruht er kühn und wacker.

So kann die Scholle regenerieren,

hat fast ein Jahr sich zu kurieren.

In mir wird sie dann endlich neu bestellt,

bekannt als Dreifelderwirtschaft in der Welt.

Eine „Brache“ nennt man auch treffend „Brachland“,

jenes Stoppelfeld gab mir mein prägendes Gewand.

In mir ist auch das Fest der Sommersonnenwende,

dies verkündet von der ersten Jahreszeit das Ende.

Die Sonne, das Licht, hat in mir den höchsten Stand,

dieser Zenit ist wie die Spitze einer Zeitenwand.

Jetzt, zu Beginn unserer zweiten Jahreszeit,

macht sich das einschleichende Dunkel breit.

Nichts desto trotz ist dies ein heiliges Fest,

welches die Herzen höher schlagen lässt.

Mit dem Christentum kamen – wie so vieles andere Fremde – auch die römischen Monatsnamen in Gebrauch und verdrängten die nach unserem Sprach- und Volksempfinden viel ausdrucksvolleren alten Monatsbezeichnungen, die den Ablauf des Jahres versinnbildlichen. Wir können nicht bei allen Monatsnamen auf die Bezeichnungen unserer Vorfahren zurückgreifen, aber wir können und wollen deutsche Namen für die Zeitabschnitte des Jahres wählen, die dem deutschen Sprachschatz entstammen und in denen die Verbundenheit mit dem Naturgeschehen zum Ausdruck kommt. Den Sinngehalt dieser Bezeichnungen und sein Zusammenhang mit der Bewegung des Jahreskreises gilt es in unseren Reihen sowie im deutschen Volk zu verbreiten. Von verschiedenen Neubildungen, von denen diejenigen mit der Endung =mond (Eismond usw.) eine Zeitlang gebräuchlich waren, haben sich die folgenden am meisten durchgesetzt:

Hartung = Januar

Hornung = Februar

Lenzing = März

Ostermond = April

Wonnemond = Mai

Brachet = Juni

Heuert = Juli

Ernting = August

Scheiding = September

Gilbhart = Oktober

Neblung = November

Julmond = Dezember

Weitere Erklärungen der Monatsnamen

Hartung (Januar)

Hornung (Februar)

Lenzing (März)

Ostermond (April)

Wonnemond (Mai)