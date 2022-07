Tag der Heimattreue am 3. September in Hilchenbach (NRW)!

Seit nun vier Jahren hat unser Fest im Sauerland deutlich gemacht, dass auch im Westen unseres Landes nationalrevolutionäre Politik in der Öffentlichkeit Platz findet. Selbst während der sogenannten Corona-Pandemie, die geprägt war von einer durchgängigen Gängelung der Bürger, setzten sich unsere Aktivisten durch und konnten den zu einem festen Termin gewordenen „Tag der Heimattreue“ als wichtigen Freiraum veranstalten und weiter ausbauen. (Hier geht es zum Bericht von 2021)

So steht auch im Jahre 2022 unser politisches Fest bevor. Erstmalig jedoch nicht im sauerländischen Olpe, sondern im nahe gelegenen Hilchenbach! So laden wir am Sonnabend, den 3. September ab 13:00 Uhr auf die Gerichtswiese im Ortskern ein. Zusätzlich wird es auch wieder eine Demonstration geben! Mit Blick auf die schwierigen Zeiten, die unserem Volk bevorstehen werden, treten wir erneut als echte Alternative zur etablierten Politik an.

Hilchenbach – Heimat unseres Leuchtturmes in Nordrhein-Westfalen!

Nur wenige Meter von der Gerichtswiese entfernt ist unser Partei- & Bürgerbüro gelegen, welches an diesem Tag ebenso geöffnet ist. Besucher haben die Möglichkeit, sich ein unverfälschtes Bild fern der zahlreichen Presselügen von unserer Arbeit zu machen. Während die Gemeindeverwaltung einen regelrechten Amoklauf gegen das Recht gestartet hat, um die Eröffnung unseres Büros zu verhindern, etabliert sich unsere Partei bereits Tag für Tag im Stadtbild. Die von den verschiedensten Bündnissen selbst ernannter Demokraten angekündigten Schreckensszenarien sind ausgeblieben, die Dammstraße ist nicht im Chaos versunken und Anwohner leben nicht in Angst, sodass auch der wahnsinnige Versuch, ein nicht vorhandenes Vorkaufsrecht für das Haus, welches von einer Privatperson gekauft wurde, geltend zu machen, auf immer mehr Unverständnis stößt. Dies mag womöglich auch daran liegen, dass schon über tausend Exemplare unseres Wegweiser Hilchenbach einen Teil der Hilchenbacher Haushalte aufklären konnten. Der 3. September ist die Gelegenheit mit unserer Partei in persönlichen Kontakt zu treten und unser ganzheitliches Konzept zu erleben! Jeden Freitag von 14-20 Uhr ist unser Zentrum in der Dammstraße 5 geöffnet.

Das System ist am Ende – Wir sind die Wende!

Die Talfahrt der etablierten Politik und dem damit installierten System ist seit Jahrzehnten im vollen Gange. Die zum totalen Liberalismus erzogene Ellenbogengesellschaft entartet immer mehr, die Umerziehung hämmert auf die Köpfe der Deutschen ein, Minderheiten bestimmen das politische Tagesgeschehen, Kapitalismus und eine grenzenlose Überfremdung unter dem Deckmantel einer vermeintlich erstrebenswerten Multikultur wurde spätestens 2015 für viele Bundesbürger greifbar, konnten sie die Zustände in vielen Teilen unserer Heimat und insbesondere in den Schulen bis dato noch mehr oder weniger leugnen, prägen die BRD. Der regelrechte Terror gegen Andersdenkende ließ dieses System jedoch weiterhin fest im Sattel sitzen.

Die sogenannte „Corona-Krise“ zeigte jedoch ein erstes Aufbegehren der Bürger. Vom System gesteuerte Willkürmaßnahmen griffen massiv in die Freiheitsrechte des Bürgers ein, Einschränkungen bestimmten den Lebensalltag, die offiziellen Vertreter dieser Republik nahmen Kollateralschäden gewissenlos in Kauf und ignorierten das eigene Volk. Bemühte sich die BRD bisweilen um jeden Preis, den Schein eines Landes des Wohlstandes aufrecht zu halten, welches sich um die Armut der ganzen Welt kümmern könnte, plagen nun ganz offen Existenzängste den Menschen. Besonders die desaströse Situation des Mittelstands offenbarte sich. Viele Menschen fassten das erste Mal in ihrem Leben den Entschluss, selbst auf die Straße zu gehen und mussten erleben, dass dieses System sehr autoritär und auch gewaltsam seine politische Agenda durchziehen wird. Während der Staatsapparat vor kriminellen Familien-Clans kuscht, jagten behelmte Polizisten deutsche Bürger durch die Straßen und zerrten nicht wenige vor Gericht. Nun versucht sich der Repressionsapparat sogar vor entstehenden Protesten einzuschalten.

Die BRD bedeutet ein Leben in der Krise!

Während die bisherigen Krisen nicht überwunden sind und weiterhin im vollen Gange sind, steht uns bereits die Nächste bevor. Inflation und steigende Lebenshaltungskosten sind weitere Früchte des ewigen „weiter so“. Ob steigende Energiepreise, stetig höhere Lebensmittelkosten oder horrende Mietpreise, es wird jeden Bundesbürger betreffen. Linke Traumtänzer, die derzeit ihre Existenzberechtigung durch antideutsche Hetze sowie dem Erfinden neuer schützens- und gar erstrebenswerten Minderheiten suchen, werden keine Antworten auf diese Zeit haben. Die Herrschenden werden hier ebenso keine Möglichkeiten mehr haben, diese Störfaktoren zu überwinden. Schließlich waren sie es, die unser Land zur Ausplünderung frei gaben, auf Globalisierung schwören und Spekulanten den Weg frei machten.

Deshalb ist es jetzt an der Zeit, dieses kranke System zu überwinden und den aufkeimenden Widerstand nicht als Strohfeuer verpuffen zu lassen. Unsere Losung am 3. September lautet klar: Ein Volk will Zukunft! Wir bieten an diesem Tag einen Anlaufpunkt für eine echte Alternative.



Politik, Kultur und Gemeinschaft – Die ganzheitliche Alternative!

Bereits in den vier vorhergegangenen Jahren konnte der „Tag der Heimattreue“ ein Angebot schaffen, das nicht mit fremdem Geld erkauft werden musste, sondern durch die Tatkraft und den Idealismus schaffender Mitglieder einer jungen Partei aus tiefster Überzeugung auf die Straße getragen wurde. So steht auch in diesem Jahr wieder einiges auf dem Programm. Neben verschiedenen Rednern, welche über die Standpunkte unserer Partei informieren, über politische Ereignisse sprechen und Ausblicke bieten werden, warten zahlreiche Informations- und Aktionsstände auf die Besucher. Von einem breiten Informationsstand bzw. Ständen über Ausstellungen unserer Arbeitsgemeinschaften bis hin zu einem Handwerkermarkt, bei dem Mitglieder allerlei selbst gemachte Waren anbieten, welche gegen freiwillige Spenden, die in unsere alljährliche „Tierfutter statt Böller“-Kampagne und ganzjährigen Tiertafel fließen, erworben werden können, schmücken am 3. September die Gerichtswiese! Auch unsere sozialen Projekte im Rahmen der „Hilfe für Deutsche“ wie etwa die im benachbarten Parteibüro beheimatete Kleiderkammer findet ihre Vorstellung. So können an diesem Tag selbstverständlich Spenden abgegeben oder abgeholt werden.

Neben dem seit Jahren kostenlos stattfindenden Selbstverteidigungskurs ist auch wieder eine Einführung in verschiedene Kampfsportarten geplant. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein, sodass niemand hungrig oder durstig bleiben muss. Selbstverständlich wird auch der Nachwuchs mit verschiedenen Spielen und einem kleinen Programm versorgt sein. Musikalische Darbietungen sind ebenfalls in Planung, damit am Ende des Tages erneut auf vielfältiges Programm geblickt werden kann, das durch unsere Aktivisten beim nun fünften „Tag der Heimattreue“ gemäß unserem eigenen Anspruch erneut ein Stück ausgebaut wird.

Seid dabei!

Weitere Informationen werden regelmäßig über unsere Netzseite folgen!