CSD in Weißenfels: Von einem Wahnsinn in den Nächsten (+Video)

Wie viele andere Städte hat auch Weißenfels an Lebensqualität für deutsche Familien verloren. Die hier lang bekannte Drogenkriminalität wurde durch die Überfremdung längst in den Schatten gestellt, diese lebt ihre Überlegenheit täglich offen aus und Weißenfels‘ Neustadt wurde zur „No-Go-Area“. Kein vernünftig Denkender würde seine Frau und Kinder abends alleine durch die Stadt laufen lassen. Abends hört man kaum ein deutsches Wort auf dem Weißenfelser Markt und nun schickt noch die Degenerations-Politik, nach Corona-Satire-Maßnahmen, ihr nächstes Steckenpferd durch Weißenfels‘ Straßen, den sogenannten CSD.

CSD – Die Welt steht Kopf

Monatelang ziehen jedes Wochenende, unter der Gehirnwäsche der Regenbogenagenda, überwiegend junge Leute durch die Städte der BRD. Man kann es mit einem gesunden Geist und Menschenverstand kaum glauben, aber es ziehen wirklich verkleidete Hunderudel auf allen Vieren durch die Städte und denken, sie könnten so die Welt hin zum Besseren verwandeln. Junge Leute mit Stoffohren auf dem Kopf behaupten, sie wären ein junger Fuchs und transsexuelle Schmetterlinge flattern, wie in Trance, durch die Weißenfelser Stadt. Soll das wirklich unsere Zukunft sein? Ist das, was hier vorgelebt wird, gesund für unsere Kinder? Man muss hier kein Naturwissenschaftler sein, um zu wissen, dass diese seelenlosen Geschöpfe keine gesunde Familie aus Mann, Frau und Kindern gründen werden. Und hier schließt sich wieder der Kreis! Die statistisch nachgewiesene, seit Jahrzehnten zu geringe Geburtenrate deutscher Kinder und durch die Überfremdung verlorener Lebensraum sowie das Fördern fremder Familien, wird den Volkstod herbeiführen. Eine Ursache geht mit der nächsten Hand in Hand und ist im Burgenlandkreis in Naumburg, Zeitz und Weißenfels täglich sicht- und spürbar.

Wo liegen die Prioritäten?

Wenn man mal die CSD-Internetseite betrachtet, fällt einem auf, dass monatelang, jedes Wochenende, in mehreren Städten eine Degenerationsparade angemeldet ist. Man stelle sich mal vor, man würde diese aufgewendete Energie der Organisation, der Vorbereitung, des Aufbaus und der Kosten dieser Veranstaltung in etwas investieren, wovon unsere Kinder profitieren können! Es gibt in der BRD 3 Millionen Kinder, die an der Armutsgrenze leben!

17.168 Kinder wurden polizeilich erfasst, die im Jahr 2022 Opfer von sexuellem Missbrauch wurden.

48.800 Kinder und Jugendliche sind es insgesamt, wenn man sich die Missbrauchdarstellung zusammengefasst betrachtet.

Warum unternimmt da keiner was von diesen selbsternannten und vom System geförderten Menschenrechtspredigern?

Der Burgenlandkreis wehrt sich!

Im Burgenlandkreis wird diese degenerierte Propaganda nicht einfach hingenommen.

Es wird nicht akzeptiert, dass eine kleine Minderheit von Volksfeinden und Propagandisten der unnatürlichen Degeneration unsere Jugend indoktriniert. Neben Aktionen unserer nationalrevolutionären Bewegung, wie das Verteilen von tausenden Flugblättern in Weißenfels und andern Städten, gibt es aber auch aus der Bevölkerung Widerstand. So wurde zum Beispiel die Treppe der „Albert Schweitzer Schule“, welche von einigen Verwirrten in Regenbogenfarben gestrichen wurde, kurzerhand „umdekoriert“, was einen medialen Aufschrei durch die gesamte Bundesrepublik zur Folge hatte.

Eines wurde damit jedoch deutlich: der Burgenlandkreis wehrt sich gegen die staatlich geförderte Homopropaganda!

Wir schützen die gesunde Familie

Wir, die nationalrevolutionäre Bewegung „Der III.Weg“, kämpfen für den Schutz unserer Kinder! In den Parteibüros: Plauen, Hilchenbach, Ohrdruf und Wittenberg gibt es neben den traditionellen Familienfeierlichkeiten Kleidungsausgaben für hilfsbedürftige deutsche Familien und Spielzeug für die Kinder. Unser Stützpunkt Burgenlandkreis ist eine sehr familiäre Gemeinschaft, die diese auch lebt! Unser Familientag (https://der-dritte-weg.info/2022/07/burgenlandkreis-familientag-statt-lgbtq-entartung-video/) und der Sachsen-Anhalt-Tag (https://der-dritte-weg.info/2023/07/sachsen-anhalt-tag-zum-ersten-mal-stattgefunden/) sind in unserer Region ein Leuchtfeuer für die verloren gegangenen Werte.

Der wahre Fehler ist und bleibt das degenerierte System „BRD“, in dem wir leben müssen! Schließ‘ dich uns an und bringe mit uns als Gemeinschaft Licht in dieses dunkle Zeitalter.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

