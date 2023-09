Würdevolles Gedenken an den Bombenterror von Darmstadt

Beim Luftangriff auf Darmstadt, in der Nacht vom 11. auf den 12. September 1944, der sogenannten „Brandnacht“, wurden von Einheiten des RAF Bomber Command 99 Prozent der Alt- und Innenstadt von Darmstadt zerstört. Fast 13.000 Zivilisten und auch einige Kriegsgefangene verbrannten und erstickten, teils qualvoll, in den Luftschutzkellern.

Auf Wikipedia ist dazu zu lesen: „Die Mehrheit derer, die in Kellern Zuflucht suchten, soweit sie nicht während des Angriffs durch Trümmer erschlagen wurden, erstickten oder verbrannten in den Kellern. Eine Flucht aus den Kellern über die Straßen war nur selten möglich, da die Hitzeentwicklung zu groß war und sich teilweise auch der Teer des Straßenbelages entzündet hatte. Dem Angriff auf die dichtbesiedelte Innenstadt fielen 11.500 Menschen zum Opfer. Rund 66.000 von damals rund 110.000 Einwohnern wurden obdachlos. Rund 20 Prozent der Opfer waren Kinder unter 16 Jahren.“

Wir vergessen nicht!

Im Gedenken an die unschuldigen Opfer dieses grauenvollen Verbrechens entzündeten unsere Aktivisten dutzende Grabkerzen auf dem Waldfriedhof in Darmstadt und stellten über hundert Holzkreuze an Denkmäler und verschiedenen Orten im gesamten Darmstädter Stadtgebiet auf, um so die Erinnerung wach zu halten und der Toten zu gedenken.

Auch Oberbürgermeister Benz (SPD) betonte die Wichtigkeit dieses Gedenktages, allerdings nicht, ohne im selben Atemzug vom deutschen Angriffskrieg und 6 Millionen ermordeten Juden zu erzählen und somit die Tat in gewisser Weise zu relativieren. Es ist der Mythos der Alleinschuld jedes einzelnen Deutschen an der Tragödie des zweiten Weltkrieges, mit dem diese Taten noch heute gerechtfertigt werden.

Wir von der Partei „Der III. Weg“ stellen uns gegen dieses einseitige Geschichtsbild. Auch wir haben ein Recht, unsere Toten zu beklagen und auch wir haben ein Recht, die Verbrechen, die an unserem Volk begangen wurden, zu verurteilen. Wir lassen uns das Gedenken an unsere Toten nicht verbieten, wir vergessen nicht!

Die Aktionsberichte aus den letzten Jahren:

