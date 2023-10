Verteidigt Europa! – „III. Weg“ beteiligt sich an Kampagne von Casa Pound

Die italienische Organisation „Casa Pound“ hat eine Banneraktion gestartet, um ein klares Signal gegen die anhaltende Asylflut nach Europa zu setzen. Dem kollektiven Verrat der Regierungen der EU-Staaten wollen die Nationalisten ein Symbol des Zusammenhalts der europäischen Freiheitsbewegungen entgegensetzen. Nationalrevolutionäre aus verschiedenen Ländern haben daher Banner mit der Aufschrift „Italy Defend Europe Defend Italy – #BloccoNavaleAdesso“ aufgehangen. Die Stützpunkte Berlin, Burgenlandkreis, Westsachsen und Mainfranken haben sich mit eigenen Bannern an der Aktion beteiligt, weitere Einsendungen folgen noch. Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich für die Einführung einer Europäischen Eidgenossenschaft anstelle der volksfeindlichen EU ein.

Festung Europa gegen die Asylflut!

Während die Weltöffentlichkeit wie gebannt nach Nahost starrt und die europäischen Regierungen gar nicht weit genug gehen können in ihren Solidaritätsbekundungen für Israel, hält der Zustrom von Afrikanern nach Europa ungebrochen an. Millionen Nicht-Europäer versuchen, nach Europa zu gelangen. Insbesondere Italien ist zu einem Einfallstor für die Fremden geworden. Allein mit Stand September sind im Jahr 2023 115.000 Menschen über den Seeweg nach Italien gekommen. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum „nur“ 62.000 Asylforderer. Es ist also eine drastische Zunahme zu beobachten. Und das, obwohl Italien von einer vermeintlich rechten Regierung geführt wird. Bei einem Großteil der eingetroffenen Ausländer handelt es sich um Schwarzafrikaner. So stellen die Elfenbeinküste und Guinea mit je 13 Prozent die größten Anteile der Migranten, dicht gefolgt von Ägypten mit 9 Prozent.

Die Bilder aus dem überfüllten Lampedusa scheinen dabei unversehens in Vergessenheit zu geraten, doch die Lage bleibt angespannt. Die Herrschenden in Europa scheinen nicht gewillt zu sein, an diesen Zuständen etwas ändern zu wollen. Die Abwehr der Asylflut wäre dabei eine gesamteuropäische Aufgabe. Denn es ist ein Teil der Wahrheit, dass die italienische Regierung unter Giorgia Meloni nichts gegen die Masseneinwanderung unternimmt. Doch ein anderer Teil der Wahrheit ist auch, dass die Regierungen in den anderen europäischen Staaten, so auch in Deutschland, mit ihren Versprechungen Invasoren aus aller Welt erst anlocken. Weil sich die Regierungen in der EU untereinander nichts nehmen in ihrer Verachtung für unsere Völker, braucht es nationalrevolutionäre Bewegungen in ganz Europa. Die italienische Organisation CasaPound hat daher eine länderübergreifende Banneraktion initiiert. Ziel ist es, ein Signal für das „Europa der Tradition“ zu setzen.

Zeitgleich wurden daher in mehreren europäischen Ländern gleichlautende Banner aufgehangen. Sie tragen die Aufschrift: „Italy Defend Europe Defend Italy – #BloccoNavaleAdesso“. Zu deutsch: Italien verteidigt Europa – Verteidigt Italien – Seeblockade Jetzt!“ Dabei fordert die Aktion auch die Seeblockade ein, die von der italienischen Regierung versprochen, bislang aber noch nicht umgesetzt wurde. An der Aktion beteiligen sich auch Stützpunkte unserer Bewegung.

Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich für eine Europäische Eidgenossenschaft ein. Angesichts äquivalenter Probleme in allen Ländern Europas ist europäische Zusammenarbeit unumgänglich. Um gegen den Imperialismus aus Ost und West bestehen zu können und um unsere Vaterländer als die Heimat zu bewahren, die wir alle lieben und ehren, braucht es ein Konzept. Der Gedanke eines freien Europas, das seinen eigenen Weg geht, lebt in vielen Herzen. Unsere Verbündete stehen von Reykjavik bis Rom, von Kiew bis Lissabon. Zeit, unseren Zusammenhalt sichtbar zu machen!

Asylflut stoppen, Europa erwache!