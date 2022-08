Vom Sinn der Monatsnamen: Ernting (August)

Im Angelsächsischen hieß dieser Monat der „Unkrautsmonat“, weil nun alles Sprießen seinen Höhepunkt erreicht hat (am augenfälligsten offenbar beim Unkraut!). Aber auf die Bezeichnung dieser Zeit als Erntemonat weist außer dem Arbeitsvorgang beim Bauern noch eine anderer Umstand hin: die Sternkunde unserer Vorfahren, die ja uralt ist. Sie wussten um die Beziehungen des Sternbildes zu Erde und Mensch. Sie wussten, dass in diesem Monat die Sonne in das Zeichen des Sternbildes der „Jungfrau“ tritt, die den Stern „Spika“, das ist die Ähre, bei sich hat. Sie ist die Ährensammlerin, der Monat steht im Sternbild der Schnitterin, es ist die Zeit der Kornreife und der Ernte.

Ernting

Ich bin der achte Monat im Jahreskreis,

mich nennt man Ernting auf Geheiß.

Die Freuden der Sonne sind in mir gut zu spüren,

herrlich sonnig, warme Tage meine Zeiten küren.

Ich bin der Monat der großen Erntezeit,

das Getreide wird eingefahren – felderweit.

In den Kornkammern wird es dann gespeichert,

für schlechtere Zeiten also angereichert.

Folglich ist in mir der Arbeit viel.

Mit dem Christentum kamen – wie so vieles andere Fremde – auch die römischen Monatsnamen in Gebrauch und verdrängten die nach unserem Sprach- und Volksempfinden viel ausdrucksvolleren alten Monatsbezeichnungen, die den Ablauf des Jahres versinnbildlichen. Wir können nicht bei allen Monatsnamen auf die Bezeichnungen unserer Vorfahren zurückgreifen, aber wir können und wollen deutsche Namen für die Zeitabschnitte des Jahres wählen, die dem deutschen Sprachschatz entstammen und in denen die Verbundenheit mit dem Naturgeschehen zum Ausdruck kommt. Den Sinngehalt dieser Bezeichnungen und sein Zusammenhang mit der Bewegung des Jahreskreises gilt es in unseren Reihen sowie im deutschen Volk zu verbreiten. Von verschiedenen Neubildungen, von denen diejenigen mit der Endung =mond (Eismond usw.) eine Zeitlang gebräuchlich waren, haben sich die folgenden am meisten durchgesetzt:

Hartung = Januar

Hornung = Februar

Lenzing = März

Ostermond = April

Wonnemond = Mai

Brachet = Juni

Heuert = Juli

Ernting = August

Scheiding = September

Gilbhart = Oktober

Neblung = November

Julmond = Dezember

Weitere Erklärungen der Monatsnamen

Hartung (Januar)

Hornung (Februar)

Lenzing (März)

Ostermond (April)

Wonnemond (Mai)

Brachet (Juni)

Heuert (Juli)