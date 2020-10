Demonstration am 3. Oktober 2020 in Berlin – Letzte Informationen

Der 1. Mai ist im Terminkalender eines jeden Nationalrevolutionärs nicht wegzudenken. Normalerweise beschäftigen sich die Aktivisten um diese Zeit mit Fragen wie: Wird es Blockaden geben? Wie reist man an? Welche Beschränkungen werden uns aufdiktiert? – Nicht so im Jahr 2020.

Durch Corona wurde die „Versammlungsfreiheit“ de facto ausgesetzt und im Allgemeinen das “gesellschaftliche Leben” massiv eingeschränkt. Bund und Länder gaben damals bekannt, dass die Aufrechterhaltung der Beschränkungen weitergehen, was selbstredend auch die Demonstration am 1. Mai 2020 in Erfurt betraf. So konnten Demonstrationen und sonstige Versammlungen am diesjährigen Arbeiterkampftag nicht wie geplant stattfinden.

Gerade in der Krise zeigt sich deutlich die globalisierte Gefährlichkeit des kapitalistischen Systems. Bisweilen ist es auch nicht wirklich abschätzbar, wie und ob sich dieses Wirtschaftssystem halten kann. Die Zeit für antikapitalistische Agitation und für wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Alternativen kann nicht aktueller sein. Unsere Botschaften eines deutschen Sozialismus und der Ruf “Ein Volk will Zukunft” sind natürlich nicht nur an den 1. Mai gebunden und werden in Anbetracht der momentanen Situation nur noch lauter durch die Straße hallen.

Bereits vor dem 1. Mai 2020 hatte die Versammlungsleitung der nationalrevolutionären 1. Mai Demonstration einen Ersatzplan gefasst, der also nun zum Tragen kommt. So wird es dieses Jahr am 3. Oktober 2020 eine kraftvolle Demonstration in Berlin geben. Beginn ist um 14:00 Uhr. Plant daher jetzt schon eure Anreise und seid an diesem Tag mit auf den Straßen der einstigen Reichshauptstadt aktiv.

Die Demonstration wurde genehmigt.

Treffpunkt und Auftaktkundgebung: 14:00 Uhr – S-Bahnhof Wartenberg in Berlin – Hohenschönhausen

Auflagen: Es gelten die üblichen Auflagen. Hinzu kommt, dass ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss und zusätzlich 1,5 Meter Abstand eingehalten werden müssen.

Weitere Berichte zum Thema: