Interview mit der Albanian-Third-Position (ATP) – Teil 7/10

7. Kommen wir nun zu eurer Organisation selbst. An welchen historischen Vorbildern orientiert sich eure dritte Position und auf welche weltanschaulichen Theoretiker greift ihr zurück?

Die dritte Position, auf die wir uns beziehen, ist mehr als nur eine Anspielung auf die italienische Organisation Terza Posizione (die uns dennoch inspiriert hat): Sie ist vor allem der Hinweis auf einen im albanischen Kontext existierenden dritten Weg, einen dritten Weg jenseits des inoffiziellen Zweiparteiensystems Albaniens, ein dritter Weg jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, ein dritter Weg über die beiden wichtigsten abrahamitischen Glaubensrichtungen in Albanien hinaus, ein dritter Weg über den gegenwärtigen Globalismus und den früheren Isolationismus der albanischen Kommunisten hinaus, ein dritter Weg jenseits des amerikanischen Westens und des eurasischen Ostens, usw. Aufgrund des speziellen Falls in Albanien ist also die einzig denkbare dritte Position für Albaner diejenige, die auf unserer ureigenen albanischen Tradition basiert.

Da die ATP über den Paläonationalismus und seinen Chauvinismus hinausgeht, beschränken wir uns nicht ausschließlich auf albanische historische Vorbilder und ideologische Theoretiker, sondern kombinieren sie auch mit europäischen. Im Großen und Ganzen ist jede europäische Bewegung, die sich der Weltanschauung der Französischen Revolution von 1789 widersetzt, eine neue revolutionäre Weltanschauung, die eine neue Art von Zivilisation ankündigt, ein potenzielles Vorbild für unsere dritte Position. Was unsere europäischen intellektuellen Referenzen betrifft, so glauben wir, dass sie den meisten eurer deutschen Leser nicht vorgestellt werden müssen: Der italienische Autor Julius Evola (für seine Darstellung der metaphysischen Ursprünge der beständigen Tradition und ihre Auswirkung auf Politik und Geschichte) und der deutsche Philosoph Fredrich Nietzsche (für seine Hervorhebung einer Weltanschauung, die sich auf die Konformität mit der heiligen natürlichen Ordnung konzentriert – von euch Deutschen „lebensgesetzlich“ und von uns „Kosmozentrismus“ genannt – der den Samen säte, aus dem die Möglichkeit eines dritten Weges auf europäischer Ebene erspross) sind unsere wichtigsten ideologischen Referenzen.

Als sekundäre Referenzen können wir Platon, Adriano Romualdi, Guillaume Faye, Gianantonio Valli, Greg Johnson oder Giorgio Locchi erwähnen, um nur einige zu nennen. Wie auch immer, nun auf albanischer Ebene sind hier einige historische Inkarnationen unserer dritten Position: Prek Cali (1872-1945), Malësor-Anführer des Kelmendi-Clans und Anführer des antikommunistischen Widerstands in Nordalbanien, der 1945 den Kelmend-Aufstand anführte. Er war vor allem ein Mann der Tat und die letzte herausragende Verkörperung des albanischen Geistes und der albanischen Tradition, der dank einer stark im albanischen Geist verwurzelten Weltanschauung sofort die anti-traditionelle subversive Natur des Kommunismus verstand.

Mustafa Kruja (1887-1958), der erste Regierungschef von Großalbanien während der italienischen Besatzung. Er genoss das Vertrauen der Italiener und war bereit, alles für Großalbanien zu tun, was mit Mussolini über den endgültigen lokalen Autonomiestatus von Großalbanien vereinbart wurde. Seine sehr antikommunistische Haltung war gepaart mit seinem Verständnis der Kompatibilität zwischen dem Faschismus als europäischem Phänomen und dem albanischen Geist. Er förderte auch das pädagogische Erbe der albanischen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts, indem er mit Hilfe von Ernest Koliqi, dem Bildungsminister, und mit dem Wohlwollen der Italiener albanische Schulen eröffnete.

Xhafer Deva (1904-1978), Innenminister während der deutschen Besatzung und der wichtigste albanische Kopf und aktiver Rekrutierer für die Waffen-SS-Division Skanderbeg. Er gehörte dem Balli Kombëtar an und war einer von denen, die sofort verstanden, dass sich die albanische nationalistische Bewegung aufgrund ihrer gemeinsamen Weltanschauung aktiv auf die Seite der Achse stellen musste, um so dazu beizutragen, die Neutralität des Balli Kombëtar und seine Illusionen, eine Einigung mit den Kommunisten zu erzielen, zu beenden.

Was die intellektuellen Theoretiker Albaniens betrifft, beziehen wir uns hauptsächlich auf die ideologische Bewegung des Neoshqiptarizem als derjenigen, die eine Vision zum Ausdruck bringt, die unserer dritten Position sehr nahe kommt. Unter ihnen können wir erwähnen: Branko Merxhani (1894-1981), der Gründer der Neoshqiptarizem-Strömung. Merxhani betonte mehr die Kultur als die Politik als wirksames Mittel zur Gestaltung einer völlig neuen albanischen Gesellschaft. Also definierte und adaptierte er Begriffe wie Nation, Staat, Religion, Sprache, Kultur und Rasse, die von verschiedenen europäischen Autoren übernommen wurden, neu und passte sie an den albanischen Kontext an. Er appellierte vor allem an die jungen Generationen von Albanern, die im In- und Ausland ausgebildet wurden, zu handeln und sich von Atatürks Türkei, dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland inspirieren zu lassen.

Vangjel Koça (1900-1943), Mitbegründer der neoshqiptaristischen Strömung, Schriftsteller und stellvertretender Sekretär der Albanischen Faschistischen Partei. Er betonte, wie wichtig es sei, sich auf die albanische Tradition zu konzentrieren, um die Grundlagen für einen albanischen Staat zu legen, der diesen Namen verdient, und eine nationale spirituelle Union zu erreichen. Die Vereinigung Albaniens mit Italien war für ihn die Gelegenheit, dies zu erfüllen und die albanische Nation und den albanischen Staat unter dem Faschismus zum Blühen zu bringen, wie er in seinem Vorwort zu Lazër Radis Buch von 1940 mit dem Titel „Faschismus und der albanische Geist“ (Fashizmi dhe fryma Shqiptare) erklärte.

Ismet Toto (1908-1937) war ein neoshqiptaristischer Intellektueller, der sich für die Idee einer aufgeklärten nationalistischen Diktatur einsetzte, unterstützt von einer mächtigen Jugendbewegung und mit dem König (für ihn die ausdrucksstärkste Synthese der Würde unserer Rasse) als aktivem Anführer dieser Revolution von oben.

Dies würde Albanien an der Oberfläche modernisieren, aber seine traditionelle Essenz unberührt lassen, wie es in Atatürks Türkei oder in Japan während der Meiji-Ära getan wurde. Toto ist uns auch ein Vorbild wegen seiner stets vorbildlichen Haltung: Er bewies zu Lebzeiten eine nietzscheanische Würde, während seines tragischen Staatsstreichs von 1937 Mut und Kühnheit und bei seiner Verurteilung zum Tode eine geistige Gelassenheit (sein letzter Wille vor seiner Hinrichtung war die Frage nach Platons Phaidon, dem Dialog über den Tod des Sokrates).

Mith’at Frasheri (1880-1949) war kein Neoshqiptarist, sondern der Anführer der Balli Kombëtar und auch der Erbe einer albanischen Dynastie von Nationalisten. Im Laufe des Krieges beendete er seine abwartende Haltung, um sich mutig gegen den Kommunismus zu stellen, und er wagte es, Ideen vorzuschlagen, die über den kleinlichen albanischen Nationalismus hinausgingen, um das Wertvollste zu retten: die Essenz unseres Volkes.

Im Übrigen gilt die Antike in der von der ATP vertretenen Weltanschauung als unsere Quelle, unsere Referenz, der Ursprung unserer Wurzeln und als Vorbild, dem wir nacheifern sollten. Daher betrachten wir den dardanischen König Bardylis, König Pyrrhus von Epirus und den römischen Kaiser Julian als persönliche Vorbilder, aber auch als Bezugspunkte auf höherer Ebene für den idealen albanischen Traditionalstaat. So wie Deutschland Sparta als sein Vorbild und als „Vorfahre“ aus der Antike ansah und Frankreich seinen „Vorfahren“ im demokratischen Athen erkannte (obwohl beide wussten, dass die beiden antiken Stadtstaaten weder französisch noch deutsch waren), ist es unser Ziel, die Verwandtschaft zwischen dem Geist unserer Vorbilder und dem albanischen Geist in ähnlicher Weise hervorzuheben und wie ihr geistiges Erbe von den Albanern unterstützt werden kann.

Um sie schnell vorzustellen:

Der dardanische König Bardylis (ca. 448 – 358 v. Chr.) war der wichtigste dardanische Herrscher der Antike und trug eine klar proto-albanische Namensetymologie. Durch die Vereinigung mehrerer illyrischer Stämme (Dardanier, Enchelei usw.) machte er das dardanische Königreich von 393 bis 358 v. Chr. zur mächtigsten wirtschaftlichen und militärischen Einheit des Balkans. Bardylis und seine dardanischen Armeetaktiken inspirierten wohl eine junge Geisel an seinem Hof: Philipp von Mazedonien, den Vater von Alexander dem Großen. Obwohl alte Mazedonier und Dardano-Illyrer sich regelmäßig auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden, waren sie in der Tat keine erbitterten Feinde, sondern eng verwandte paläo-balkanische Völker mit vielen kulturellen Gemeinsamkeiten: daher legte Bardylis den besiegten Mazedoniern lediglich hohe Steuern auf.

Pyrrhus, der König von Epirus (319/318 – 272 v. Chr.), berühmt für seinen Feldzug in Italien gegen die Römer, war ein furchtloser Krieger und großer Eroberer, der den kleinen Staat Epirus (in der Region zwischen dem modernen Nordgriechenland und Südalbanien) in eine lokale Militärmacht, die der jungen Römischen Republik gegenüberstehen konnte, verwandelte, genauso wie Skanderbeg Albanien in eine militärische Macht verwandeln konnte, die das Osmanische Reich zu besiegen vermochte. Seine Adoption durch den dardano-illyrischen König Glaucias und sein Erbe des Königreichs von Glaucias ist sehr wichtig zu betonen: So verkörpert Pyrrhus die einzigartige Allianz und Versöhnung unserer „barbarischen“ Seite mit der klassischen Zivilisation (die in gewisser Weise immer noch unser typisches Hauptmerkmal ist). Darüber hinaus wurde Pyrrhus von seinen Soldaten „der Adler“ genannt und im Gegenzug betrachtete er sie als seine eigenen Söhne. Diese Geschichte ist sehr inspirierend für alle Albaner, die dem volkstümlichen Endonym „Söhne des Adlers“ nach würdig sind. Es überrascht daher nicht, dass sich Skanderbeg als geistiger Erbe von Pyrrhus betrachtete und warum der deutsche Historiker Theodor Mommsen im zweiten Band seiner Geschichte Roms die antiken Epiroten zutreffend als „die Albaner der Antike“ identifiziert.

Der römische Kaiser Julian (331-363 n. Chr.) war ein Philosoph und der letzte heidnische römische Kaiser, der von 361 bis 363 regierte. Julian war auch der Neffe von Kaiser Konstantin, der erste römische Kaiser, der das Christentum offiziell als seine persönliche Religion annahm und es förderte. Julian war wie Konstantin ein Kaiser mit illyrischem Hintergrund und erwies sich als ausgezeichneter Kaiser: Tatsächlich war er die Inkarnation des Philosophenkönigs und als solcher ein Vorbild für alle rechtschaffenen Führer. Julian wurde von den Christen „der Abtrünnige“ genannt, weil er diese Religion, sobald er an der Macht war, aufgab, um sich wieder mit seinen heidnischen Wurzeln zu verbinden. Daher betrachten wir ihn als eine Art „spirituellen Skanderbeg“ der Antike, weil er sich wie unser Nationalheld gegen eine fremde spirituelle Herrschaft auflehnte, sich wieder an seine Traditionen und seine Identität anschloss und diese bis zu seinem Tod mutig verteidigte. Julian verdient also nicht nur unsere Verehrung, sondern er ist auch unser Vorbild auf spiritueller und politischer Ebene.

Wir möchten betonen, dass unsere Vorbilder aus der Antike die traditionelle indogermanische Seelendreiteilung widerspiegeln: Bardylis entspricht dem untersten Teil der Seele, der sich mit augenblicklichen Freuden befasst (das Wachsen des königlichen Schatzes dank der hohen Besteuerung besiegter Staaten), Pyrrhus verkörpert den mittleren Teil der Seele, der sich darauf konzentriert, Ruhm und Ehre zu erwerben (seine Liebe zum Krieg und zu persönlichen Kämpfen, sein ständiger Durst nach neuen Eroberungen und neuen Gründen, um einen Kampf zu beginnen) und Julian repräsentiert den höheren Teil der Seele, der nach Weisheit und Wahrheit sucht (Julians philosophische Schriften, sein Heidentum). Aber auch wenn Bardylis, Pyrrhus und Julian für uns wichtig sind, wollen wir mit ihrer Förderung die Rolle von Skanderbeg nicht herunterspielen, denn nur er kann sie alle übertreffen, indem er alle ihre Qualitäten harmonisch in sich vereint. Deshalb wird er immer unser ultimativer Bezugspunkt bleiben und das perfekte Modell und die Verkörperung der albanischen Identität. Außerdem eiferte Skanderbeg selbst während seines Lebens Vorbildern aus der Antike nach, und dies könnte einer der Schlüssel zu seinen Erfolgen sein.

Fortsetzung folgt in Teil 8…

Zum Nachlesen: Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6