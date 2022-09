Interview mit der Albanian-Third-Position (ATP) – Teil 8/10

8. Der religiöse und spirituelle Aspekt scheint bei euch ein große Rolle zu spielen. Ihr proklamiert einen spirituellen und heidnischen Traditionalismus Albaniens, der gegen die abrahamitischen Wüstenreligionen gerichtet ist. Könnt ihr uns eure Vorstellungen dazu etwas näher erläutern?

Tatsächlich erkennen wir als Realität die Tatsache an, dass Menschen für Spiritualität fest verdrahtet sind und dass Atheismus letztendlich eine Sackgasse ist, wie Hoxhas staatlich aufgezwungener kommunistischer Atheismus zeigt. Da alles hierarchisch und ungleich ist, ist der stille Atheismus, den einige seltene Individuen an den Tag legen können, nichts für jedermann. Zu erkennen, dass das Festhalten an einem metaphysischen System, in dem deine Werte verwurzelt sind, keine Enge ist, sondern eine Erweiterung der eigenen Perspektive, die dem individuellen Leben, der Außenwelt und dem kontingenten Universum vor uns einen Sinn bietet. Bar einer spirituellen Dimension zu sein, ohne das, was jenseits und über uns ist, beraubt uns jeder Verbindung zu unserer Vergangenheit und jedes Interesses für die Zukunft, für das, was hinter und vor uns ist. Wir betrachten Spiritualität als die Suche nach den absoluten Wahrheiten jenseits des kontingenten Universums und der gewollten Anpassung an sie. Man kann diese Wahrheiten als direkt ausgedrückt in den ewigen Naturgesetzen oder als von der göttlichen kosmischen Ordnung kommend und in der natürlichen Ordnung widergespiegelt betrachten.

Die ATP missachtet die politische Haltung des Mainstreams, sich wichtigen Fragen (insbesondere solchen im Zusammenhang mit der Klärung von Weltanschauungen) zu entziehen, um potenzielle Wähler nicht zu beleidigen und wagt es, die religiöse Frage zuerst zu stellen und zu klären, unabhängig von der Reaktion der Menschen darauf, weil wir auf die ganz wenigen „elitären“ Individuen abzielen, die bereits in der Lage sind, diese Frage zuerst und vor allen anderen zu prüfen, anstatt den Punkt zu verfehlen, indem sie albanische religiöse Toleranz oder was auch immer feiern. Unglücklicherweise tolerieren die abrahamitischen Religionen in Albanien einander, sind aber gegen unsere nationale Identität vereint.

Das Christentum war der Bolschewismus der Antike und seine subversive Natur führte zu einer tiefen spirituellen Krise (wie jeder Europäer heutzutage bezeugen kann), zu einer Missachtung der Naturgesetze und zur Auslöschung gesunder Unterschiede zwischen den Nationen (wie Shaul von Tarsus alias „St. Paul“ sagte): das ist gleichmacherischer Wahnsinn, Entwurzelung und purer spiritueller Globalismus. Aber unsere Identität ist durch den Islam noch bedrohter. So wie das Christentum innerhalb der westlichen Nationen zu einem Trojanischen Pferd des Globalismus wurde, hat sich der Islam in Albanien in den letzten Jahren als Trojanisches Pferd für ausländische Einflüsse erwiesen, die unsere Identität und unseren Geist destabilisieren und auslöschen wollen. Da der Islam unser Land an ein fremdes Los bindet, mit dem die Albaner nichts teilen (keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Geschichte, keine gemeinsame Geografie, keine gemeinsame Kultur usw.), offenbart sich der Islam Tag für Tag als tödliche Bedrohung für unsere Identität und muss überwältigt werden.

Obwohl Hoxha ihm einen kritischen Schlag versetzt hat, lebt der Islam in Albanien immer noch, hauptsächlich weil stinkreiche arabische Staaten und Erdogan ihn finanzieren, um ihre Interessen zu fördern (so wie Soros liberale NGOs im Westen finanziert, um seine eigenen zu fördern). Innerhalb von fünf Jahren sahen wir den Bau neuer großer Moscheen, die Förderung islamischer Schulen, Männer und Frauen, die gegen eine monatliche Geldsumme islamische Mode annahmen, islamische „Wohltätigkeitsorganisationen“, die islamische Kultur und Bräuche im Widerspruch zum traditionellen albanischen Brauchtum verbreiteten (wie der Austausch albanischer Kulturausdrücke durch arabische, albanische Trachten durch arabische Kleidung oder die Beschmutzung unseres Kanun, um den Koran besser da stehen zu lassen…) usw.

Darüber hinaus ist dieser arabische Einfluss auch in westlichen Ländern zu spüren, wo nichteuropäische Muslime Albaner, die zufällig oberflächliche Muslime sind, unter Druck setzen, eine nichteuropäische, islamische Identität anzunehmen. Und leider befürworten Einige eine ausschließlich muslimische Identität, die sich letztendlich vom albanischen Geist, der Identität und der Weltanschauung entfremdet und womit diese Leute überhaupt aufhören, Albaner zu sein. Aber es gibt noch Hoffnung, denn die meisten Albaner, die in Städten wie London, Rom, Paris oder Brüssel leben, wehren sich (zum Beispiel sind albanische Bars jetzt die einzigen, in denen man in Brüssel ein Bier genießen kann, ohne sich mit Nafris und ihrer inoffiziellen Durchsetzung der Scharia gegen Alkohol auseinandersetzen zu müssen). Das ist wirklich besorgniserregend und eines der Probleme, mit denen sich die ATP befasst, da wir nicht akzeptieren können, dass unsere Identität und unser Geist in wenigen Jahren durch diesen Globalismus der Wüste ausgelöscht werden, nachdem wir uns 500 Jahre lang erfolgreich der osmanischen Herrschaft widersetzt haben!

Nationalismus ist als Antwort nicht ausreichend, weil ihm eine spirituelle Dimension fehlt und er somit für immer der Golem der abrahamitischen Religion bleibt. Außerdem gibt es einen endlosen Konflikt zwischen abrahamitischen Religionen und Nationalismus (sei es albanisch oder europäisch). Tatsächlich sind heute sowohl das Christentum als auch der Islam eine Bedrohung für den albanischen und europäischen Geist, weil beide fremden, nichteuropäischen Ursprungs sind; beide vertreten gleichmacherische Ansichten; beide leugnen nationale Identitäten, was zu spirituellem Globalismus führt; beide fördern Werte, die im Widerspruch zum albanischen und europäischen Geist stehen; beide betrachten europäisches und albanisches Land/Geschichte/Traditionen als wertlos und preisen stattdessen fremde Länder als sakrale Orte und fremde Geschichte und Traditionen als heilig; beide haben endlose Zwiste unter Albanern und Europäern gebracht, usw. Die Probleme mit dem Christentum und dem Islam gehen weiter, wenn man sich auf ihre Lehren konzentriert, die anti-traditionell in ihrer Essenz und gegeninitiativ in ihren Grundsätzen sind. Die Realität ist, dass all diese schädlichen Auswirkungen keine Unfälle sind, sondern wesentliche Merkmale, die in der abrahamitischen Identität der Religionen verwurzelt sind, die Albanien und Europa beherrschen.

Anstatt uns selbst zu widersprechen, indem wir die albanische Identität verteidigen und gleichzeitig den König der Juden oder den Anführer arabischer Stämme ehren, beziehen wir uns auf das albanische Heidentum als das metaphysische System und die spirituelle Weltanschauung, die gefördert werden sollten. Tatsächlich ist das Heidentum das einzige metaphysische System, das mit der Verteidigung unserer Identität vereinbar ist, weil das Heidentum der religiöse Ausdruck eines bestimmten Volkes, einer bestimmten Rasse oder Nation ist; somit ist das europäische oder albanische Heidentum die spirituelle Dimension der europäischen und albanischen Identitäten und Geister. So vereint das Heidentum wieder, was durch die abrahamitischen Religionen der Wüste getrennt wurde.

Albanisches Heidentum oder Illyrismus, wie wir es nennen, ist nicht nur das, was die Mitglieder der ATP metaphysisch bekennen, sondern auch das, was jeder Albaner, der diesen Namen verdient, mehr oder weniger bewusst bekennt. Tatsächlich verrieten die Einstellungen, Bräuche und kulturellen Praktiken der Albaner über Jahrhunderte hinweg ihr Heidentum und die heidnische Weltanschauung, die sie bis vor kurzem (und sogar bis heute) vertreten. Unser beliebtestes Fest ist zum Beispiel ein heidnisches Fest namens Dita e veres (Frühlingstag). Reisende in den 1930er Jahren berichteten von Kultbräuchen, die auf eine Zeus-Verehrung auf dem Berg Tomorr (einem heiligen Berg, der als albanischer Olymp dient) hinweisen, die noch heute stattfindet. Unser Kanun heidnischen Ursprungs wird mehr respektiert als sowohl die Bibel als auch der Koran, die Menschen leisten weiterhin vor allem anderen ihren Eid bei der Sonne oder beim Feuer.

Illyrismus (benannt nach der antiken Region Illyrien, in der das albanische Heidentum von unseren Vorfahren praktiziert wurde), die Religion, die auf unseren spezifischen kulturellen Traditionen, unserer ethnischen Identität und unserer von uns geförderten historischen Forschung basiert, kann als polytheistischer Monismus bezeichnet werden (materielle und spirituelle Reiche sind eine Realität und Reflexionen voneinander), die darauf abzielen, Besë me Përendit (ähnlich wie Roman Pax Deorum, die friedlichen Beziehungen zum Göttlichen) zu erreichen und aufrechtzuerhalten, Tugend und Heldentum für die Gemeinschaft und den Einzelnen sowie Respekt vor Tradition und Harmonie mit der heiligen natürlichen und kosmischen Ordnung zu fördern. All dies ist vereinbar mit dem albanischen Ehrenkodex, wie er im Kanun zum Ausdruck kommt, mit der albanischen Betonung des persönlichen Heldentums, mit der familienzentrierten Haltung der Albaner und mit ihrem Respekt vor ihren Ältesten usw.

Die wichtigsten theologischen Referenzen des Illyrismus sind Autoren wie Platon und die neuplatonische Schule, Kaiser Julian, Plethon usw. (daher haben wir zum ersten Mal die neuplatonische heidnische Lehre des Sallust mit dem Titel „Über die Götter und die Welt“ in Albanisch veröffentlicht).

Zusammenfassend, da Albaniens Spaltung auf religiöser Ebene aktuell mehr denn je droht, unsere Identität und unseren Geist durch den islamischen oder christlichen religiösen Globalismus aufzulösen (tatsächlich füllen albanische Imame ihre ansonsten leeren Moscheen nur allzu gern mit Muslimen aus Afghanistan oder Bangladesch, die lokale politische Globalisten verwenden, um einheimische Albaner auszutauschen) beschwört die ATP das albanische Heidentum als die einzig passende spirituelle Tradition für Albaner, die einzige in Harmonie mit dem albanischen Geist und die einzige, die unsere albanische Identität effizient bewahrt. Ungeachtet dessen, was naive Individuen vorgeben, ist ihr abrahamitischer Glaube nicht mit ihrer nationalistischen Identität vereinbar: Christen und Muslime brauchen keine Nationalität oder ethnisch-rassische Identität, weil sie eine Religion als Ersatz haben, während Heiden hingegen eine Religion haben, weil sie eine ethno-rassische Identität haben; Illyrismus ist somit die spirituelle Seite der albanischen Identität, und dies ist die Religion, zu der sich die Mitglieder der ATP bekennen.

Darüber hinaus ist der Illyrismus als indogermanische Religion auch ein lokaler Ausdruck der umfassenderen indogermanischen Identität (die auch die religiöse Dimension umfasst) und eine Möglichkeit für uns, uns wieder mit unseren europäischen Wurzeln zu verbinden. Was die abrahamitischen Religionen betrifft, so zwingt ihre universalistische Natur sie dazu, Konvertiten unabhängig von Rasse und Geschlecht zu akzeptieren, sie als Gleichberechtigte und Brüder zu sehen, die eine Gemeinschaft bilden (und somit Rassenmischungen zuzulassen): Es reicht aus, zu verstehen, dass sowohl der Islam als auch das Christentum tickende Zeitbomben sind, die drohen, unsere europäische und albanische Identität wegzublasen.

Wir laden jene unter euren deutschen Lesern, die mehr über das albanische Heidentum wissen möchten, ein, die Seite von Pagan Shqiptar zu besuchen, unsere „Schule des heidnischen Denkens“, die auf unserer Website verfügbar ist: Dieses Erzeugnis der ATP fördert die heidnische Weltanschauung und Philosophie unter Albanern, die im Ausland leben oder nicht das innere Heidentum der Albaner deutlich genug verinnerlichen, um es unserem Volk voll bewusst zu machen.

Fortsetzung folgt in Teil 9…

