Alle Termine zu den Protesten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen (Stand: 07.03. – 12:00 Uhr)

Immer mehr Deutsche gehen bei Spaziergängen und / oder Versammlungen in der BRD auf die Straße. Und es werden von Woche zu Woche mehr. Auch kommenden Montag sind einige Städte neu aufgewacht und gehen erstmals auf die Straße. Egal wo, ob jung, ob alt, ob geimpft oder ungeimpft, immer mehr Deutsche lassen sich nicht weiter durch diese Corona-Diktatur einschüchtern!

Hier eine Übersicht über alle uns bekannten Städte in Deutschland, wo in den nächsten Tagen, speziell aber am Montag, der Protest auf die Straße getragen wird. Verantwortlich sind jeweils Bürger vor Ort, wir stellen hier nur eine Zusammenfassung zur Verfügung, sind aber nicht Organisator der jeweiligen Versammlungen bzw. Spaziergänge.

Wir haben eine Zusammenfassung nach Bundesländern aus Telegram-Kanälen und zwei interaktive Protestkarten eingestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Anzahl der Spaziergänge und Kundgebung der letzten Montage (ohne Gewähr):

Standort

03.01.2022: 1.566 Standorte

10.01.2022: 1.838 Standorte (+ 11,7% zur Vorwoche)

17.01.2022: 1.944 Standorte (+ 10,6% zur Vorwoche)

24.01.2022: 2.266 Standorte (+16,6% zur Vorwoche)

31.01.2022: 2.384 Standorte (+5,2% zur Vorwoche)

07.02.2022: 2.457 Standorte (+3,1% zur Vorwoche)

14.02.2022: 2.535 Standorte (+3,2% zur Vorwoche)

21.02.2022: 2.571 Standorte (+1,4% zur Vorwoche)

Teilnehmer:

03.01.2022: 222.000 Teilnehmer

10.01.2022: 384.800 Teilnehmer (+17,3% zur Vorwoche)

17.01.2022: 434.200 Teilnehmer (+11,3% zur Vorwoche)

24.01.2022: 453.740 Teilnehmer (+4,5% zur Vorwoche)

31.01.2022: 503.860 Teilnehmer (+11,0% zur Vorwoche)

07.02.2022: 497.100 Teilnehmer (-1,3% zur Vorwoche)

14.02.2022: 482.300 Teilnehmer (-3,0% zur Vorwoche)

21.02.2022: 329.000 Teilnehmer (-31,8% zur Vorwoche)

Sachsen

Montag (07.03.)

Abkürzung: Markt = MA

Chemnitz

18 Uhr:

Schillerpl

Einsiedel-Pyramide

Grüna-Simmel

Mittelbach-Sportlerheim

19.15 Uhr:

Wittengsd.-Rath.

Dresden

18 Uhr:

Bühlau-Bibo

Cotta-Hebbelpl

Eschdorf-Bäckerei

Leubnitz-Kirche

Leuben-Kirche

Niedersedlitz-Dorfpl

Pieschen-Bahn Mickten

Strehlen-Zellescher Weg

Pieschener Allee (Korso)

Goldener Reiter

Schillerpl

Wiener Pl. / HBF

18.30 Uhr:

Klotzsche-Rathaus

Laubegast-Herrenhaus

19 Uhr:

Cossebaude-Brauergasse

Weixdorf-Rathaus

Erzgebirgskreis

18 Uhr:

Johanngeorgenstadt -P. d. Bergm.

Lugau-Rathaus

Niederwürschnitz-Rath.

Scheibenberg-Grundschule

Raschau-MA

Thalheim-Rathaus

Wolkenstein-Penny

18.15 Uhr:

Schlettau-Kirche

19 Uhr:

Annaberg-MA

Aue-Altm.

Beierfeld-MA

Bernsbach-Dorfpl

Bockau-Pyramide

Breitenbrunn-Rath.

Brünlos-Gemeinde

Ehrenfriedersdorf-MA

Elterlein-MA

Gelenau-MA

Geyer-MA

Jahnsdorf-Nahkauf

Jöhstadt-MA

Königswalde-Park

Lauter-Rathaus

Lengefeld-MA

Lößnitz-MA

Marienberg-MA

Neukirchen-MA

Oelsnitz-MA

Olbernhau-Gessingpl

Schneeberg-MA

Schwarzenberg-MA

Stollberg-MA

Sützengrün-Weihnachtsland

Zschopau-MA

Zwönitz-MA

20 Uhr:

Zschorlau-Pyramide

Kr. Bautzen

18 Uhr:

Bautzen-Kornmarkt

Bernsdorf-Lidl

Bischofswerda-MA

Hoyersweda-Lausitzerpl.

Kamenz-MA

Lohsa-MA

Pulsnitz-MA

Schirgiswalde-MA

18.30 Uhr:

Königsbrück-MA

19 Uhr:

Großröhrsdorf-MA

Ottendorf-O-Rath.

Radeberg-MA

Kr. Leipzig

18 Uhr:

Borsdorf-Rath.

Kitzscher-Rath.

Paunsdorf-Park

18.30 Uhr:

Hohburg-Linde

Wurzen-MA

19 Uhr:

Bad Lausick-Rath.

Belgershain-Schloß

Borna-MA

Böhlen-Rath.

Brandis-MA

Colditz-LIDL

Frohburg-MA

Geithain-MA

Grimma-MA

Groitzsch-Turmplatz

Machern-MA

Markkleeberg-Bhf

Markranstädt -MA

Naunhof-MA

Otterwisch-Kirche

Zwenkau-MA

Kr. Görlitz

17.30 Uhr:

Bernstadt-MA

18 Uhr:

Ebersbach-Spreeck

Herrnhut-Bhf

Löbau-AltMA

Neugersdorf-MA

Niesky-Zinzendorfpl

Rothenburg-Netto

Weißwasser-MA

Zittau-Stadtring

18.30 Uhr:

Görlitz-Postpl

19 Uhr:

Bernsbach-MA

Kr. Meißen

18 Uhr:

Canitz-Feuerw.

Coswig-Wettinpl

Diera-Z -Ortskern

Glaubitz-3 Lilien

Moritzburg-Rath.

Nünchritz-MA

Riesa-Kirche

Röderau-MA

Seerhausen-Ortskern

Prausitz-Kirche

Strehla-Ortskern

Weinböhla-Rath.

Wülknitz-MA

Zeithain-Feuerw

19 Uhr:

Großenhain-MA

Gröditz-Rath.

Klipph. OT Scharfenb. -Sportpl.

Meißen-Heinrichspl.

Nossen-MA

Radebeul-Ostbhf

Radeburg-MA

Stauchitz-Edeka

Zabeltitz-Schloß

Kr. Zwickau

18 Uhr:

Crimmitschau-MA

Fraureuth -E-Glow.-Halle

Gersdorf-MA

Glauchau-MA

Hohenstein-E.-MA

Lichtenstein-Kreisverk.

Mülsen-Verwaltung

Oberlungwitz-MA

Werdau-Johannispl.

Zwickau-Hauptmarkt

18.30 Uhr:

Lichtentanne-Rath.

Limbach-O -Rath.

19 Uhr:

Hartenstein-MA

Kirchberg-Rath.

Meerane-MA

Remse-Biomarkt

Wilkau-H.-Brunnen

Leipzig

18 Uhr:

Augustuspl.

Böhlitz-E.-Wasserturm

Engelsdorf-Norma

Liebertwolkwitz-MA

Lindenthal-Rathauspl.

Lößnig-Moritzhof

Möckern-Jobcenter

Probstheida-Aldi

Schönefeld-Kirche

Mittelsachsen

18 Uhr:

Brand-Erbisdorf-MA

Eppendorf-Schule

Flöha-MA

Frauenstein-MA

Freiberg-Albertpark

Milkau-Buspl.

Niederwiesa-Rath.

Rochlitz-MA

Schweikershain-Schule

18.30 Uhr:

Hartmannsdorf-Elcon

Lichtenwalde-Schloß

Oederan-MA

19 Uhr:

Burgstädt-Brühl

Döbeln-Obermarkt

Frankenberg-MA

Hainichen-MA

Mittweida-MA

Waldheim-MA

Nordsachsen

18 Uhr:

Bad Düben-Rath.

Schkeuditz-Rath.

19 Uhr:

Belgerm-MA

Delitzsch-MA

Eilenburg-MA

Oschatz-Rath.

Torgau-Hochhaus

Sächs. Schweiz – Osterz.

18 Uhr:

Bad Gottleuba -MA

Dippoldiswalde-Parksäle

Dorfhain-Schule

Freital-NeuMA

Glashütte-Feuerw.

Neustadt-MA

Ruppendorf-Wendepl.

Schmiedeberg-Feuerw.

Tharandt-Rath.

Wilsdurff-MA

18.30 Uhr:

Bannewitz-Bürgerhaus

Stolpen-MA

Rabenau-MA

19 Uhr:

Bad Schandau-LIDL

Geising-MA

Heidenau-MA

Königstein-MA

Kreischa-Jahrmarktswiese

Pirna-MA

Sebnitz-MA

Stadt Wehlen-MA

19.30 Uhr:

Liebstadt-MA

Vogtlandkreis

18 Uhr:

Adorf-MA

Treuen-MA

18.30 Uhr:

Lengenfeld-MA

Klingenthal-Rath.

Oelsnitz-Kirche

Plauen-Wendedenkmal

19 Uhr:

Auerbach-MA

Reichenbach-MA

19.15 Uhr:

Markneukirchen-Busbhf

Thüringen

Montag (07.03.)

*Apolda- 18:30 Uhr Marktplatz

*Arnstadt- 19 Uhr Marktplatz

*Auma- 19 Uhr Marktplatz

*Altenburg- 18 Uhr Brüderkirche

*Artern- 18 Uhr Geschwister Scholl Platz

*Bad Berka- 18 Uhr Goethebrunnen

*Blankenhain-19 Uhr Am Markt

*Berga/Elster- 18 Uhr An der Regelschule

*Bad Frankenhausen- 18 Uhr Parkplatz Therme

*Bad Langensalza- 19 Uhr Vor dem Teeladen

*Bad Lobenstein- 19 Uhr Marktplatz

*Bad Salzungen- 18 Uhr Nappenplatz

*Berlstedt- 18 Uhr Vor Rewe

*Bürgel- 18 Uhr Schützenhaus

*Brotterode- 19 Uhr Bad Vilbeler Platz

*Breitungen- 18 Uhr Hinterm Norma

*Dingelstädt- 19 Uhr Rathaus

*Dünwald (OT Hüpstedt)- 19 Uhr Vor der Gemeindeverwaltung

*Erfurt- 19 Uhr Lutherdenkmal

*Eisenach- 18 Uhr Ort folgt durch Flyer

*Eisenberg- 18 Uhr Rathaus

*Elxleben-

19:00 Uhr

Gerhart-Hauptmann-strabe

(Hotel Elxleben)

*Gera- 19 Uhr Hofwiesenparkplatz

*Gotha- 18 Uhr Rathaus

*Gispersleben- 19 Uhr Amtmann Kästner Platz

*Greiz- 19 Uhr Schlossbrücke

*Gefell- 18 Uhr Markt

*Großbreitenbach- 19 Uhr Norma Parkplatz

*Hermsdorf- 18 Uhr Stadthaus

*Hirschberg- 18 Uhr Feuerwehr

*Hildburghausen- 19 Uhr An der Wacholderschänke

*Heilbad Heiligenstadt- 19 Uhr Volksbankparkplatz

*Ilmenau- 19 Uhr Wetzlarer Platz

*Jena- 19 Uhr Holzmarkt

*Kaltennordheim- 18 Uhr Treibplatz (Parkplatz nähe Kirche)

*Kölleda- 18 Uhr Brunnen vor dem Rathaus

*Kranichfeld- 19 Uhr Markt

*Leinefelde- 19 Uhr Am Wasserturm

*Magdala- 18 Uhr Am Rathaus

*Markvippach- 19 Uhr Am Brunnen

*Meiningen- 18:30 Uhr Marktplatz

*Meuselwitz- 18 Uhr Markt

*Mühlhausen- 19 Uhr Untermarkt

*Nordhausen- 18 Uhr Rathaus

*Nöbdenitz fährt nach Gera‼️

*Neuhaus- 18 Uhr Markt/Holzkirche

*Neustadt/Orla- 18 Uhr Marktplatz

*Ohrdruf- 17 Uhr Markt

*Pausa- 19 Uhr Rathaus/Markt

*Pößneck- 19 Uhr Marktplatz

*Rastenberg- 18:30 Uhr An der Kirche

*Rudolstadt- 17:30 Uhr Marktstraße/Markt

*Schleiz- 18:30 Uhr Neumarkt

*Saalburg- 18 Uhr Rathaus

*Schmalkalden- 19 Uhr Altmarkt

*Schlossvippach- 19 Uhr Rathaus

*Saalfeld- 17:30 Uhr Boulevard

*Stadtilm- 18:30 Uhr Marktplatz

*Seelingstädt fährt nach Gera‼️

*Schmölln- 18 Uhr Marktplatz

*Sondershausen- 18 Uhr Innenstadt

*Sonneberg- 19 Uhr Stadtparkhüttla

*Sömmerda- 19 Uhr Marktplatz

*Suhl- 18:15 Uhr Platz d. Deutschen Einheit

*Steinbach-Hallenberg- 19Uhr Rathausplatz

*Seebach- 18:30 Uhr Parkplatz vor dem Gemeindehaus

*Tanna- 19 Uhr Markt

*Triptis- 19 Uhr Markt

*Uder (Eichsfeld)- Dorfmitte bei der Haltestelle Marktplatz

*Waltershausen- 18 Uhr Markt

*Weida- 19 Uhr Marktplatz

*Weimar- 19 Uhr Innenstadt

*Wildenbörten- 19 Uhr Kirche

*Zeitz- 19 Uhr Platz der Deutschen Einheit

*Zella-Mehlis- 18.15 Uhr Rathausstraße 1

*Zeulenroda- 19 Uhr Marktplatz

*Ziegenrück- 19 Uhr Bushaltestelle/Saalestraße

‼️ Änderungen vorbehalten, bitte darauf achten‼️

Freitags

Neuenbau – 19 Uhr

Samstags

Bad Liebenstein – Stadtmitte – 18 Uhr

Greiz – Neustadt – 19 Uhr

Sonntags

Gerstungen -Pennymarkt – 17 Uhr

Schleusingen – Marktplatz – 18 Uhr

Tambach-Dietharz – Lutherkirche – 17 Uhr

Unterbreizbach – Tegut – 16 Uhr

Brandenburg

Montag (07.03.)

♦️ Ahrensfelde – Gemeinde – 18 Uhr

♦️ Altdöbern – Marktstr. 1 – 19 Uhr

♦️ Altlandsberg – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Angermünde – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Bad Belzig – Klinkengrund – 18 Uhr

♦️ Bad Freienwalde – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Bad Liebenwerda – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Bad Saarow – Bhf. / Springbrun. – 18 Uhr

♦️ Beelitz – Marktpl. / Kirche 18 Uhr

♦️ Beeskow – Markt – 18 Uhr

♦️ Bernau – Bhfs.vorpl. / Rathaus – 17.30 Uhr

♦️ Bestensee – Bahnhof – 18 Uhr

♦️ Blankenfelde – Gemeinde – 18 Uhr

♦️ Brandenburg / Havel – 18 Uhr

♦️ Brieselang – Schillertunnel – 18Uhr

♦️ Brielow – Amt Beetzsee – 19 Uhr

♦️ Brück – Marktpl. / Kirche – 18 Uhr

♦️ Buckow Märk. Schw. – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Burg Spr. – Festplatz – 18 Uhr

♦️ Calau – Rathaus – 18.30 Uhr

♦️ Cottbus – Altmarkt / Oberkirchpl. – 19 Uhr

♦️ Cottbus – Stadthalle – 18 Uhr

♦️ Doberlug-Kirchhain – Markt – 18 Uhr

♦️ Eberswalde – Markt – 18 Uhr

♦️ Eisenhüttenstadt – Fr.-Wolf-Theater – 18 Uhr

♦️ Elsterwerda – Markt – 18.30 Uhr

♦️ Erkner – Kirchenvorpl. – 18 Uhr

♦️ Falkenberg – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Falkensee – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Finsterwalde – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Forst – Nikolaikirche – 18 Uhr

♦️ Frankfurt (Oder) – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19 Uhr

♦️ Fürstenberg / H. – Marktpl. – 18.30 Uhr

♦️ Fürstenwalde – Am Stern – 17.30 Uhr

♦️ Glienicke – Oranienb. / Hauptstr. – 18 Uhr

♦️ Golßen – Markt – 18 Uhr

♦️ Gransee – Kirchplatz – 18.30 Uhr

♦️ Grossbeeren – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Groß Kreutz – Strohdach Haus – 18 Uhr

♦️ Großräschen – Markt – 18 Uhr

♦️ Grünheide – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Guben – am Dreieck – 18 Uhr

♦️ Havelsee (Pritzerbe) – Ablage – 19 Uhr

♦️ Heiligengrabe – Klosterstift – 19 Uhr

♦️ Herzberg/E – Markt – 19 Uhr

♦️ Hohen Neuendorf – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Jüterbog – Markt – 19 Uhr

♦️ Kleinmachnow – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Kloster Lehnin – Markgrafenpl. – 18 Uhr

♦️ Königs Wusterhausen – Kirchpl. – 18 Uhr

♦️ Lauchhammer – Dietrich Heßmer Pl. – 18 Uhr

♦️ Luckau – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Luckenwalde – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Ludwigsfelde – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Lübbenau – Kolosseum – 18 Uhr

♦️ Lübben – Marktpl. 18 Uhr

♦️ Malchow – Neuer Markt – 18.30 Uhr

♦️ Müncheberg – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Nauen – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Neuenhagen – Rathaus – 19 Uhr

♦️ Neuhardenberg – am Obelisken – 18 Uhr

♦️ Neuruppin – Schulplatz – 19 Uhr

♦️ Oranienburg – Schlosspl. – 18 Uhr

♦️ Ortrand – Marktpl. – 18.30 Uhr

♦️ Panketal Zep. – Gemeinde – 18 Uhr

♦️ Perleberg – Großer Markt – 18 Uhr

♦️ Potsdam – Brb.-Tor + Breite / Zeppelin Str.

♦️ + Filmmuseum jew. 18 Uhr

♦️ Prenzlau – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Pritzwalk – Rathaus – 18.30 Uhr

♦️ Rangsdorf – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Rathenow – Märkischer Pl. – 19 Uhr

♦️ Rehfelde – Gemeinde – 18 Uhr

♦️ Rheinsberg – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Rüdersdorf – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Ruhland – Markt – 18 Uhr

♦️ Schlieben Marktpkl. 18 Uhr

♦️ Schöneiche – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Schönwalde-Glien – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Schwarzheide – Wasserturm – 18.30 Uhr

♦️ Schwedt – Friedensbaum – 19 Uhr

♦️ Seelow – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Senftenberg – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Spremberg – Netto-P.P. (K.H.) – 18 Uhr

♦️ Stahnsdorf – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Storkow – Markt / Friedenseiche – 18 Uhr

♦️ Strausberg – Marienkirche – 18 Uhr

♦️ Teltow + Stahnsdorf – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Templin – Marktpl. – 18.30 Uhr

♦️ Trebbin – Rathauspl. – 18 Uhr

♦️ Treuenbrietzen – Rathaus – 19 Uhr

♦️ Uebigau-Wahrenbrück – Marktpl. – 18 Uhr

♦️ Wandlitz – Rathaus – 18 Uhr

♦️ Welzow – Kirche – 18 Uhr

♦️ Werder – Plantagenpl. – 17.30 Uhr

♦️ Wittstock – Marktpl. – 19 Uhr

♦️ Wittenberge – Kulturhaus – 18 Uhr

♦️ Woltersdorf – Rathaus -18 Uhr

♦️ Wusterwitz – Kulturscheune – 18 Uhr

♦️ Zehdenick – Marktpl. – 18 / 19 Uhr

♦️ Zossen – Rathaus – 18 Uhr

Dienstags

♦️ Bestensee – Hauptstr. / Motzener Str. – 18.00 Uhr

♦️ Brandenburg H. -Schilderdemo – Nikolaiplatz – 13.00 Uhr

♦️ Cottbus – Oberkirchplatz – 19.00 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Golßen – Markt – 18.00 Uhr

♦️ Werder – Plantagenpl. – 17.30 Uhr

Mittwochs

♦️ Bad Wilsnack – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Cottbus – Oberkirche + Schillerpark – 10.00 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Perleberg – Gr. Markt – 18.00 Uhr (pausiert z.Z.)

♦️ Rheinsberg – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Rüdersdorf bei Bln. – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Schulzendorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Lübbenau – Kolosseum / Lidl – 18.00 Uhr (pausiert z.Z.)

♦️ Wittstock – Auf dem Markt – 19.00 Uhr (pausiert z.Z.)

♦️ Wriezen – Marktplatz – 18.00 Uhr

Donnerstags

♦️ Beeskow – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Dahme/Mark – Marktplatz – 18.30 Uhr

♦️ Falkensee – an der Stadthalle – 18.00 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

Freitags

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Hennigsdorf – Postplatz (Bhf.) – 14. täg. – 18.00 Uhr

♦️ Hohen Neuendorf – Müllheimer Pl. – 14. täg. – 18.00 Uhr

♦️ Hohen Neuendorf – Rathausplatz – 18.00 Uhr

♦️ Leegebruch – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Lübben – Marktplatz / Kirche 18.00 Uhr

♦️ Peitz – Alter Edeka – 18.00 Uhr

♦️ Potsdam – vor dem Landtag – 19.00 Uhr

♦️ Rheinsberg – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Seelow – am Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Velten – am Markt – 18.00 Uhr

♦️ Wittstock – Auf dem Markt – (18.2.22) – 19.00 Uhr

Sonnabends

♦️ Brandenburg H. – Katharinenkirchpl. – 13.00 Uhr

♦️ Cottbus – Oberkirchplatz – 18.00 Uhr

♦️ Elsterwerda – Marktplatz – 16.00 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Potsdam – Brandenburger Tor – 15.00 Uhr

♦️ Schmergow – vor der Kirche – 18.00 Uhr

♦️ Velten – Am Markt – 18.00 Uhr

♦️ Vetschau – Stadtverwaltung PP. – 18.00 Uhr

Sonntags

♦️ Bad Belzig – Rathaus / Marktpkatz – 16.30 Uhr

♦️ Falkensee – Andacht – alte Stadthalle – 18.00 Uhr

♦️ Fichtenwalde – Marktplatz – 16:30 Uhr

♦️ Finsterwalde – nähe EDEKA – 14.00 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Kyritz – Marktplatz – 14.00 Uhr

♦️ Spremberg – Commerzbank – 17.00 Uhr

♦️ Strausberg – am Marktplatz – 14.00 Uhr

♦️ Woltersdorfer – Schleuse-Ost – 13.00 Uhr

Montag (07.03.)

Aken, Marktplatz, 18 Uhr

Arendsee, Am Markt, 17.30 Uhr

Aschersleben, Ascherslebener Markt, 18 Uhr

Bad Dürrenberg, Marktplatz, 18 Uhr

Bad Lauchstädt, Markt, 18 Uhr

Bernburg, Karlsplatz, 16 Uhr

Bitterfeld, Marktplatz, 18 Uhr

Blankenburg, Rathaus, 18 Uhr

Burg, Markt, Rolandplatz, 18 Uhr

Calbe, Am Rathaus, 17 Uhr

Dessau, Marktplatz, 18 Uhr

Eisleben, Marktplatz, 18 Uhr

Gardelegen, Rathaus, 18 Uhr

Genthin, Marktplatz, 18 Uhr

Gommern, Platz des Friedens, 18 Uhr

Gräfenhainichen, Paul-Gerhardt-Kapelle, 18 Uhr

Halberstadt, Domplatz, 19 Uhr

Haldensleben, Marktplatz, 18 Uhr

Halle, Hallmarkt, 18 Uhr

Halle Peißen, Am Gewölbe 5, 18 Uhr

Havelberg, PP. Alter Bahnhof, 18 Uhr

Hettstedt, Marktplatz, 17 Uhr

Hohenmölsen, Markt, 18 Uhr

Klötze, Rathaus, 18 Uhr

Könnern, Rathaus, 20 Uhr

Köthen, Rathaus,, 17 Uhr

Loburg, Rathaus, 18 Uhr

Lützen, Markt, 18 Uhr

Magdeburg, Innenstadt, 18 Uhr

Merseburg, Bahnhofsplatz 1, 18.30 Uhr

Möckern, Rathaus, 18 Uhr

Mücheln, Marktplatz, 18 Uhr

Naumburg, Vogelwiese, 19 Uhr

Oschersleben, Marktplatz, 18 Uhr

Osterburg, Bahnhof, 17 Uhr

Raguhn, Alter Bahnhof, 18 Uhr

Roßlau, Rathaus, 18 Uhr

Salzwedel, Rathausturmplatz, 18 Uhr

Sangerhausen, Markt, 19 Uhr

Schönebeck, Marktplatz, 18 Uhr

Stendal, Marktplatz, 18 Uhr

Tangerhütte, Rathaus, 18 Uhr

Tangermünde, Rathaus, 18 Uhr

Teuchern, Rathausplatz, 19 Uhr

Weißenfels, Marktplatz, 18 Uhr

Wernigerode, Am Anger PP, 19 Uhr

Wittenberg, Marktplatz, 18 Uhr

Zeitz, Altermarkt, 19 Uhr

Zerbst, Markt, 18 Uhr

Dienstags

Barleben, Vor d. Sparkasse, 17 Uhr, Laternenspazierg.

Staßfurt, Benneckscher Hof, 18.30 Uhr

Wettin, Kleiner Park Fähre, 19 Uhr

Wolmirstedt, Rathaus, 18 Uhr

Mittwochs

Elbingerode, Sekundarschule, 18 Uhr

Freyburg, Markt, 19 Uhr

Griebo, Str. d. Freundschaft 50, 18 Uhr

Donnerstags

Landsberg, Marktplatz, 18.30 Uhr

Freitags

Blankenburg, Rathaus, 18 Uhr

Braunsbedra, Lessingstrasse, 18 Uhr

Kelbra, PP Getränkequelle, 19 Uhr

Merseburg, Mühlberg 15, 16 Uhr

Querfurt, Tränkstr.-Graben, 18 Uhr

Stendal, Wernerplatz, 15.00 Uhr

Samstags

Gardelegen, Rathausplatz, 15 Uhr (26.2.)

Magdeburg, Lothar-Kreyssigstraße, 14.30 Uhr

Quedlinburg, Bossewiese, 14 Uhr

Salzwedel, Rathausturmplatz, 16 Uhr

Sangerhausen, Markt, 16.00 Uhr

Sonntags

Bernburg, Karlsplatz, 16.30 Uhr

Coswig, Markt, 18 Uhr

Halberstadt, Domplatz, 15 Uhr

Jessen, Marktplatz, 18 Uhr

Oranienbaum, Marktplatz, 17 Uhr

Thale, Rathaus, 17 Uhr

Montag (07.03.)

Greifswald – 19 Uhr am Markt

Neubrandenburg – 19 Uhr auf dem Marktplatz

Rostock – 18:00 Uhr Neuer Markt

Wismar – 18 Uhr Marktplatz

Güstrow – 17 Uhr am Rathaus

Schwerin – 18 Uhr Bertha – Klingberg – Platz

Neustrelitz – 19 Uhr Marktplatz

Waren – 18 Uhr Neuer Markt

Malchow – 18:30 Uhr am Neuen Markt

Röbel – 18 Uhr am Rathaus

Bergen auf Rügen – 18 Uhr auf dem Marktplatz

Ribnitz-Damgarten – 17:30 Uhr auf dem Markt

Plau am See – 18 Uhr am Rathaus

Stralsund – 18 Uhr an der Gorch Fock

Schwaan – 17:30 Uhr Rathaus

Boizenburg – 18 Uhr Marktplatz

Parchim – 18 Uhr Rathaus

Gadebusch – 18 Uhr am Markt

Pasewalk – 18:30 Uhr Markt

Torgelow – 18 Uhr Rathaus

Löcknitz – 17:30 an der Kirche

Anklam – 18 Uhr Marktplatz

Teterow – 18 Uhr Hechtbrunnen

Ludwigslust – 18 Uhr Alexandrinenplatz

Grimmen – 17:30 Uhr – Kulturhaus Europas

Barth – 18 Uhr – Großer Platz am Hafen

Laage – 17 Uhr – Laager Rathaus

Sternberg – 18 Uhr – Alter Mittwochsmarkt, Parkplatz am Wall

Bützow – 18 Uhr Rathaus

Lübtheen – 18 Uhr Rathaus

Penkun – 18 Uhr am Markt

Hagenow – 18 Uhr vorm Markant Markt

Grevesmühlen – 18 Uhr auf dem Markt

Stavenhagen – 18:30 Uhr auf dem Marktplatz

Wittenburg – 18:30 Uhr auf dem Marktplatz

Dömitz – 19 Uhr am Kirchplatz

Lübz – 18 Uhr auf dem Marktplatz

Krakow – 18 Uhr Marktplatz

Dienstags

Kühlungsborn – 18 Uhr am Bahnhof Ost

Wolgast – 18 Uhr Freifläche am Kai

Mittwochs

Bad Doberan – 18 Uhr auf dem Markt

Gnoien – 18 Uhr am Markt

Brüel – 19 Uhr am Marktplatz

Warnemünde – 19 Uhr vor der Kirche

Rostock Dierkow – 18:45 Uhr am Hannes Meyer Platz

Wolgast – 18 Uhr Freifläche am Kai

Donnerstags

Demmin – 18 Uhr Marienhain

Neubukow – 18 Uhr Rathaus

Rehna – 18 Uhr am Amt

Freitags

Rostock Toitenwinkel – 17:30 Ortsamt 8

Samstags

Woldegk – 18 Uhr am Marktplatz

Schwerin – 11 Uhr Bertha – Klingberg – Platz

Hagenow – 18 Uhr vorm Markant Markt

Neukalen – 16 Uhr Rathaus

Satow – 17 Uhr vor dem Gemeindehaus

Sonntags

Malchin – 16 Uhr Marktplatz

Zarrentin – 15 Uhr an der Kirche

Kröpelin – 16 Uhr Marktplatz

Güstrow – 15 Uhr am Wall

Usedom – 15 Uhr Marktplatz (ab 27.02)

Angrenzende Gebiete mit inbegriffen.

Montag (07.03.)

•Adenau-19:00-Brunnen am Marktplatz

•Ahrweiler-18:00-Niedertor

•Alsenz-18:00-Martplatz

•Altenkirchen/WW-18:00-Bahnhof

•Altrip-19:00-Wasserturm

•Alzey-18:00-Schlosspark

•Annweiler am Trifels-18:00-Kirchplatz

•Andernach-18:00-Bollwerk

•Bad Bergzabern-18:30-Schloss

•Bad Dürkheim-18:00-Fass

•Bad Ems-18:00-Kreisverwaltung

•Bad Kreuznach-19:00-(Am Kornmarkt)/Fußgängerzone

•Bad Marienberg-18:00-Rathaus Büchtingstraße

•Bad Sobernheim-19:00-Markplatz

•Bammental-19:00-Bahnhof Reilsheim

•Barbelroth-17:30-Ecke Hauptstr./Bahnhofstr.

•Baumholder-18:00-Apotheke DocMorris

•Bellheim-18:00-Rathaus

•Bensheim/Bergstr.-17:30-Marktplatz

•Bernkastel-Kues-18:30-VGVerwaltung

•Betzdorf-18:00-Rathaus

•Bingen-19:00-Gerbhausstr. Parkplatz

•Birkenau-18:00-ggü. Tanzstudio Passion

•Bitburg-18:00-Bedaplatz

•Blieskastel-18:00-Rathaus 1

•Boppard-18:00-Hauptbahnhof

•Bodenheim-18:00-Am neuen Rathaus

•Bruchsal-18:00-Rathaus

•Bürstadt-18:00-Am alten Rathaus

•Cochem-18:30-Enderplatz

•Daun-19:00-Rathaus (Am Kino)

•Dahn-18:30-Kirchgasse

•Dannstadt-Schauernheim-18:00-Verbandsgemeinde Dannstadt

•Dernbach-18:00-Kirche

•Edenkoben-18:00-Parkplatz Radeburger Str.

•Eich-18:00-Platz VGV

•Eisenberg-18:00-Marktplatz

•Flammersfeld-18:00-Verbandsgemeindehaus

•Frankenthal-19:00-Speyerer Tor

•Freinsheim-18:30-Historisches Rathaus

•Genheim-18:30-Alte Schule

•Germersheim-18:03-Konrad-Adenauer-Str. (Tedi/Netto)

•Gerolstein-19:00-Rathaus

•Göllheim-18:00-Marktplatz

•Grünstadt-18:00-Fußgängerzone

•Guntersblum-18:00-Rathaus

•Hachenburg-18:00-Alter Markt

•Hagenbach-18:00-Kirche

•(Harxheim-18:00-Kita/Rathaus/nur So.)

•Hassloch-18:30-Pfalzplatz

•Hauenstein-18:00-Rathaus

•Heidelberg-18:30-Bismarckplatz (Spaghettisäule)

•Heidelberg-18:00-Bonifatius Kirche

•HD-Kirchheim-18:00-Bürgeramt

•Hemsbach/Bergstr.-18:00-Rathaus

•Hermeskeil-18:30-Rewe Parkplatz

•Herxheim-18:30-(Kirchberg) Villa Wieser

•Hochstadt-18:00-Rathaus

•Hochdorf-Assenheim-19:00-netto

•Hockenheim-17:00-Wasserturm

•Hoppstädten-Weiersbach-18:00-Edeka

•Höhr-Grenzhausen-18:30-Am Park

•Idar-Oberstein-18:00-Modepark Röther

•Illingen/Saar-18:00-Rathaus

•Ingelheim/Rhein-18:00-Burgkirche

•Kaiserslautern-18:30-Innenstadt

•Kandel-19:00-Georgskirche

•Kirchheimbolanden-18:00-Römerplatz

•Kirchberg/Hunsrück-18:00-Marktplatz

•Kirchen/Sieg-18:00-Rathaus-Bahnhof

•Kirn-18:00-Marktplatz

•Kirschweiler-18:00-Am Franzenstein

•Koblenz-19:00-Clemensplatz

•Konz-18:30-Rathaus

•Kusel-18:00-Rosengarten

•Ladenburg-18:00-Marktplatz

•Lambrecht-18:00-Parkplatz am Sportplatz

•Lampertheim/Hessen-18:00-Rathaus

•Landau-18:00-Deutsches Tor

•Landstuhl-18:30-Am alten Markt

•Leimen/Pfalz-19:00-Rathaus

•Leimen/Baden-18:30-Altes Rathaus

•Lebach-18:00-Rathaus

•Lindenfels-18:00-Moelan-Platz Bushaltestelle

•Linz/Rhein-19-Burgplatz

•Ludwigshafen-18:30-Berlinerplatz

•LU-Ruchheim-18:00-Rathaus

•LU-Oggersheim-18:00-Hans Wasch Platz

•Mainz-18:00-Theaterplatz

•Mainz-18:00-Landtag (Schilderdemo)

•Mannheim-18:00-Schloss

•Mannheim-18:30-Planken/Wasserturm

•Maxdorf-18:30-Rathaus

•Mayen-19:00-Altes Rathaus

•Meckenheim-18:30-Kirche Hauptstr.

•Meisenheim-18:30-Historisches Rathaus

•Merzig-19:00-Altes Rathaus

•Monsheim-18:00-Parkplatz Bahnhof

•Montabaur-18:00-Rathaus/Konrad-Adenauer-Platz

•Morbach/Hunsrück-18:00-(Rathaus)/Kath. Kirche

•Mosbach/Baden-18:00-Marktplatz

•Mutterstadt-18:00-Neue Pforte

•Nastätten-18:00-VG

•Neulußheim-18:00-Rathaus

•Neunkirchen/Saar-18:00-Rathaus oberer Markt

•Neustadt/W.-18:00-Hetzelplatz

•Neuwied-19:00-Goethe Anlage

•Nieder-Olm-18:00-Rathaus

•Nierstein-18:00-Marktplatz

•Oppenheim-18:00-Katharinenkirche

•Osthofen-18:00-Stadtpark

•Ottersheim/LD-18:00-Dorfplatz

•Ottweiler/Sr.-18:00-Schlossplatz/Rathaus

•Pirmasens-18:00-(Exerzierplatz)/Altes Rathaus

•Puderbach-18:00-VGV

•Ransbach-Baumbach – 18:00 – Stadthalle Bushhalt

•Rennerod-18:00-Hubertusplatz

•Rimbach-18:00-Marktplatz

•Riegelsberg-19:00-Rathaus

•Rockenhausen-18:00-Rognacplatz

•Rodalben-19:30-Sünder Denkmal

•Rödersheim-Gronau-18:00-kath. Kirche

•Rülzheim-18:00-Kerweplatz

•Saarbrücken-18:00-Rathaus

(•Saarbrücken-18:30-Basilika St. Johann)

•Saarburg-18:00-Kreisel am alten Rathaus

•Saarlous-18:00-Großer Markt

•Saulheim/Alzey-18:30-Bürgerhaus

•Schengen(LUX)-18:00-Am Europamuseum

•Schifferstadt-18:00-Schillerplatz

•Schiffweiler-18:00-Rathaus

•Schmelz-18:00-Rathaus

•Schriesheim-18:00-Rathaus

•Schwetzingen-18:00-Rathaus/(Bahnhof)

•Schwollen-19:00-Gemeindehalle

•Selters-18:00-VGV

•Sembach-18:00-Marktplatz

•Simmern/Hunsrück-18:00-Schlossplatz

•Simmertal-19-Wendehammer netto

•Sinzig-18:00-Rathaus

•Speyer-18:30-Alte Münze

•Sprendlingen-18:00-Marktplatz

•St. Ingbert-18:00-Rathaus

•St. Wendel-18:00-Rathaus

•Traben-Trarbach-19:00-Parkplatz Moselufer

•Trier-19:00-Porta Nigra

•Undenheim-18:30-Will Platz

•Viernheim-18:00-Rathaus-Parkplatz

•Wachenheim-18:00-Kirchenvorplatz

•Wadern-18:00-Rathaus

•Waghäusel-Wiesental-19:00-Marktplatz

•Waldalgesheim-19:00-Rathaus

•Wald-Erbach-18:00-Rosenteich

•Waldfischbach-18:30-Kreisel Parkplatz

•Waldmohr-18:00-Rathaus

•Walldorf-18:00-Rathaus

•Wallmerod-18:00-Rathaus

•Weinheim/Bergstr.-18:00-Amtshausparkplatz

•Westerburg-(18:00)/18:00-Marktplatz

•Wiesloch-18:00-(Ev. Kirche/Rathaus) Adenauerplatz

•Wilgartswiesen-18:00-Dorfplatz

•Wilhelmsfeld/Odw.-18:00-Rathaus

•Winnweiler-18:00-Marktplatz

•Wirges-18:00-Rathaus

•Wissen/WW-18:00-Brunnen Commerzbank

•Wittlich-18:00-Platz an der Lieser

•Worms-18:30-Lutherdenkmal

•Wöllstein-18:00-Park Maria-Hilf-Straße

•Wörrstadt-18:00-Neunröhrenplatz

•Wörth/Rhein-18:00-Alt Rathaus

•Zell-18:30-Schwarzer Katz Brunnen

(•Zeiskam-18:00-Fuchsbachhalle (Friedhofstr.)Bahnhofstr.) → Di.

•Zweibrücken-18:00-Rathaus

Dienstags

📍Alzey♾18:00🕕Am Schlosspark

📍Angelbachtal♾18:30🕕Eingang Schlosspark (Sonnenberghalle)

📍Dannstadt-Schauernheim♾18:00🕕Rathaus

📍Frankenthal♾19:00🕕Speyerer Tor

📍Hatzenbühl♾19:00🕕Rathaus Bushaltestelle

📍Heddesheim♾18:30🕕shell Tankstelle

📍Kastellaun♾18:00🕕Netto Parkplatz

📍Leimersheim♾19:00🕕Kirchplatz

📍LU-Edigheim♾18:00🕕Bahnschranken lidl

📍LU-Oppau♾18:00🕕/Bahnschranken lidl

📍LU-Pfingstweide♾18:00🕕Bahnschranken lidl

📍Mannheim♾18:30🕕Planken

📍Meckenheim♾18:30🕕Kirche Hauptstr.

📍Nunkirchen♾18:00🕕Kirche

📍Schaidt♾18:00🕕Geltendorfer Platz

📍Schifferstadt♾18:00🕕Schillerplatz

📍Thalfang/Hunsrück♾18:30🕕Parkplatz hinter dem Rathaus

📍Windeck-Rosbach♾18:00🕕Marktplatz

📍Zeiskam♾18:00🕕Fuchsbachhalle

Mittwochs

📍Alzey♾18:00🕕Am Schlosspark

📍Asbach / WW♾18:00🕕(Rathaus)Marktplatz

📍Bad Ems♾18:00🕕KV

📍Carlsberg♾18:00🕕 Apotheke Eingang Fußgängerzone

📍Dannstadt-Schauernheim♾18:00🕕Rathaus

📍Frankenthal♾19:00🕕Speyerer Tor

📍Heidelberg♾18:00🕕Schwanenteichanlage/Poststr.

📍Homburg/SR♾18:00🕕Christian Weber Platz

📍Kuhardt♾19:00🕕Dorfplatz

📍Landau♾18:00🕕Dt. Tor

📍Lorsch♾17:30🕕Mannh.Str. 36

📍Maxdorf♾18:30🕕Rathaus

📍Morbach♾18:30🕕An der Kirche

📍Neustadt♾18:00🕕Hetzelplatz

📍Neustadt♾18:00🕕Marktplatz

📍Nierstein♾18:00🕕Im Weindorf

📍Pirmasens♾18:00🕕EXE

📍Prüm♾18:00🕕Rathaus

📍Rödersheim-Gronau♾18:00🕕Kath. Kirche

📍Schifferstadt♾18:00🕕Schillerplatz

📍Schmelz/SR♾19:00🕕Rathaus

📍Schweich♾18:30🕕Parkplatz Schwimmbad

📍Waldmohr♾18:00🕕Rathaus

Donnerstags

📍Alzey♾18:00🕕Am Schlosspark

📍Bad Bergzabern♾18:30🕕Schloss

📍Bad Ems♾18:00🕕KV

📍Dannstadt-Schauernheim♾18:00🕕Rathaus

📍Frankenthal♾19:00🕕Speyerer Tor

📍Jockgrim♾18:00🕕Parkplatz Penny

📍Neupotz♾19:00🕕Kirche

📍Lambsheim/Pf♾18:30🕕Rathaus/Sparkasse

📍Mannheim♾18:30🕕Planken

📍Saarlouis♾19:00🕕Großer Markt

📍Schifferstadt♾18:00🕕Schillerplatz

📍Sprendlingen♾18:00🕕Marktplatz

📍Wadern♾17:30🕕Rathaus

📍Zweibrücken♾18:00🕕Rathaus

Freitags

📍Alzey♾18:00🕕Am Schlosspark

📍Bad Ems♾18:00🕕KV

📍Dannstadt-Schauernheim♾18:00🕕Rathaus

📍Deidesheim♾18:00🕕Stadtplatz

📍Frankenthal♾19:00🕕Speyerer Tor

📍Kirchheimbolanden♾18:00🕕Römerplatz

📍Maxdorf♾17:00🕕Rathaus

📍Meckenheim♾18:30🕕Kirche Hauptstr.

📍Merzig♾18:00🕕Rathaus

📍Neustadt♾18:00🕕Hetzelplatz

📍Rödersheim-Gronau♾18:00🕕Kath. Kirche

📍Saarlouis♾19:00🕕Großer Markt

📍Schifferstadt♾18:00🕕Schillerplatz

📍Weiler(Bingen)♾18:00🕕Dorfplatz

Samstags

📍Ahrweiler♾15:00🕕Niedertor

📍Alzey♾18:00🕕Am Schlosspark

📍Dannstadt-Schauernheim♾18:00🕕Rathaus

📍Frankenthal♾19:00🕕Speyerer Tor

📍Frankfurt/M.♾15:00🕕 Taunusanlage

(📍Heidelberg♾14:30-17:00🕕Neckarwiese Höhe Keplerstr.)

📍Kaiserslautern♾15:00🕕Messplatz

📍Kirchen/Sieg♾18:00🕕Rathaus-Bahnhof

📍Koblenz♾16:00🕕Dt. Eck

📍Koblenz♾18:00🕕(Dt. Eck)/>Löhr Rondell

📍Landau♾15:00🕕Alter Messplatz (einmal am 19.02.)

📍Losheim♾18:00🕕Rathaus

📍Mannheim♾14:00🕕 Planken

📍Neunkirchen/Sr♾15:00🕕 Lübbener Platz

📍Rülzheim♾18:00🕕Kerweplatz

📍Saarlouis♾19:00🕕Großer Markt

📍Schifferstadt♾18:00🕕Schillerplatz

📍Trier♾14:00🕕(Viehmarktplatz)/->Messepark

📍Worms♾16:00🕕Lutherdenkmal

Sonntags

📍Alzey♾18:00🕕Am Schlosspark

📍Cochem♾18:30🕕Enderplatz

📍Dannstadt-Schauernheim♾18:00🕕Rathaus

📍Frankenthal♾19:00🕕Speyerer Tor

📍Germersheim♾15:00🕕Luitpoldplatz

📍Harxheim/Rhh.♾18:00🕕Rathaus/Kita

📍Hockenheim♾16:00🕕DM

📍Meckenheim♾Nach dem Gottesdienst🕕Kirche Hauptstr.

📍Neustadt♾15:00🕕Hetzelplatz

📍Rödersheim-Gronau♾18:00🕕Kath. Kirche

📍Saarbrücken♾15:00🕕Landwehrplatz

📍Schifferstadt♾18:00🕕Schillerplatz

📍Schwetzingen♾18:00🕕Marktplatz/Lutherhaus

📍Simmern/Hunsrück♾15:00🕕Schlossplatz

📍St. Wendel♾16:30🕕Rathaus

📍Wadern♾18:00🕕Rathaus

Hessen

Montag (07.03.)

RH = Rathaus // MP = Marktplatz

👉 Aarbergen-Kettenbach 18:00 (Norma Parkplatz, RH)

👉 Ahnatal/Weimar 18:00 (Altes RH)

👉 Allendorf/Lumda 18:30 (RH)

👉 Alsbach 18:00 (RH)

👉 Alsfeld 18:00 (RH)

👉 Altenstadt 18:00 (RH)

👉 Auerbach/Bergstraße 18:00 (Krone Park)

👉 Babenhausen 18:00 (RH)

👉 Bad Arolsen 18:00 (MP)

👉 Bad Camberg 18:00 (Caspar-Hofmann-Platz)

👉 Bad Hersfeld 18:00 (RH)

👉 Bad Homburg 18:30, (Rathausplatz)

👉 Bad König 18:00, (Buswendeplatz BHF)

👉 Bad Nauheim 18:00, (Dankeskirche)

👉 Bad Orb 18:00, (RH)

👉 Bad Schwalbach 18:00 (RH)

👉 Bad Sooden-Allendorf 18:00 (MP)

👉 Bad Vilbel 18:00 (Altes RH)

👉 Bad Wildungen 18:00 (Rathausbrunnen)

👉 Bensheim 17:30 (MP)

👉 Biblis 18:30 (RH)

👉 Biebertal 18:00 (RH)

👉 Biebesheim 18:00 (RH)

👉 Biedenkopf 18:00 (Parkplatz Pfefferacker)

👉 Birkenau 18:00 (Hornbacherstr. / Zimmerstr.)

👉 Birstein 18:30 (Festplatz)

👉 Brensbach 18:00 (Feuerwehr)

👉 Breuberg 18:00 (MP Stadtteil Neustadt)

👉 Brombachtal/Kirchbrombach 18:00 (Kiosk/Post)

👉 Bruchköbel 18:00 (Freier Platz/Altes Rathaus)

👉 Bürstadt 18:00 (Altes RH)

👉 Buseck 18:30 (Parkplatz IGS Buseck)

👉 Butzbach 18:00 (MP)

👉 Darmstadt 18:00 (Luisenplatz)

👉 Darmstadt-Arheilgen 18:00 (Löwenplatz)

👉 Darmstadt-Eberstadt 17:30 (RH Eberstadt)

👉 Dieburg 18:00 (RH)

👉 Dietzenbach 18:00 (RH und Harmonieplatz)

👉 Dietzhölztal-Ewersbach 18:00 (RH)

👉 Dreieich-Sprendlingen 18:30 (Bürgerpark/Säule)

👉 Egelsbach 18:00 (Berliner Platz)

👉 Eltville 18:00 (RH)

👉 Eppertshausen 18:00 (RH)

👉 Eppstein 18:00 (RH Vockenhausen)

👉 Erbach (Odw.) 18:00 (Erbacher Schloss)

👉 Erlensee 18:00 (RH)

👉 Eschborn 18:00 (Eschenplatz)

👉 Eschwege 18:00 (MP)

👉 Fernwald 18:30 (RH)

👉 Flörsheim 18:00 (Neues RH)

👉 Frankenberg / Eder 18:00 (Obermarkt am Rathaus)

👉 Frankfurt 18:00 (Paulsplatz)

👉 Fränkisch-Crumbach 18:00 (RH)

👉 Freigericht 18:30 (RH)

👉 Fritzlar 18:00 (MP)

👉 Fulda 18:00 (Domplatz/Hauptwache)

👉 Gelnhausen 18:30 (Obermarkt)

👉 Gernsheim 17:00 (Mahnwache RH) -> ab 18:00 Spaziergang

👉 Gießen 18:00 (RH)

👉 Gießen-Kleinlinden 18:00 (Bürgerhaus)

👉 Gladenbach 18:00 (MP)

👉 Glashütten 18:00 (Bürgerhaus)

👉 Griesheim / Darmstadt 18:00 (RH)

👉 Großen-Linden 18:00 (RH)

👉 Großostheim 18:00 (MP)

👉 Groß-Bieberau 19:00 (RH)

👉 Groß-Gerau 18:00 (MP)

👉 Groß-Umstadt 18:00 (RH)

👉 Groß-Zimmern 18:00 (RH)

👉 Grünberg 18:30 (Gallusplatz)

👉 Habichtswald-Ehlen 19:00 (Raiffeisenbank Ehlen)

👉 Haiger 18:00 (Ehem. Roller-Parkplatz)

👉 Hammersbach 18:00 (RH)

👉 Hanau 18:00 (Freiheitsplatz)

👉 Hattersheim 18:00 (Nassauer Hof)

👉 Hemsbach 18:00 (RH)

👉 Heppenheim 17:30 (MP)

👉 Herborn 17:00 (MP)

👉 Hessisch Lichtenau 18:00 (MP)

👉 Hochheim 18:00 (RH)

👉 Höchst/Odw. 18:00 (Montmelianer Platz)

👉 Hofgeismar 18:00 (RH)

👉 Hofheim 19:00 (Hofheimer Wochenmarkt)

👉 Hohenstein-Breithardt 18:00 (RH)

👉 Homberg (Efze) 18:00 (MP)

👉 Homberg-Ohm 18:00 (RH)

👉 Hünfeld 18:30 (RH)

👉 Hungen 18:30 (MP)

👉 Hünstetten-Walbach 18:00 (RH)

👉 Idstein 18:00 (Wiesbadener Str.)

👉 Karben 18:00 (RH)

👉 Kassel 18:00 (Friedenskirche)

👉 Kaufungen 18:00 (NIederkaufungen Sparkasse; 18.30 Kreisel)

👉 Kelkheim 18:00 (RH)

👉 Korbach 18:00 (Bürgerhaus)

👉 Krofdorf-Wettenberg 18:30 (RH)

👉 Lampertheim 18:00 (RH)

👉 Langen 18:00 (Bahnstrasse / Ecke Goethestrasse)

👉 Langenselbold 18:00 (MP)

👉 Laubach-Münster 18:00 (Kirche)

👉 Lauterbach 18:00 (Bleiche)

👉 Leeheim 18:00 (Am Römer)

👉 Lich 19:00 (Stadtverwaltung)

👉 Limburg 18:00 (Schiede)

👉 Lindenfels 18:00 (Moelanplatz)

👉 Maintal 16:00 (RH)

👉 Marburg 18:00 (Elisabeth Blochmann Platz)

👉 Melsungen 18:00 (Rathaus am Marktplatz)

👉 Michelstadt 18:00 (Bienenmarktgelände)

👉 Mörfelden-Walldorf 18:00 (RH Walldorf)

👉 Mossautal/Odw. 18:00 (RH)

👉 Mühltal OT Nieder-Ramstadt 18:00 (RH)

👉 Mühlheim am Main 18:00 (Willy-Brandt-Halle)

👉 Münster 18:00 (RH)

👉 Nauheim 18:00 (Historisches Rathaus)

👉 Neuhof / Fulda 18:00 (Gemeindezentrum)

👉 Neustadt (Hessen) 18:00 (Kath. Kirche)

👉 Neu-Isenburg 18:00 (MP)

👉 Nidda 18:00 (MP)

👉 Nidderau-Windecken 18:00 (Willi-Salzmann-Halle)

👉 Niedernhausen 18:00 (Marktplatz)

👉 Niestetal/Sandershausen 18:00 (RH)

👉 Oberaula 18:00 (RH)

👉 Ober-Ramstadt 18:00 (RH)

👉 Oberzent Beerfelden 17:30 (RH)

👉 Obertshausen 18:00 (RH Hausen)

👉 Oestrich-Winkel 18:0 (MP)

👉 Offenbach 18:00 (Wilhelmsplatz)

👉 Pfungstadt 18:00 (Hauptstraße)

👉 Reinheim 18:00 (Stadtpark)

👉 Riedstadt-Crumstadt 18:00 (RH)

👉 Riedstadt-Goddelau 18:00 (RH)

👉 Riedstadt-Leeheim 18:00 (Ortsmitte)

👉 Rimbach 18:00 (RH)

👉 Rodgau-Jügesheim 18:00 (RH)

👉 Rödermark 18:00 (Urberach St. Gallus Kirche)

👉 Roßdorf 18:00 (RH)

👉 Rotenburg an der Fulda 18:00 (RH)

👉 Rüdesheim 18:00 (RH)

👉 Rüsselsheim 18:00 (Theater)

👉 Schlitz 17:00 (RH)

👉 Schlüchtern 18:00 (Feuerwehr)

👉 Schotten 18:00 (Altes Rathaus)

👉 Schwalmstadt-Treysa 18:00 (RH)

👉 Schwalmstadt-Ziegenhain 18:00 (Paradeplatz)

👉 Seeheim-Jugenheim 18:00 (RH OT Seeheim)

👉 Seligenstadt 18:30 (Kapellenplatz)

👉 Solms 18:00 (RH)

👉 Stadtallendorf 18:00 (RH)

👉 Steinau an der Straße 18:00 (Parkplatz Brüder Grimm Schule)

👉 Taunusstein 18:00 (Bleidenstadt, Kirche St. Ferrutius)

👉 Tann / Rhön 18:00 (RH)

👉 Unter-Mossau 18:00 (RH)

👉 Usingen 17:30 (Kreuzgasse)

👉 Vellmar 18:00 (RH)

👉 Viernheim 18:00 (RH)

👉 Volkmarsen 18:00 (MP)

👉 Waldeck 18:00 (RH OT Sachsenhausen)

👉 Wallbach 18:00 (Gemeindeverwaltung)

👉 Walldorf 18:00 (RH)

👉 Wehrheim 18:00 (RH)

👉 Weilburg 18:00 (RH)

👉 Weilmünster 18:00 (RH)

👉 Weiterstadt 18:30 (wechselnder Treffpunkt; s. Telegram)

👉 Wetzlar 18:00 (RH)

👉 Wiesbaden 18:00 (Fußgängerzone)

👉 Wolfhagen 18:00 (MP)

👉 Witzenhausen 17:00 (MP)

👉 Zwingenberg 19:00 (MP)

Dienstags

👉 Biblis (18:30, REWE-Parkplatz) und Gernsheim (18:30 Schöfferplatz) im Wechsel

👉 FFM Europaviertel 18:30 Messeturm

👉 FFM-Heddernheim 18:30 Karl-Perotte-Platz

👉 Hessisch-Lichtenau 18:00 (Kirchplatz)

👉 Kelsterbach 18:00 (Rathaus)

👉 Okarben 18:00 (Bürgerzentrum)

👉 Ortenberg 18:00 (MP)

👉 Reichelsheim/Odenwald 18:00 (Parkplatz Grundschule)

👉 Rodgau/Nieder-Roden 18:00 (Piseaux Platz)

Mittwochs

👉 Bad Soden-Salmünster 18:00 (Parkplatz Bahnhofstraße)

👉 Bad Sooden-Allendorf 18:00 (Marktplatz)

👉 Brensbach 18:00 (ev. Kirche)

👉 Büttelborn 18:00 (Rathaus)

👉 Darmstadt 18:00 (Luisenplatz)

👉 FFM-Bockenheim 18:30 (Bockenheimer Warte)

👉 Friedberg 18:00 (Stadtkirche)

👉 Gedern 18:00 (Aldi Parkplatz)

👉 Hadamar 18:00 (Schlossplatz)

👉 Hammersbach 18:00 (Rathaus)

👉 Heusenstamm 18:00 (Bahnhofsvorplatz)

👉 Kelkheim 18:00 (Marktplatz)

👉 Kirchhain 18:00 (RH)

👉 Lorsch 18:00 (Mannheimer Straße 36)

👉 Mossautal 18:00 (ev. Kirche)

👉 Oberursel 18:30 (Adenauerallee)

👉 Wächtersbach 18:30 (Rathaus)

👉 Wetzlar 16:30 (Plakatdemo) und 18:30 (Bürgeraustausch), beides am Rathaus

Donnerstags

👉 Alzenau 18:00 (Rathaus)

👉 Bad Homburg 18:30 (Rathaus)

👉 Baunatal 18:00 (Marktplatz)

👉 Bebra 19:00 (Rathaus)

👉 Bischofsheim 18:00 (Rathaus / Rosengarten)

👉 Erlensee 18:30 (Rathaus)

👉 FFM-Bornheim 18:30 (Günthersburgpark)

👉 FFM-Höchst 18:30 (Höchster Schlossplatz)

👉 Groß-Auheim 18:00 (Rathaus)

👉 Gründau 18:00 (Rathaus)

👉 Idstein 18:00 (Rathausplatz/Wiesbadener Str.)

👉 Langenselbold 18:00 (MP)

👉 Sontra 18:00 (RH)

👉 Wald Michelbach 18:00 (Ludwigstr./ Schulstr.)

👉 Weilburg 18:30 (RH)

Freitags

👉 Büdingen 18:00 (Willi Zinnkarn Halle)

👉 FFM-Sachsenhausen 18:30 (Schweizer Platz)

👉 Fürth/Odw. 18:00 (Marktplatz)

👉 Kassel 16:30 (Autokorso / Messeparkplatz)

👉 Königstein 18:30 (Kapuzinerplatz)

Samstags

👉 Bad Wildungen 16:30 (Autokorso, Treffpunkt Schützenplatz)

👉 FFM 15:00 (Taunusanlage)

👉 Schwalmstadt-Ziegenhain 18:00 (Alleeplatz)

Sonntags

👉 Bad Soden 15:00 (Neuer Kurpark / Salinenstraße)

👉 Zierenberg 11:00 (Marktplatz)

Bayern

Montag (28.02.)

Adelsdorf 18:30 Marktplatz

Adlkofen 18:30 Rathaus

Affing 18:00 Schloss

Aichach 18 Uhr Rathaus

Aindling 19 Uhr Rathaus

Aldersbach 18:30 Nahkauf

Altdorf b. Nbg.: 18:30 ev. Stadtkirche

Altenmarkt 19 Uhr Rathaus

Altenau 18:00 Kirche

Altenstadt/Iller 18:00 Rathaus

Altmannstein 17:00 Großparkplatz

Altomünster 18:00 Marktplatz

Altötting 18:00 Stadtplatz/Rathaus

Amberg 19:00 Ernst-Michl-Platz

Ansbach: 18 Uhr Martin-Luther-Platz

Asch/Fuchstal 18:00 Haus d Begegnung

Aschaffenburg: 18 Uhr Innenstadt

Aschau/Chiemgau: 19 Uhr Rathaus

Aschheim 18:00 Rathaus

Au i.d. Hallertau 18:00 Rathaus

Augsburg 18:00 Plärrer

Babenhausen 18:00 Rathaus

Bad Abbach 18:00 Rathaus

Bad Aibling 19:00 Rathaus

Bad Brückenau 18 Uhr neues Rathaus

Bad Endorf 19:00 Rathaus

Bad Feilnbach 18:00 Rathaus

Bad Füssing 18:00 Rathaus

Bad Griesbach 18:00 Stadtplatz

Bad Kissingen 18:00 Innenstadt

Bad Kohlgrub 18 Uhr gegenüber Apotheke am Weihnachtsbaum

Bad Neustadt (Saale) 18 Uhr Rathaus

Bad Orb 18:00 Rathaus

Bad Reichenhall 17 Uhr Rathausplatz

Bad Rodach 18:00 Rathaus

Bad Staffelstein 18 Uhr Marktplatz

Bad Tölz: 18:30 Rathaus

Bad Windsheim 19 Uhr Marktplatz

Bad Wörishofen 18:00 Kurhaus

Baiersdorf 18:30 Rathaus

Bamberg: 18 Uhr gegenüber Bahnhof

Barbing b. Regensburg: 18 Uhr Rathaus

Bayerbach 19 Uhr Rathaus

Bayersoyen 18:00 Rathaus

Bayreuth 19 Uhr Neptunbrunnen

Beilngries 18:00 Hauptstr. Kirchplatz

Berching 18:00 Schiffsanlegestelle

Berchtesgaden 18:00 Rathaus

Bergen 18:00 Rathaus

Bernau/Chiemsee 19:00 Rathaus

Bobingen: 18 Uhr Rathausplatz

Bodenkirchen 19:30 Edeka

Bruckmühl 19:00 altes Rathaus

Buch a Erlbach 18:00 Rathaus

Buchloe 18:00 Rathaus

Burghausen: 18 Uhr Konradkirche

Burgkunstadt 18:00 Rathaus

Burglengenfeld 19:00 Rathaus

Cadolzburg: 18 Uhr Rathaus

Cham: 18 Uhr Parkplatz Florian-Geyer-Brücke/Biertor

Coburg: 18 Uhr Rathaus

Dachau: 19 Uhr Schrannenplatz Jakobskirche

Deggendorf: 18 Uhr oberer Stadtplatz

Dießen Ammersee 18:00 Untermüller-Platz

Dingolfing: 18 Uhr Parkplatz Expert

Dinkelsbühl 19:00 hinter d. Rathaus

Dinkelscherben 18:00 Rathaus

Dombühl 18:30 Marktplatz

Dorfen 18:00 Marktkirche Eching 18:00 Bürgerplatz

Ebermannstadt: 19 Uhr Marktplatz/Krippe

Ebern 18:30 Marktplatz

Ebersberg 19:00 Marienplatz

Eckental: 19 Uhr Rathaus

Edlling 18:00 Brunnen/Rathaus

Eggenfelden: 18 Uhr Stadtplatz

Egglfing 19:00 Raiffeisenbank

Eggstädt 19 Uhr Rathaus

Engelsberg 18 Uhr Rathaus

Erding 19 Uhr Schrannenplatz

Eichstätt: 18 Uhr Residenzplatz

Erbendorf 18:00

Erding: 19 Uhr Schrannenplatz

Ergoldsbach 18:00 Netto

Erlangen 18:30 Rathaus

Eschenau: 19 Uhr Rathaus

Eurasburg 20:00 Rathaus

Feldkirchen-Westerham: 19 Uhr Rathaus

Feldkirchen/MUC 18:00 Rathaus

Feucht 19:00 Brunnen/Altdorfer Str.

Feuchtwangen 18:00 Kirchplatz

Fischach 18:00 Marktplatz

Fischbach 18:00 Marktplatz

Fischbachau 18:00 Wanderparkplatz

Flintsbach/Inn 19:00 Rathaus

Forchheim: 18 Uhr Rathaus

Flintsbach/Inn 19:00 Rathaus

Frasdorf 19:00 Rathaus

Freising: 18:30 Marienplatz

Freilassing 18:00 Rathaus

Freystadt 17:00 Rathaus

Friedberg: 19 Uhr Marienplatz

Fürstenfeldbruck: 18 Uhr Volksfestplatz

Fürth 19:00 Grüner Markt

Füssen 18:00 Rathaus

Gangkofen 19:30 Rathaus

Garching 18:00 Rathaus

Garmisch: 18:30 Richard-Strauss-Platz

Gauting 18:00 Rathaus

Geiselhöring 18:00 Rathaus

Geisenfeld 18:00 Uhr Stadtplatz

Geisenhausen 19:00 Marktplatz

Genderkingen 18:30 Rathaus

Geretsried: 18:30 Schulzentrum/Stadtbücherei

Germering: 18 Uhr Rathaus

Gertshofen 18:00 Rathaus

Gerolzhofen 18:00 Rathaus

Gerzen 19:00 Rathaus

Gilching: 18 Uhr Rathaus

Glonn 18:00 Rathaus

Grafenwöhr 18:30 Stadtweiher/Stadtpark

Grafing: 18 Uhr Marktplatz

Grafrath 18:30 Rathaus

Grassau: 18 Uhr am Rathaus

Greding 17:00 Rathaus

Greiling 18:30 Rathaus

Grünwald 19:00 Rathaus

Großaitingen 18:00 Rathaus

Großostheim 18:00 Marktplatz

Gröbenzell 18:00 Rathaus

Gundelfingen: 18 Uhr Kriegerdenkmal

Gunzenhausen: 19 Uhr Glockenturm

Günzburg 17:30 Rathau

Haag i. Obb.: 18 Uhr Marktplatz

Haar 18:00 Rathaus

Halfing 18:00 Rathaus

Hammelburg: 18 Uhr Marktplatz

Hassfurt 18:00 Marktplatz

Hausen nach Obertshausen 17:30 Rathaus

Heimenkirch 17:00 Paul Beck Haus

Heimstetten b MUC 18:00 REZ b Penny

Hemhofen 18:30 Rathaus

Heroldsberg 19:00 Rathaus

Herrsching/Ammersee: 18 Uhr Bahnhofstraße, Gemeinde

Hersbruck: 18:30 Hirschbrunnen

Herzogenaurach 19 Uhr Marktplatz

Hof 18 Uhr Rathaus

Hollfeld 18:30 Marienplatz

Holzkirchen 19 Uhr Marktplatz

Höhenkirchen 17:30 Maibaum

Huglfing 17:00 Rathaus

Illertissen 18:00 Rathaus

Ingolstadt 18 Uhr Paradeplatz

Inzell 19:00 Rathaus

Immenstadt/Allgäu 18:00 Marienplatz

Ismaning 18:00 Kirchplatz

Kahl a Main 18:00 Rathaus

Karlsfeld 18:00 Rathaus

Kaufbeuren 19 Uhr neuer Markt

Kaufering 18:00 Bahnhof

Kempten 18 Uhr Hildegardsplatz

Kiefersfelden 18:00 Rathaus

Kirchheim b MUC 18:00 Rathaus

Kirchseeon 18:00 Rathaus

Kitzingen 19:00 Bleichwasen

Kleinwallstadt 18:00 Rathaus

Kolbermoor 19:00 Rathaus

Kösching 18:00 Rathaus

Kraftisried 19:00 Musikheim

Kronach 18 Uhr Rathaus

Krumbach 18:00 neues Rathaus

Kühbach bei Aichach: 19 Uhr Rathaus

Kulmbach 18 Uhr Marktplatz

Landau/Isar 18:00 Isarturm/Viehmarktstr.

Landsberg/Lech 18:00 Infanterieplatz

Landshut: 18 Uhr Ländtor

Langquaid 19:00 Marktplatz

Laufen 18:00 Rathaus

Lenggries 18:30 Tourist-Info Fritz

Leutershausen 20:00 Brunnen am Rathaus

Lichtenfels 18 Uhr Marktplatz

Lindau: 18 Uhr Altes Rathaus

Lohr/Main 18:00 Rathaus

Ludwigsstadt 18:00 Rathaus

Mainburg 19 Uhr Betten Haimerl

Mallersdorf-Pfaffenberg 19Uhr HDG

Mammendorf 18:00 Rathaus

Manching 18:00 Rathaus

Marktheidenfeld 18:30 Lohrgraben

Marktoberdorf 19:00 Marktplatz

Markt Indersdorf: 18 Uhr Marktplatz

Markt Schwaben: 18 Uhr Marktplatz

Markt Wald 18:00 Grundschule

Marktl/Inn 19:00 Rathaus

Marquartstein 18:00 Rathaus

Meitingen 19:00 Rathaus

Memmingen 18 Uhr Schrannenplatz

Mering 18:00 Rathaus

Mertingen 19:00 Kriegerdenkmal

Michelau 18:00 Rathaus

Miesbach 19 Uhr Rathaus

Miltenberg 18:00 alter Bahnhof

Mindelheim 18:30 Rathaus

Mintraching 18:00 Rathaus

Mitterteich 18 Uhr Mariensäule

Moosburg/Isar: 18:30 Rathaus

Mömlingen 18:30 Rathaus

Murnau 16:30 Rathaus

Mühlhausen 19:00 Untermarkt

Münchberg 18:00 Pocksbrücke

Naila 18:30 Rathaus

Nandlstadt 18:00 Rathaus

Neuburg/Donau 19:00 Spitalplatz

Neubiberg 18:30 Rathaus

Neufahrn NB 18:30 Gemeinde

Neufahrn b. Freising 19:00 Marktplatz

Neumarkt i. d. Opf 18:00 Residenzplatz

Neumarkt St. Veit 18:00 Bahnhof

Neukirchen/Brand 19:00 Klosterhof

Neuötting 18 Uhr Rathaus

Neuried 19 Uhr Marktplatz

Neusäß 19:00 Rathaus

Neustadt/Aisch: 19 Uhr Marktplatz

Neustadt/Donau: 19 Uhr Rathaus

Neu-Ulm/Ulm 18:00 Rathaus Ulm (Bawü)

Niedernberg 18:00 Dorfplatz

Nittendorf 18:00 Rathaus

Nördlingen 19:00 Rathaus

Nürnberg 18:30 Parkplatz Kia Metropol Arena

Oberammergau 19:00 Rathaus

Oberasbach 18:00 Rathaus

Oberaudorf 18:30 Rathaus

Oberhaching 19 Uhr Stefanien- Bahnhofstr

Oberstaufen 18:00 Rathaus

Obertraubling 18:00 Rathaus

Obertshausen-Hausen 17:30 Hausen Rathaus

Obing 18:30 Rathaus

Ochsenfurt 18:00 Rathaus

Odelzhausen 19:00 Marktstr.

Oettingen 19:00 Rathaus

Olching 18:00 Nöscherplatz

Osterhofen 17:30 Rathaus

Otterfing 19:00 Rathaus

Ottobeuren 18:00 Marktplatz

Ottobrunn 18 Uhr Rathausplatz

Palling 19:00 Rathaus

Parsberg 18 Uhr Gymnasium Busparkpl

Passau 18:00 Klostergarten

Paunzhausen 19:00 Rathaus

Penzberg 18:30 Uhr Rathaus

Peterskirchen 18 Uhr Dorfplatz

Pfaffenhofen/Ilm 18:00 Rathausplatz

Penzberg 18:30 Rathaus

Pförring 19:00 Sattlerbrücke

Pfronten 16:30 Leonhardsplatz

Planegg 18:00 Bahnhof

Plattling 18:00 Kriegerdenkmal

Pöcking 18:00 Raiffeisenbank

Poing 18:00 Marktplatz

Pöttmes 19:00 Marktplatz

Pressath 18:30 Stadtpark

Prien/Chiemsee 19 Uhr Rathaus

Puchheim 18:00 Rathaus

Raubling 19:00 Rathaus

Regen 18 Uhr Stadtplatz

Regensburg 18:00 altes Rathaus

Regenstauf 18:00 Regenstaufer Str. (Brücke)

Reichersbeuern 18:30 Rathaus

Reichertshofen 18 Uhr Rathaus

Reit im Winkel 18 Uhr Rathaus

Riedenburg 18 Uhr Grossparkplatz

Rothenburg Tauber 18:00 Markt

Rohrbach/Ilm 18:00 Centro

Rosenheim 18:45 Rathaus

Roßtal 18:00 Marktplatz

Rottach/Egern 19:00 Rathaus

Roth 18:35 Altstadt Marktplatz

Rothenburg o.d. Tauber 18:00 Markt

Rott/Inn 18:00 Maibaum

Rottach-Egern 19:00 Rathaus

Rottenbuch 18:00 großer Parkplatz

Rottenburg 19:00 Busbahnhof

Rötz 19:00 Marktplatz

Ruderting 18:00 Kirche

Rudelzhausen 19:00 Rathaus

Sauerlach 19:00 Marktplatz

Saulgrub 18:00 Rathaus

Schauenstein 18:30 Rathaus

Schierling 19 Uhr Rathaus

Schliersee 18:00 Rathaus

Schnaitsee 18 Uhr Rathaus

Schöllnach 18:00 Rathaus

Schongau 18:00 Marienplatz

Schönsee 18:30 Böhmerwaldstr

Schrobenhausen 19 Uhr Lenbach Lounge

Schwabach 18:00 Martin-Luther-Platz

Schwabmünchen 19 Uhr Rathaus

Schwandorf 18:00 Marktplatz

Schwarzenfeld 18:00 Rathaus

Schweinfurt 18:00 Marktplatz

Seebruck 18:00 Rathaus

Seeon-Seebruck 18:00 Rathaus

Senden 18:00 Marktplatz

Siegenburg 19:00 Marktplatz

Siegelsdorf 18:00 Dorfplatz

Siegsdorf 19:00 Rathaus

Simbach/Inn 19:00 Stadtplatz

Sinzig 18:00 Rathaus

Sonthofen 18 Uhr Landratsamt

Stadtbergen 18:00 Rathaus

Starnberg 18:00 Kirchplatz

Stephanskirchen 19 Uhr Rathaus

Straubing 18 Uhr Rathaus

Sulzbach a. Main 18:00 Rathaus

Sulzbach Rosenberg 17:00 Rathaus

Tacherting 19:00 Rathaus

Teisendorf: 19 Uhr Rathaus

Thalmässing 19:00 Rathaus

Tirschenreuth 18 Uhr Marktplatz

Tittmonning 18:00 Rathaus

Töging /Inn 18:00 Rathaus

Traunreut 18:00 Rathaus

Traunstein 19:00 Rathaus

Trostberg 18 Uhr Rathaus

Übersee 18:00 Ecke Greimelstr./Feldwieser Str.

Uffenheim 19 Uhr Spitalkirche

Unterhaching 19 Uhr Rathausplatz

Untermeitingen 17:30 Raiffeisenbank

Unterschleißheim 18:00 Rathaus

Unterwössen 18:00 Rathaus.

Vagen/Vils 19:30 Haltestelle Brauerstr

Valley 19:00 Rathaus

Vaterstetten 18:00 Rathaus

Velden/Vils 19:30 Haltestelle Brauerstr. Pflastersiedlung

Viechtach 18:00 Marktplatz

Vilsbiburg: 19 Uhr Rathaus

Vilshofen 18 Uhr Rathaus

Vogtareuth 19:00 Rathaus

Vohburg 18:00 Stadtplatz

Vöhringen 18:30 Rathaus

Volkach 18:00 Marktplatz

Waging am See 18:00 Rathaus

Waischenfeld 19:00 Rathaus

Waldkirchen 18:00 Stadtplatz

Waldkraiburg 18 Uhr Rathaus

Waldmünchen 19:00 Jahnplatz

Wartenberg 19 Uhr Marktplatz

Wasserburg a. Inn: 18 Uhr Rathaus

Wassertrüdigen 18:00 Rathaus

Weiden 19:00 neues Rathaus

Weilheim 18:30 Uhr Rathaus

Weissenburg 18:30 Rathaus

Weißenhorn 18:00 Rathaus

Wemding 18 Uhr Marktplatz

Wernberg-Köblitz 19:00 Markplatz

Wertingen 19 Uhr Rathaus

Wiesentheid 18:00 Marktplatz

Wolfratshausen 18:30 Kirche

Wolnzach 19 Uhr Rathausplatz

Wörth a.d.Donau 18:00 Rathaus

Wörth a.d.Isar 18:00 Edeka

Würzburg 18:00 Rathaus

Zell/Main 18:00 Marktplatz

Zirndorf 18:00 Rathaus

Dienstags

Breitengüssbach 18:00 Rathaus

Füssen 20:00 Lechbrücke

Gelsenkirchen-Buer 18:30 Volksbank

Großaitingen 19:00 Rathaus

Höchstadt /Donau 19:00 Rathaus

Igensdorf 19:30 Rathaus

Lappersdorf 18:00 Marktplatz

Langweid/Lech 18:00 Rathausplatz

Lindenberg/Allgäu 18:00 Stadtplatz

Maisach 18:00 Rathaus

Markredwitz 18 Uhr Übergang KEC

Markt Igensdorf 19:30 Rathaus

Marktheidenfeld 18:30 Lohrgraben

Marktl täglich 19 Uhr mit Kerze am Brunnen

Mörbis 18:00 Marktplatz

Murnau 18:30 Kurgästehaus

Mühldorf a. Inn 18 Uhr Am Brunnen

Neureichenau 18:00 Kirche

Osterhofen/Degg 18:00 Rathaus

Pocking 18:00 Stadthalle

Reischach 20:00 Rathaus

Rohr 19:00 Asamkirche

Schwandorf 19 Uhr Marktplatz

Tierhaupten 19:00 Rathaus

Treuchtlingen 18:00 Festplatz

Ursberg 18:00 Klosterhof

Übersee 18Uhr Feldwieser Straße

Wassertrüdigen 19:00 Rathaus

Zusmarshausen 18:00 Schulzentrum

Mittwochs

Altendorf/Nabburg 19:00 Sportheim

Ansbach 15:30 Parkplatz Onoldiasaal

Aschaffenburg 17:00 Schloßplatz

Asbach-Bäumenheim 18:30 Rathaus

Bad Aibling 14:30 Mini-Golf Anlage

Bad Griesbach 18 Uhr Stadtplatz

Bad Wörishofen 20 Uhr Kurhaus

Bischofsheim/Röhn 18:00 Rathaus

Ebern 18:30 Bahnhof

Ergolding 18:00 Rathaus

Fürth 19:00 Löwenplatz

Haar/MUC 18:00 Rathaus

Hinterschmieding 19:00 Maibaum

Hohenwart 18:30 Marktplatz

Herzogenaurach 19:00 Marktplatz

Hohenkammer 18:30 Wiese oberh Kirche

Karlstein 18:00 Rathaus

Kelheim 18 Uhr Parkplatz Niederdörfl

Kemnath 18 Uhr Ärztehaus

Königsbrunn 19 Uhr Markplatz

Landsberg 18:00 Rathaus

Landshut 17 Uhr Freyung

Lauf/Pegnitz 18:30 Marktplatz

Malching 18:00 Hofwirt

Marktl täglich 19 Uhr am Brunnen

Münchberg 18:00 Pocksbrücke

München 17:30 Geschwister-Scholl Platz

Neukirchen v.W. 19:00 Schulhof

Nittenau 18 Uhr Parkplatz Regen

Nürnberg 17:00 Lorenzkirche

Obertraubling 18 Uhr Rathaus

Ohlstadt 17:30 Rathaus

Pappenheim 18:00 Parkplatz auf d Lach

Pfarrkirchen 19 Uhr Ringallee

Pleinfeld 18 Uhr Bahnhof

Postbauer-Heng 18:30 Rathaus

Pottenstein 18:00 Mini-Golf Anlage

Rosenheim 19 Uhr Ichikawa-Platz

Spalt 18:00 (in ungeraden Wochen) Kornhaus-Platz

Thannhausen 18:00 Rathaus

Welden 18:00 Rathaus

Weiler/Allgäu 18:00 Rathaus

Windsbach 18:00 Rathaus

Würzburg 18:00 unterer Markt

Zwiesel 18:00 Grenzlandfestplatz

Donnerstags

Altötting 19:00 Mahnwache Stadtplatz

Bad Endorf 11 Uhr Kirchplatz

Bad Kissingen 18 Uhr Landratsamt

Breitenberg 18:00 Rathaus

Burgau 18 Uhr Rathaus

Cham 19:00 Marktplatz

Eichstätt 18 Uhr Residenzplatz

Erlangen 11:30 Schlossplatz

Furth i. Wald 19:00 Rathaus

Helmbrechts 18 Uhr Rathaus

Hengersberg 18:00 Marktplatz

Hilpoltstein 18:00 Marktplatz

Karlshuld 19 Uhr Maurus-Gerle-Schule Vorplatz

Kitzingen 19 Uhr Marktplatz

Manching 18 Uhr Rathausplatz

Marktl täglich 19 Uhr mit Kerze am Brunnen

Memmingen 18:00 Schrannenplatz

Mittenwald 19:00 Rathaus

Neuötting 19 Uhr Rathaus

Neutraubling 18:00 Rathaus

Nürnberg Stadtteilspaziergänge

Oberstaufen 18:00 Rathaus

Partenkirchen 18.30 Uhr Sebastians Kirche

Pfreimd 18:30 Marktplatz

Poing 18 Uhr Marktplatz

Reichertshausen a d Ilm19:00 Rathaus

Röhrnbach 18:00 Rathaus

Röttenbach 18 Uhr Rathaus

Rotthalmünster 18 Uhr Rathaus

Schwabhausen 19 Uhr hinter dem Rathaus

Oberstaufen 18:00 Rathaus

Ortenburg 18:00 Marktplatz

Scheßlitz 17:30 Grundschule

Schwabhausen 19 Uhr hinter dem Rathaus

Tapfheim 18:30 Rathaus

Thannhausen 18:00 Rewe

Tittling 18:00 Stadtplatz

Treuchtlingen 18 Uhr Volksfestplatz

Türkenfeld 18:30 Mariensäule

Übersee 18Uhr Feldwieser Straße

Wartenberg 18:15 Marktplatz

Weißenburg 18:00 Post

Wittenburg 17:30 Marktplatz

Wörthsee/Steinebach 18:00 Rathausplatz

Freitags

Bad Königshofen 18:00 Tuchbleiche

Bad Steben 18:30 Rathaus

Diedorf b Augsburg 17:00 Schmuttertalhalle

Donauwörth 18 Uhr Hindenburgstr./ Höhe Fischerbrunnen

Ebern 18:00 Bahnhof

Fürstenfeldbruck 18 Uhr Amperstausee Minigolf

Gräfenberg 18 Uhr Marktplatz

Grossmehring 18:00 Rathaus

Haar b MUC 17:00 Gorillaberg Rathaus

Hohenkammer 19 Uhr Wiese oberhalb Kirche

Holzkirchen 16:00

Hutthurm 18:00 Fußballplatz

Kallmünz 18:00 Rathaus

Kirchanschöring 19:00 Kirche

Krumbach Freitags 18 Uhr Neues Rathaus

Maisach 17:00 Rathaus

Marktl 19 Uhr Rathaus

Neu-Ulm/Ulm 19 Uhr Ulmer Münster

Nördlingen 19 Uhr Rathaus

Nürnberg 18:30 Hallplatz

Oberviechtach 19 Uhr Rathaus

Rehau 17 Uhr Maxplatz

Reichertshausen 19:00 Rathaus

Ruhstorf 17:00 Freibad

Schwabach 18 Uhr Martin Luther Platz

Selb 17:30 Goldberg

Simbach/Inn 19:00 Marktplatz

Sonthofen 17:15 Hirschbräu

Trostberg 18:00 Schulstr. Tiefgaragen-Parkplatz

Türkheim 17:00 Rathaus

Tutzing 18:15 Rathaus

Vohenstrauß 19:00 Wallstraße

Wallgau 18:30 Dorfplatz

Samstags

Aichach17 Uhr Rathaus

Augsburg 17 Uhr Plärrer

Bad Grönnenbach/Allgäu 15:00 Marktplatz

Bad Kötzting 15 Uhr Neues Rathaus

Biburg 18:00 Gemeindekanzlei

Deggendorf 17:00 Oberer Stadtplatz

Dillingen 18:00 Taxispark

Geiselhöring 18:00 Rathaus

Hauzenberg 19:00 Festplatz

Ingolstadt 15:30 Theaterplatz

Kaufbeuren 15:30 Obstmarkt

Kirchdorf/Inn Samstags 09:00 zw. Kirche und Edeka

Kulmbach 18:00 Rathaus

Kötzting Samstag 15 Uhr Rathaus

Landshut 11 Uhr Isargestade

Marktl täglich 19 Uhr mit Kerze am Brunnen

Neunburg v. W. 18 Uhr Schwarzachtalhalle

Neumarkt 14:30 Volksfestplatz

Nürnberg 17:00 Lorenzkirche

München 14:00 Weißenburger Platz

Passau 15 Uhr Klostergarten

Pressath 17:30 Stadthalle

Rain a Lech 14:00 Rathaus

Regensburg 15 Uhr Dultplatz

Straubing 14 Uhr Stadtplatz

Stuttgart 13:30 Königsplatz

Schwabach 14:45 Großer Parkplatz Waldfriedhof

Traunstein 15 Uhr Stadtplatz

Überlingen 11:00 Seestraße 5

Übersee 18Uhr Feldwieser Straße

Weiden 14:30 Stadtpark

Sonntags

Abensberg 18 Uhr Stadtplatz

Altomünster 17 Uhr Marktplatz

Augsburg 12 Uhr Wittelsbacher Park

Baar Ebenhausen 18:00 Dorfplatz

Beilngries 16:00 Main-Donau-Kanal(Hafen)

Bissingen 17:30 Gemeindezentrum

Burglengenfeld 18 Uhr vorm Rathaus

Dießen Ammersee 16:30 Untermüllerplatz

Dingolfing 18:00 Parkplatz Expert

Eging am See 16:00

Erbendorf 18 Uhr Stadtpark

Freyung 19 Uhr Kirchplatz

Fürstenfeldbruck 16:00 Geschwister Scholl Platz

Geisenfeld 18:00 Rathaus

Gelsenkirchen-Buer 18:30 Volksbank

Grafenau 15:30 Volksfestplatz

Grafenwöhr 17:30 Stadtpark

Gunzenhausen 15:00 am Schießwasen

Haar b. MUC 16:00 Rathaus

Höchstadt/Aisch 17 Uhr Marktplatz

Hollfeld 19:00 Marienplatz

Ingolstadt18 Uhr Rathaus

Igensdorf 19:30 Rathaus

Ingolstadt 18:00 Rathaus

Kaufbeuren 18:00 Spittelmühlkreuzung

Kaufering 18 Uhr Festplatz Sportzentrum

Kößlarn 18 Uhr Marktplatz

Landsberg 18:00 Rathausplatz

Markt Indersdorf 17 Uhr Marktplatz

Marktheidenfeld 18:30 Rathaus

Marktoberdorf 18 Uhr Stadtmitte

Marktl täglich 19 Uhr mit Kerze am Brunnen

Markt Kößlarn 18:00 Rathaus

Marktoberdorf 18:00 Stadtmitte

Mohnheim 16:00 Stadthalle

Neuburg a d Donau 15:00 Spitalplatz

Pegnitz 15:30 Rathaus

Peißenberg 16:30 Rathaus

Peiting 16:30 Hauptplatz

Petershausen/Dachau 17:00 Rathaus

Piding 18:00 Gasthaus Staufeneck

Roding 16:30 am Esper (Volksfestparkplatz)

Schweinfurt 18 Uhr Marktplatz

Sonthofen 18 Uhr Landratsamt

Tittling 15:00 Marktplatz

Wunsiedel 15:30 Marktplatz

Montag (28.02.)

Aachen – montags – 19 Uhr – Rathaus

Ahlen Montags 18 Uhr Marienplatz

Alfter – montags – 19 Uhr – Herrenwingert

Alpen – montags – 19 Uhr – ev. Kirche

Altenhundem – montags 19:00 Uhr, am Rathaus

Arnsberg-Neheim – montags – 18:30 Marktplatz

Attendorn – montags – 18 Uhr – Rathaus

Bad Berleburg – montags 18 Uhr am Rathaus/Stadtpark

Bad Driburg – Montags – 19 Uhr Rathaus

Bad Honnef – montags -18 Uhr – Rathaus

Bad Iburg montags 17 Uhr Charlottensee

Bad Oeynhausen, montags, 17.30 Uhr – Auferstehungskirche

Bad Salzuflen – montags – 18 Uhr – Alten Rathaus (Kerzen)

Baesweiler (bei Aachen) montags 18 Uhr auf Reyplatz

Bedburg Montags 18 Uhr – Gaststätte Krosch,Bahnübergang

Bensberg – montags – 18 Uhr – Rathaus

Bergheim / Erft – montags – 18 Uhr – Aachener Tor

Bergisch Gladbach montags 18 Uhr Rathaus

Bergkamen – montags – 18.30 Uhr – Herbert-Wehner-Platz

Beverungen – Montags – 18.00 Uhr – Rathaus

Bielefeld, montags – 17.30 Uhr – Altes Rathaus

Bocholt – montags – 19 Uhr – Berliner Platz

Bochum -Montags -18 Uhr -Rathaus

Bönen – montags – 19 Uhr – Alte Mühle

Bonn, montags – 18 Uhr – Marktplatz

Bonn – Beuel – montags – 17:30Uhr – Bahnhof Beuel (Bahnhofsvorplatz)

Bonn – Bad Godesberg – montags – 18:00Uhr – Bonnerie (Am Frohnhof, Kerzen)

Borken, montags – 18.30 Uhr – Marktplatz

Bornheim – Montags – 18 Uhr Parkpl. vor Rathaus

Bottrop montags – 18.30 Uhr – Kirchplatz1, Cyriakuskirche

Bracht – montags – 18 Uhr – Test Drive In

Bramsche – montags – 18 Uhr – An der Post

Breckerfeld – montags – 19 Uhr – Rathaus

Brüggen – montags – 18 Uhr – Nicolaus Platz

Bünde Montags 18 Uhr Rathaus

Burscheid – montags -18.30 Uhr – Rathaus

Castrop Rauxel montags – 18.30 Uhr – Reiterbrunnen

Datteln – montags – 18.30 Uhr – Persiluhr

Detmold – Montags – 18.00 – Rathaus

Dinslaken – montags – 19 Uhr – Rathaus

Dormagen – montags – 18 Uhr – Rathaus

Dorsten – Montags – 18:00 Uhr – Rathaus

Dortmund – 17.45 Uhr – Friedensplatz

Duisburg – montags – 18 Uhr – Rathaus/Burgplatz

Dülmen montags – 19 Uhr – Löwendenkmal

Düren – montags – 19 Uhr – Rathaus

Düsseldorf – 17.30 Uhr – Johannes-Raus-Platz – Spaziergang

Düsseldorf – Gerresheim – montags -18 Uhr – Gerricusplatz

Eitorf – montags – 18 Uhr – Marktplatz

Elsdorf – montags – 18Uhr Wiese neben Norma

Emmerich am Rhein – montags -18 Uhr – vor Rathaus

Emsbüren montags 18 Uhr Brunnen Losserpad

Emsdetten – montags – 18 Uhr – St.Pankratius Kirche

Enger – montags – 17 Uhr – Sparkasse

Ennigerloh – montags – 18 Uhr – Marktplatz

Erftstadt-Lechenich – montags 18 Uhr – Parkplatz Klosterstraße

Erkelenz – montags – 18 Uhr – Altes Rathaus

Erkrath – montags – 18 Uhr – Ev. Kirche

Eschweiler – montags – 18 Uhr – Am Markt

Espelkamp – montags – 18 Uhr – Rathaus

Essen – 17:30 Uhr – Altessener Markt

Euskirchen -Montags-18 Uhr-Annaturmplatz

Frechen – montags – 18 Uhr – St. Audomar

Geilenkirchen Montags 18 Uhr Wasserturm

Geldern – Montags 18 Uhr – Maria Magdal.. Kirche,Klettergerüst

Gelsenkirchen- Buer – Montags – 18 Uhr – Volksb&ehem.Finanzamt

Greven – montags – 18 Uhr – Rathaus

Grevenbroich – montags – 18 Uhr Tierbrunnen Rathausmarkt

Gronau – montags – 18.30 Uhr Rathaus

Gummersbach – 18 Uhr – Forum – Ecke Hindenburg- und Kampstr.

Gütersloh- Montags -18:00 Uhr- Berliner Platz.

Haan – montags – 18 Uhr – Rathaus

Hagen – montags – 18.30 Uhr – Friedrich-Ebert-Platz/Altes Rathaus

Halle – Montags – 17:30 Uhr – Rathaus

Halver, montags 18 Uhr Rathaus

Haltern – Montags 18 Uhr – Rekumerstr. Innenstadt

Hamm – 19 Uhr – Rathaus

Harsewinkel – montags – 18 Uhr – Rathaus

Heinsberg – montags – 18 Uhr – Rathaus

Hemer, Montags 18 Uhr, Rathaus

Hennef – montags 19:00 Uhr – Rathaus

Herford – Montags 18:00h – Rathaus

Herten-montags 18:30 Uhr, Rathaus

Hilchenbach Montags 18 Uhr Marktplatz

Hilden – montags – 19 Uhr – Marktplatz

Höxter – montags – 18 Uhr histor. Rathaus

Hückelhoven -Montags-18 Uhr-Rathaus

Hückeswagen – montags – 18 Uhr – Bürgerbüro

Hürth – montags – 18 Uhr Uhr – Rathaus

Iserlohn – montags – 17:30 Uhr – Stadtbahnhof

Jüchen – Montags 18 Uh Markt/Ecke Kasterstraße

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm – Spaziergang

Kaarst- Montags – 18 Uhr – vor dem Rathaus (Am Neumarkt 2)

Kamen – montags – 18 Uhr – Bücherei

Kempen – Montags – 18uhr – Buttermarkt – Spaziergang

Kevelaer Montags 18 Uhr Kapellenplatz

Kleve, montags 18:00 Uhr, Versöhnungskirche, Hagsche Str. 91

Köln – Montags – 18:00 Uhr – Roncalliplatz

Köln-Deutz – montags – 17.30 Uhr – Düxer Bock

Königswinter – montags – 18 Uhr Rathaus

Korschenbroich – Montags – 18 Uhr – Sebastianusstr./Rathaus

Krefeld – montags – 18 Uhr vor dem Rathaus

Lage – montags – 18 Uhr – Rathaus

Langenfeld – montags – 17 Uhr – Marktplatz

Langenfeld montags 18 Uhr Rathaus

Lechenich montags 18 Uhr – Bonner Tor

Leichlingen – montags – 18 Uhr – Rathaus

Lemgo – Montags 18 Uhr Rathaus

Lengerich montags – 18 Uhr – Sparkasse Lengerich

Lennestadt-Altenhundem–montags–19 Uhr–Rathaus

Leverkusen/ Wiesdorf – montags -18.30 Uhr – Rathaus

Lienen Montags 18 Uhr Gemeindeverwaltung Hauptstr.

Lippstadt – montags – 19 Uhr Rathausplatz

Lohmar – montags – 18 Uhr Rathaus

Lübbecke- montags- 17:30 Uhr – Gänsemarkt

Lügde – montags – 18.30 Uhr – Rathaus

Lünen – 18 Uhr – Willy-Brandt-Platz

Märkischer Kreis/ Lüdenscheid montags – 18 Uhr – Post

Marl – Montags 19 Uhr – Brassert Marktplatz

Mechernich – montags – 18 Uhr – Zum Markt 12, gegenüber Post

Meinerzhagen – montags -18 Uhr Stadthalle

Meckenheim Rheinland montags – 18 Uhr Rathaus

Mehrhoog, montags 19.00 Uhr, Begegnungsstätte

Melle (Nds) – montags – 18 Uhr – Rathaus

Menden – Montags – 18 Uhr – alter Rathausplatz

Metelen – montags 18:30 Uhr – Alte Gaststätte Brinkwirth

Minden montags 18 Uhr, Rathaus

Moers montags – 18 Uhr – am Denkmal Neumarkt/Steinstrasse

Mönchengladbach/Alter Markt- montags- 18 Uhr, angemeldete Demo

Mönchengladbach/Rheydt Markt- montags-18 Uhr, Spaziergang

Monheim am Rhein – montags 18:00 Uhr – Rathaus

Monschau montags 18 Uhr Rathause (Kerzen)

Much montags 17:30 Uhr -Rathaus (Hauptstraße)

Mülheim a. d. Ruhr – montags -18.15 Uhr – Demo Spaziergang

Münster – montags – 18 Uhr – Domplatz

Murrhardt – montags – 18 Uhr Marktplatz

Netphen – montags – 18 Uhr –

Neunkirchen-Seelscheid montags 18:00 Uhr – Katholische Kirche Neunkirchen

Neuss – montags – 18 Uhr – Quirinus Münster

Niederkassel – Montags 18 Uhr – Platz vor Rathaus

Nieheim – montags – 18.30 Uhr – Marktplatz

Nieukerk – Montags 18 Uhr – Dionysiusplatz

Niederkrüchten Elmpt-Montags-18 Uhr-Rathaus-(Kerzen)

Ochtrup – Montags – 18.30 Uhr – Lambertikirche

Olsberg – Montags 18 Uhr, Kur Konzert Halle

Paderborn – montags -18:30 Uhr Maspernplatz

Petershagen-Lahde – montags – 18 Uhr – Rathaus Lahde

Porta Westfalica – montags – 18 Uhr, am Brunnen

Pulheim – montags – 18 Uhr – Einwohnermeldeamt

Radersvormwald – montags – 17 Uhr – Am Brunnen

Ratingen montags 18 Uhr Rathaus

Recklinghausen montags – 19 Uhr – Rathaus

Rees – montags – 18 Uhr – Rathaus

Remscheid/ Lennep – montags – 19 Uhr – Kirmesplatz – angem. Demo

Rheda-Wiedenbrück – Montags – 18 Uhr Stadtkirche (Ortsteil Rheda)

Rheinbach -montags 18:00 Rathaus

Rheinberg Montags 19 Uhr Rathaus

Rheine – Montags – 18 Uhr – Rathaus

Roetgen montags, 18 Uhr ab Gemeindeverwaltung

Rommerskirchen -Montags 18 Uhr Rathaus

Rösrath – montags 18 Uhr am Rathaus Hoffnungsthal

Ründeroth – montags – 18 Uhr – Bahnhof

Salzkotten – montags – 18:00 Rathaus(Kerzen)

Sassenberg – Montags – 18 Uhr – Volksbank

Schermbeck – montags – 19 Uhr – Rathaus

Schieder – montags – 18.30 Uhr – Rathaus, Domäne

Schloß Holte Stukenbrock montags – 18 Uhr Rathaus

Schwerte – montags – 18 Uhr – neues Rathaus

Siegburg – montags – 18:00Uhr – St. Servatius Kirche neben Markt (Kerzen)

Siegen – Montags- 18.00 – Siegen-Weidenau, Bismarckparkplatz – Spaziergang(angemeldet)

Soest – montags – 19 Uhr – Rathaus

Solingen montags -19 Uhr – Rathaus

Sonsbeck – montags – 17 Uhr – Rathaus

Steinfurt-Borghorst, Montags 18 Uhr – Neues Rathaus

Troisdorf – montags – 18 Uhr – Rathaus (Kerzen)

Uedem – montags – 18 Uhr a. d. Bleiche (Kerzen)

Unna – 18 Uhr – Marktplatz – Montagsaufzug

Velbert-Langenberg-Montags-18 Uhr-Alte Kirche Hauptstr.40

Velbert/Neviges – montags – 17 Uhr – Schloßparkplatz

Verl – montags – 18 Uhr – Busbahnhof

Versmold – Montags 18 Uhr Rathausplatz

Viersen – 18.30 Uhr – Remigiusplatz, an der Kirche

Vreden – montags 19, Rathaus

Waldbröl – montags – 18h – Marktplatz – angem. Veranstaltung

Waltrop – montags – 19 Uhr – Marktplatz

Wankum Montags 19 Uhr an der Kirche

Warburg – montags – 18 Uhr – altes Rathaus

Wegberg – Montags 18h – am Rathaus mit Kerzen

Werdohl – Montags 18 Uhr Rathhausplatz

Werl Montags 18:00 Uhr Rathaus

Wermelskirchen – montags – 18Uhr – Am Rathaus

Wesseling montags 18 Uhr Sankt Germanus Kirche

Westernkappeln – montags – 18.30 Uhr – Kirchplatz

Willich -montags 18 Uhr – Marktplatz

Wipperfürth – montags – 18.30 Uhr – Marktplatz

Witten – montags – 18 Uhr – Kornmarkt

Wuppertal/Barmen montags – 18 Uhr – Fußgängerzone

Xanten – Montags 19:00 Uhr – Gradierwerk

Zülpich – montags -18 Uhr – Rathaus

Dienstags

Aegidienberg, Dienstag 18:00 Uhr, Aegidiusplatz

Anröchte – dienstags 19 Uhr – Rathaus

Bestwig – dienstags – 18 Uhr – Rathausplatz

Coesfeld – dienstags – 19 Uhr – Parkplatz Arbeitsamt

Düren – täglich – 19 Uhr – Rathaus

Goch – dienstags – 18 Uhr – Maria Magdalena Kirche

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm

Kalkar dienstags 18 Uhr Parkplatz Sportplatz

Kamp-Lintfort – Dienstags – 18.00 Uhr – Rathausplatz -angem. Demo

Ochtrup – 18.30 Uhr – Lambertikirche

Oelde Dienstags – Marktplatz – 18 Uhr

Olfen – dienstags – 18 Uhr – Marktplatz

Olpe – dienstags – Marktplatz

Petershagen-Kernstadt – dienstags – 18 Uhr – Rathaus

Rheda-Wiedenbrück – Dienstags – 18 Uhr Kirchplatz (Ortsteil Wiedenbrück)

Schmallenberg Dienstags 18 Uhr Parkplatz Alexanderhaus/ Kirche

Sankt Augustin dienstags 18 Uhr Rathaus

Senden westf. Dienstags 18 Uhr Rathaus

Wiehl – Dienstags, 18.00, Weiherplatz

Windeck-Rosbach – dienstags – 18 Uhr – Marktplatz (neb.Rathaus/Bürgeramt)

Mittwochs

Aachen – mittwochs – 18 Uhr Mariensäule auf dem Münsterplatz

Brühl – Mittwochs – 18 Uhr – Vorplatz St. Margareta Kirche

Dortmund Huckarde – 18:30 Uhr – Huckarder Marktplatz (ist angemeldet)

Duisburg/ Hamborn – 15 Uhr -Rathaus -Demo

Duisburg-Walsum – mittwochs – 17.45 Uhr – Rathaus

Gescher – mittwochs -18 Uhr – Rathaus

Gelsenkirchen – 17.30 Uhr – Hans-Sachs-Haus – Aufzug

Hamm – mittwochs – 18 Uhr – Martin-Luther-PLatz – Mit Gast: Thorsten Schulte

Hemer,Mittwochs, 18Uhr Rathaus

Herscheid, Mittwochs, 18 Uhr, an den Dorfwiesen

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm

Kattenvenne – mittwochs – 18 Uhr Kirche

Mehrhoog – Mittwochs 19 Uhr – Begegnungsstätte / Testzentr.

Meschede Mittwochs 18 Uhr Walburga Kirche Marktplatz

Mettmann – mittwochs – 18 Uhr – Bürgerbüro Neanderstraße

Nettetal-Lobberich Mittwochs 18 Uhr zwischen Rathaus/Sparkasse

Neukirchen-Vluyn – Mittwochs 18 Uhr. In – Vluyner Platz Handwerker Maibaum

Oberpleis, Mittwochs 18:00 Uhr, Mathildenpark

Rietberg – mittwochs – 18 Uhr Rathaus

Ruppichteroth mittwochs – 18 Uhr – Denkmal am Aldi

Selm – Mittwochs – 19 Uhr – Bürgerhaus

Steinheim – mittwochs – 18 Uhr – Rathaus

Wachtendonk – mittwochs um 18:30 Uhr am Friedensplatz

Warendorf – Mittwochs 17:30 Uhr Bahnhof vor Unterführung

Wuppertal – 18:00 Uhr – Bahnhofsvorplatz (Alte Freiheit) Döppersberg

Donnerstags

Bad Münstereifel donnerstags – 18 Uhr – Rathaus

Bocholt – donnerstags – 19 Uhr – Berliner Platz

Bösingfeld – 18 Uhr – Marktplatz

Detmold – donnerstags18 Uhr – Rathaus

Erkelenz – donnerstags – 18 Uhr – Altes Rathaus

Voerde/Friedrichsfeld – Donnerstags-18 Uhr-Offizierspark Parkstraße.15

Gladbeck donnerstags – 18 Uhr – Rathaus

Grefrath – donnerstags – 18.30 Uhr – Marktplatz

Hennef (Sieg) – donnerstags – 19 Uhr – Rathaus

Hiltrup – Donnerstag – 18 Uhr – Marktallee (Brunnen)

Ibbenbüren – Donnerstags – 18 Uhr – Brunnen / Oberer Markt

Jarderberg Donnerstags 17 Uhr Netto-Parkplatz

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm – Spaziergang

Legden, Donnerstags – 18 Uhr – Rathaus

Leverkusen/Rheindorf donnerstags – 19 Uhr – Pützdelle 2

Lüdinghausen – donnerstags – 19 Uhr Mühlenstr./Langenbrückenstr.

Minden – donnerstags – 18 Uhr – Rathaus

Remscheid – donnerstags – 19Uhr -Schützenplatz

Rheinbach – donnerstags – 18:00 Uhr – Rathaus

Schalksmühle – Donnerstags – 19 Uhr – Rathausplatz

Straelen – donnerstags 17.30 Uhr – Rathaus

Sundern (Sauerl.) – donnerstags – 18 Uhr – Rathaus

Voerde/Friedrichsfeld – Donnerstags-18 Uhr-Offizierspark Parkstraße.15

Warstein – donnerstags – 19 Uhr – Rathaus

Westkirchen, Donnerstags, Kirchplatz – 18 Uhr

Freitags

Ahaus – freitags – 18 Uhr – Der Mahner’ (Markt 16)

Bad Oeynhausen – freitags – 18 Uhr – Inowroclaw-Platz

Balve freitags 18 Uhr Bahnhof Parkplatz

Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) – 19 Uhr – Aachener Tor

Burgsteinfurt – freitags – 18 Uhr – Stadtbücherei

Duisburg – freitags – 9:45 Uhr – Rathaus,Burgplatz

Hauenhorst Freitags – 18:30 Uhr – Dorfplatz (Bauerschaftsstr. 1)

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm – Spaziergang

Köln-Lindenthal – freitags – 18 Uhr – Karl-Schwering-Platz

Neuss – freitags – 18 Uhr – Quirinus Münster

Plettenberg – freitags – 18 Uhr – Rathaus

Raesfeld – freitags -18 Uhr – Rathausplatz

Schloß Neuhaus – freitags -18 Uhr

Simmerath – 18 Uhr – Rathausplatz – Demo

Schwelm- Freitags- 17 Uhr – Fußgängerzone Cafe3

Weeze Freitags, 18 Uhr Rathausplatz

Samstags

Altenhundem – samstags 12:00 Uhr, am Rathaus

Arnsberg – samstags – 16 Uhr – Bahnhof

Bad Honnef – samstags – 18 Uhr – Vogelbrunnen

Beckum – 15 Uhr – Phoenix Park Beckum – öffentliche Versammlung

Bonn – samstags – 15 Uhr – Bonner Münsterplatz (vor Post)

Düren – täglich – 19 Uhr – Rathaus

Essen – 16.30 Uhr – Altenessener Markst, Vogelheimer Straße 10, Essen

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm

Lennestadt-Altenhundem – samstags 12:00 Uhr, am Rathaus

Rhede – samstags – 17 Uhr – Rathaus

Stadtlohn Samstags, Rathaus – 15 Uhr

Hamm – 15 Uhr – Martin-Luther-Platz

Hamm – 17 Uhr – Westentor

Wetter Ruhr – Samstags – 17:00 – alter Friedhof

Winterberg – samstags – 17 Uhr – Marktplatz

Sonntags

Bad Oeynhausen – sonntags – 17.30 Uhr – Auferstehungskirche (nähe Standesamt)

Beckum – sonntags – 18 Uhr – Sparkasse Weststr.

Eschweiler – sonntags – 17 Uhr – St. Peter, St. Paul, Marktplatz

Hamminkeln – sonntags 17 Uhr – Molkereiplatz

Iserlohn – sonntags 13.30 Uhr – Seilersee

Issum Sonntags 18 Uhr – Histörchen

Jülich täglich – 18 Uhr – Hexenturm – Spaziergang

Petershagen – sonntags – 17 Uhr – Rathaus

Zons – Sonntags – 13:00 Uhr – Rheinparkplatz (Deich)

Niedersachsen, Hamburg und Bremen

Montag (28.02.)

#Adendorf ♾ 18:00 📍 Rathausplatz

#Ahlhorn ♾ 18:00 📍 Parkplatz VR Bank

#Alfeld (Leine) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Almhorst – Seelze ♾ 18:00 📍 am Denkmal

#Altwarmbüchen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Aurich ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#BadBentheim ♾ 17:00 📍 Rathaus

#BadBevensen ♾ 18:00 📍 Neptun Brunnen Kurpark

#BadBodenteich ♾ 18:45 📍 an der Kirche

#BadEssen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadFallingbostel ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadGandersheim ♾ 18:00 📍 Brunnen Marktplatz

#BadGrund ♾ 18:00 📍 Kirche & Rathaus

#BadHarzburg ♾ 18:00 📍 Bahnhofsvorplatz

#BadLauterberg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadMünder ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadNenndorf ♾ 18:00 📍 Tassenbrunnen

#BadOeynhausen ♾ 17.30 📍 Auferstehungskirche

#BadPyrmont ♾ 17:15 📍 Springenbrunnen oberhalb des Wasserlaufs

#BadSalzdetfurth ♾ 18:00 📍 Kurmittelhaus

#BadZwischenahn ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Bahrenborstel ♾ 18:00 📍 Turnhalle

#Barenburg ♾ 18:00 📍 Parkplatz Maschmann

#Barsinghausen ♾ 18:00 📍 C & A

#Bassum ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Belm ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Bienenbüttel ♾ 18:30 📍 Rathaushplatz

#Bispingen ♾ 18:00 📍 Alten Kirche

#Bleckede ♾ 18:45 📍 Marktplatz

#Bockenem ♾ 18:00 📍 an der Volksbank

#Bovenden ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 Innenstadt

#Bremerhaven ♾ 18:00 📍 Ernst Reuter Platz

#Bremervörde ♾ 18:00 📍 am Rathausplatz

#Brietlingen ♾ 18:00 📍 Gemeindehaus

#Brinkum – Stuhr ♾ 18:00 📍 ZOB

#Bruchhausen-Vilsen ♾ 18:00 📍 Engelbergplatz

#Buchholz (Aller) ♾ 18:30 📍 alter Edeka Markt

#Buchholz i.d.N. ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Bückeburg ♾ 18:00 📍 Oberstenhof hinter Sparkasse

#Burgdorf ♾ 18:00 📍 Schützenplatz

#Burgwedel ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Buxtehude ♾ 19:00 📍 Schafmarktplatz

#Celle ♾ 18:30 📍 Innenstadt

#Clenze ♾ 18:15 📍 Drahwen Schule

#Cloppenburg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Coppenbrügge ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Dangersen ♾ 19:00 📍 Ortseingang

#Delmenhorst ♾ 18:00 📍 Graftwiesen

#Dibbersen ♾ 19:00 📍 am Weihnachtsbaum

#Diekholzen – Hildesheim ♾ 18:00 📍 NP Parkplatz

#Diepholz ♾ 17:00 📍 Bremer Eck

#Dörpen ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Drochtersen ♾ 18:00 📍 Gemeindehaus

#Duderstadt ♾ 18:00 📍 Marktstraße

#Duingen ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Egestorf (Deister) ♾ 18:30 📍 Edeka Parkplatz

#Einbeck ♾ 18:00 📍 Till Eulenspiegel Brunnen

#Elze (Leine) ♾ 17:30 📍 Rathaus

#Emden ♾ 18:00 📍 Rathausbogen

#Emlichheim ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Emmerthal ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Emsbüren ♾ 18:00 📍 Am Brunnen

#Esens ♾ 19:00 📍 Kirchplatz

#Faßberg ♾ 18:00 📍 Am Platz der Luftbrücke

#Friesoythe ♾ 18:00 📍 Kirche

#Ganderkesee ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Garbsen ♾ 18:00 📍 Kastanienplatz

#Gifhorn ♾ 18:30 📍 Schützenplatz

#Gleichen – Reinhausen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Goldenstedt ♾ 19:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Goslar ♾ 18:00 📍 Osterfeld

#Göttingen ♾ 18:00 📍 Jahnstadion Sandweg 7

#Grasberg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Gronau (Leine) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Groß Schneen – Friedland ♾ 18:00 📍 Sparkasse

#Hademstorf ♾ 18:00 📍 Tannenweg – Allerweg

#HagenimBremischen ♾ 18:00 📍 an der Kirche

#Hambergen ♾ 18:00 📍 an der Kirche

#Hambühren ♾ 18:30 📍 Lidl Parkplatz

#Hameln ♾ 17:00 📍 Münsterkirche

#Hameln ♾ 18:00 📍 Rathausplatz (Mahnwache)

#HannMünden ♾ 18:00 📍 Parkplatz Welfenschloss

#Hannover ♾ 18:00 📍 Innenstadt

#Hannover – Bothfeld ♾ 18:00 📍 Edeka Emmelmannplatz

#Hannover – Misburg ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Hannover – Oberricklingen ♾ 18:00 📍 WP-Eberhard.Eggers-Platz

#Hanstedt ♾ 18:00 📍 Riesen Bruns

#Hardegsen ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Haren ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Helmstedt ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Hemmoor ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Herzberg – Harz ♾ 18:30 📍 Marktplatz

#Hessisch Oldendorf ♾ 19:00 📍 Rathaus (Kerzeaufstellen)

#Hildesheim ♾ 18:00 📍 Andreaskirche

#Himmelpforten ♾ 18:00 📍 Villa Issendorf

#Hittfeld ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Hitzacker ♾ 18:00 📍 am Butt

#Holle ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Holzminden ♾ 18:00 📍 Marktplatz / Lutherkirche

#Kirchdorf – Diepholz ♾ 18:00 📍 bei der Kirche

#Kirchohsen ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Klecken ♾ 18:00 📍 Parkplatz Rewe

#Kleinensiel – Stadland ♾ 18:00 📍 Dorfgemeinschaftshaus

#Königslutter ♾ 19:00 📍 Braunschweiger Straße

#Kuppendorf – Diepholz ♾ 18:00 📍 Gasthaus Mühle

#Laatzen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Lamspringe ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Lauenstein ♾ 17:00 📍 grüner Fleck

#Leer ♾ 18:00 📍 Denkmalsplatz

#Lehe – Bremerhaven ♾ 18:00 📍 Pferdebade 6 Parkplatz

#Lilienthal ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Lingen (Ems) ♾ 18:00 📍 Universitätsplatz

#Loxstedt ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Lüchow (Wendl.) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Lüneburg ♾ 18:45 📍 Lambertiplatz

#Melbeck ♾ 18:00 📍 Ilmenauzentrum

#Melle ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Mellendorf – Wedemark ♾ 18:00 📍 Am Roye Platz

#Meppen ♾ 18:00 📍 An der alten Wäscherei

#Minden ♾ 18:00 📍 Simeansplatz

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 an der Lili

#Neuenhaus ♾ 18:00 📍 Brunnen der reformierten Kirche

#Neuenkirchen-Vörden ♾ 17:30 📍 Rathaus

#Neustadt a. Rbge ♾ 18:00 📍 Am Löwen

#NeuWulmstorf ♾ 18:00 📍 Bahnhofstraße / Hauptstraße

#Nienburg a.d.W. ♾ 18:00 📍 Spargelbrunnen

#Nienhagen (Celle) ♾ 18:00 📍 Herzogin-Agnes-Platz

#Norden ♾ 18:00 📍 Platz vor dem Norder Tor

#Nordenham ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Norderney ♾ 18:00 📍 am Denkmal

#Nordhorn ♾ 18:00 📍 Alte Kirche am Markt

#Nordstemmen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Nordwohlde ♾ 18:00 📍 Kirche

#Northeim ♾ 18:00 📍 alte Wache

#Oldenburg ♾ 18:00 📍 Schlossplatz

#Osnabrück ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Ottersberg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Papenburg ♾ 19:00 📍 Antoniuskirche

#Papenburg ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Peine ♾ 18:00 📍 Bahnhofstraße City Galerie

#Quakenbrück ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Rastede ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Rehburg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Rehren – Auetal ♾ 19:00 📍 Marktplatz

#Reppenstedt ♾ 17:00 📍 Rathaus

#Rethem ♾ 18:00 📍 Parkplatz gegenüber REWE

#Rinteln ♾ 18:00 📍 Marktplatz Glasbläserbrunnen

#Ritterhude ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Rodenkirchen ♾ 18:00 📍 Stadland Markthalle

#Rodewald ♾ 18:00 📍 Edeka Parkplatz

#Ronnenberg ♾ 18:00 📍 Dorfgemeinschaftshaus

#Rosengarten – Klecken ♾ 18:00 📍 Rewe Parkplatz

#Rotenburg (W.) ♾ 18:00 📍 Neuer Markt

#Sachsenhagen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Salzgitter – Bad ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Salzgitter – Lebenstedt ♾ 18:00 📍 Avacon Parkplatz

#Salzhemmendorf ♾ 18:00 📍 an der Kirche

#Sarstedt ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Schellerten ♾ 18:00 📍 bei den Supermärkten

#Schneverdingen ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Schöningen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Schüttorf ♾ 18:00 📍 Ziegenbrunnen am Markt

#Schwaförden ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Schwanewede ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Schwarmstedt ♾ 18:30 📍 Parkplatz Edeka

#Seelze ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Seesen ♾ 18:00 📍 Bahnhofsplatz

#Seevetal – Hittfeld ♾ 18:00 📍 vor der Ortsverwaltung

#Sehnde ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Sibbesse ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Soltau ♾ 18:00 📍 Heiratsbrunnen

#Sottrum ♾ 18:00 📍 Park am Eichkamp

#Springe ♾ 18:00 📍 Amtsgericht

#Stade ♾ 18:30 📍 Platz auf dem Sande

#Stadthagen ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Stadtoldendorf ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Steinfeld ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Steyerberg ♾ 18:00 📍 Marktwiese

#Stuhr ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Suderburg ♾ 18:30 📍 Marktplatz

#Suhlendorf ♾ 18:30 📍 Waldmühle

#Syke ♾ 18:00 📍 Rathausplatz

#Tostedt ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Twist – Emsland ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Twistringen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Uchte ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Uelsen – Grafschaft Bentheim ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Uelzen ♾ 18:00 📍 Ratsteich

#Uetze ♾ 18:30 📍 Hindenburgplatz

#Uslar ♾ 18:00 📍 Graftplatz

#Varel – Friesland ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Varrel – Diepholz ♾ 18:00 📍 Raiffeisen Markt

#Vechta ♾ 18:00 📍 Kino

#Vechta ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Verden ♾ 18:00 📍 Allerpark Ecke Blumenwisch

#Vienenburg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Visselhövede ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Vögelsen ♾ 17:30 📍 Gemeindehaus

#Walkenried ♾ 18:00 📍 Klostermarkt

#Wallenhorst ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Wallensen ♾ 18:00 📍 an der Kirche

#Wardenburg ♾ 18:00 📍 Markt Huntestraße

#Wehrbleck – Diepholz ♾ 18:00 📍 am Edeka

#Wennigsen ♾ 18:00 📍 Sonnenuhr

#Werlte ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Westerholt (Ostfriesland) ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Westerstede ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Wietze ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Wietzendorf ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Wildeshausen ♾ 18:00 📍 VR Bank, Marktplatz

#Wilhelmshaven ♾ 19:00 📍 Rathausplatz

#Winsen (Luhe) ♾ 18:00 📍 bei der Kirche

#Wittingen ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Wittmund ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Wolfenbüttel ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Wolfsburg ♾ 17:00 📍 Rathaus

#Worpswede ♾ 18:00 📍 großer Dorfplatz Ortsmitte

#Wunstorf ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Zetel ♾ 18:00 📍 Am Markthamm

#Zeven ♾ 18:00 📍 Rathaus

Dienstags

#BadEilsen ♾ 18:00 📍 Haus des Gastes

#Breddenberg ♾ 19:00 📍 Gemeindehaus

#Harpstedt ♾ 17:30 📍 vor der Kirche

#Hemmingen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Henigsen ♾ 18:30 📍 Edeka Parkplatz

#Hodenhagen ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Hohenhameln – Peine ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Knesebeck ♾ 17:00 📍 NP Parkplatz

#Lachendorf ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 Rathaus

#NeuWulmstorf ♾ 18:00 📍 Bahnhofstraße / Hauptstraße

#Salzgitter – Thiede ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Steimbke ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Tarmstedt ♾ 16:00 📍 Rathaus

#Vechelde ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Westergellersen – Lüneburg ♾ 16:00 📍 Ecke Bosselweg / Adebarweg

#Wietzendorf ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Wulmstorf ♾ 18:00 📍 Lidl Parkplatz

Mittwochs

#Celle ♾ 23:59 📍 Stechbahn Stadtkirche

#Damme ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Delmenhorst ♾ 18:00 📍 Graftwiesen

#Ebstorf ♾ 18:00 📍 Parkplatz Aldi / Kik

#Eschershausen – Holzminden ♾ 18:00 📍 hinter dem Rathaus

#Fallersleben ♾ 18:00 📍 Altes Brauhaus

#Friedeburg ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Geestland – Bad Bederkesa ♾ 18:00 📍 Marktfrau

#Gifhorn ♾ 15:30 📍 CeKa Brunnen (Demo)

#Göttingen ♾ 17:00 📍 Gänseliesel

#Hannover ➖ 18:00 📍 Küchengarten Platz (Demo)

#Haselünne ♾ 18:00 📍 St. Vincentius Kirche

#Herzberg – Harz ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#KatlenburgLindau ♾ 18:00 📍 Penny Parkplatz

#Langen – Geestland ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Meine ♾ 18:30 📍 Marktplatz

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 Rathaus

#Nordstemmen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Obernkirchen ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Pattensen ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Pewsum – Krummhörn ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Salzgitter – Bad ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Salzhausen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Soltau ♾ 18:00 📍 Heiratsbrunnen

#Wahrenholz ♾ 16:00 📍 an der Kirche

#Weener ♾ 18:30 📍 Osterstraße/Rathaus

#Wienhausen ♾ 18:30 📍 St. Marienkirche

#Wiesmoor ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Winsen (Aller) ♾ 18:30 📍 Allerdamm

Donnerstags

#BadGandersheim ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Beverstedt ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Burgdorf ♾ 18:00 📍 Schützenplatz

#Cloppenburg ♾ 18:30 📍 Eberborg Brunnen

#Delmenhorst ♾ 18:00 📍 Graftwiesen

#Edewecht ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Esens ♾ 19:00 📍 Kirchplatz

#Gifhorn ♾ 14:30 📍 Im Heidland 41 (Mahnwache)

#Jaderberg ♾ 17:00 📍 Netto Parkplatz

#Lauenburg ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 Rathaus

#Ostercappeln ♾ 19:00 📍 Dorfbrunnen

#Resse – Wedemark ♾ 18:00 📍 Arztpraxis Altes Dorf

#Ronnenberg – Empelde ♾ 18:00 📍 P + R Parkplatz U-Bahn Empfelde

#Salzgitter – Lebenstedt ♾ 18:00 📍 Monument

Freitags

#BadSachsa ♾ 17:00 📍 Uffeplatz

#Delmenhorst ♾ 18:00 📍 Graftwiesen

#Gehrden ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 Rathaus

#Norden ♾ 19:00 📍 Marktplatz

#Nordwohlde ♾ 17:00 📍 vor Gaststätte “Zum Hombachtal”

#Stadtoldendorf ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Wittmund ♾ 18:00 📍 Karl-Bösch Platz

Samstags

#Alfeld (Leine) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#BadHarzburg ♾ 17:00 📍 Bahnhofsvorplatz

#Buxtehude ♾ 10:00 📍 Lange Straße

#Celle ♾ 11:00 📍 Am Neumarkt

#Dannenberg ♾ 17:00 📍 Marktplatz (Kerze)

#Gifhorn ➖ 14:00 📍 Schlosswiesen (Großkundgebung & Umzug)

#Goslar ♾ 11:00 📍 Altes Standesamt

#Göttingen ♾ 17:00 📍 Gänseliesel (Mahnwache)

#Hannover ♾ 14:00 📍 Ritter von Brünning Parking – über Lodemannweg (Auto-Korso)

#Hannover ➖ 15:00 📍 Opernplatz

#Hildesheim ♾ 14:00 📍 Bahnhofsvorplatz

#Hitzacker ♾ 16:30 📍 am Butt

#Kirchlinteln ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Lüchow (Wendl.) ♾ 16:30 📍 Marktplatz (Kerze)

#Lüneburg ♾ 11:00 📍 Lambertiplatz

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 Rathaus

#Osnabrück ♾ 14:00 📍 Schlossgarten

#OsterholzScharmbeck ♾ 15:00 📍 Marktplatz

#Schortens ♾ 16:00 📍 Bahnhof

#Sulingen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Uelzen ♾ 13:00 📍 Hammersteinplatz

#Uelzen ♾ 17:00 📍 Hammersteinplatz

#Walsrode ♾ 12:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Walsrode ♾ 14:00 📍 See am Kloster

#Zetel ♾ 11:00 📍 Am Markthamm

Sonntags

#Aerzen ♾ 17:30 📍 am Denkmal (Kerze)

#Apen ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Barsinghausen ♾ 16:00 📍 Am Ziegenteich

#Barßel ♾ 14:00 📍 am Hafen Parkplatz Barßelermoor

#Bodenwerde ♾ 17:00 📍 Rathauspark

#Burgdorf ♾ 18:00 📍 Schützenplatz

#Cloppenburg ♾ 14:30 📍 Eberborg Brunnen

#Cuxhaven ♾ 15:00 📍 Kaemmererplatz

#Goslar ♾ 11:00 📍 Zwingerwall

#Hangelbüttel ♾ 16:00 📍 Kirchplatz

#Hankensbüttel ♾ 16:30 📍 Edekarplatz

#Hessisch Oldendorf ♾ 17:45 📍 Marktplatz

#Holle ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Hollenstedt ♾ 19:00 📍 Samtgemeinde Büro

#Hoya ♾ 17:00 📍 Weserbrücke

#Jever ♾ 16:00 📍 Am Wall

#Lehrte ♾ 18:00 📍 Burgdorfer Straße

#Lindwedel ♾ 18:00 📍 Bahnhof

#Munster (Örtze) ♾ 20:00 📍 Rathaus

#Nordenham ♾ 13:00 📍 Bahnhofsvorplatz (Autocorso)

#Nordenham ♾ 14:00 📍 Bahnhof (Kundgebung)

#Nörten-Hardenberg ♾ 16:00 📍 Rathaus

#Rauderfehn ♾ 14:00 📍 Marktplatz

#Seevetal ♾ 15:00 📍 Maschener See Strandseite

#Sehnde ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Worpswede ♾ 12:00 📍 Ortskern / Bergstraße

#Wunstorf ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

Montag (28.02.)

AHRENSBÖK Rathaus 18 Uhr

AHRENSBURG Rathaus 18 Uhr

ARNIS Schifferkirche 18 Uhr

AUMÜHLE/WOHLTORF Rathaus 17 Uhr

BAD BRAMSTEDT Rathaus 18 Uhr

BAD OLDESLOE Rathaus 17.30 Uhr

BAD SEGEBERG Kirche 18 Uhr

BARGFELD-STEGEN Feuerwache 18.30 Uhr

BARGTEHEIDE Rathaus 18 Uhr

BARMSTEDT Rathaus 18 Uhr

BORDESHOLM Rathaus 18 Uhr

BREDSTEDT Markt 17.30 Uhr

BRUNSBÜTTEL Rossmann Parkplatz 19 Uhr

BÜCHEN Amtsplatz 18 Uhr

BÜDELSDORF Rondo 18.30 Uhr

BURG (DITHMARSCHEN) Amt 19 Uhr

DAMP Edeka Ladnzeile 1 18.30 Uhr

ECKERNFÖRDE Holzbrücke am Hafen 18 Uhr

ELLERAU Bürgerhaus 18 Uhr

ELMSHORN Rathaus 18.30 Uhr

EUTIN Marktplatz am Denkmal 18 Uhr

FEHMARN-BURG Nikolinchen Kita 18.30 Uhr

FLENSBURG-WEICHE Rewe 18 Uhr

FLENSBURG ZOB 18 Uhr

FLENSBURG Hafenspitze (Lichterkette) 18 Uhr

FOCKBECK Amtsgebäude 17.30 Uhr

GEESTHACHT Rathaus 18 Uhr

GETTORF Denkmal Op ewig ungedeelt 18 Uhr

GLÜCKSBURG Schlossparkplatz 18 Uhr

GREBIN Grebiner Krug 18 Uhr

HAFFKRUG Seebrücke 18 Uhr

HEIDE Rathaus 19 Uhr

HEIKENDORF Rathaus 18 Uhr

HELGOLAND Rathaus 18 Uhr

HENSTEDT-ULZBURG Rathaus 18 Uhr

HENSTEDT-ULZBURG-RHEN Marktplatz 18 Uhr

HOHENWESTEDT Peter-Paul-Kirche 18.30 Uhr

HUSBY Gemeindehaus 18 Uhr

HUSUM Rathaus 18 Uhr

ITZEHOE Total-Tankstelle, Adenauerallee 18 Uhr

KAPPELN Rathaus 18 Uhr

KIEL Haupteingang Opernhaus 18 Uhr

KIEL-ELMSCHENHAGEN Andreas-Hofer-Platz 19 Uhr

KIEL-METTENHOF St. Birgitta-Kirche 18 Uhr

KIEL-SCHILKSEE Schiffsanleger 18 Uhr

KIEL-SUCHSDORF Haltestelle vor Edeka 18 Uhr

KIEL-WELLSEE Bäckerei Günther 18 Uhr

KRONSHAGEN Rathaus 18 Uhr

KROPP Amt 18 Uhr

LABOE Hafen 18 Uhr

LANGENHORN NF Redlingsweg Ecke Dorfstr. 18 Uhr

LAUENBURG Rathaus 18 Uhr

LECK Kirchplatz 18 Uhr

LENSAHN Rathaus 17 Uhr

LÜBECK Herrmann-Hesse-Park 18 Uhr

LÜTJENBURG Altes Rathaus 18 Uhr

MAASHOLM Denkmal vor der Schifferkirche 18 Uhr

MELDORF Dom 18 Uhr

MÖLLN Am Eulenspiegel 18 Uhr

NAHE Kirche 18 Uhr

NEUENDORF BEI ELMSHORN Rondell Dünnenreihe/B431 18 Uhr

NEUMÜNSTER Kleinflecken 18.30 Uhr

NEUSTADT i. H. Rathaus 18 Uhr

NIEBÜLL Rathaus 18 Uhr

NORDERSTEDT Spektrum Kino Moorbekpark 19 Uhr

NORDERSTEDT/HAMBURG-LANGENHORN Ochsenzoll Ecke Fibigerstraße 19.30 Uhr

NORTORF Markt 18 Uhr

OLDENBURG i. H. Rathaus 18 Uhr

OSTERRÖNFELD Bürgerzentrum 17.30 Uhr

OSTSTEINBEK Bücherhalle 18 Uhr

OWSCHLAG Brunnen am ZOB 18 Uhr

PELLWORM Amt/Uthlandestr. 1 18.45 Uhr

PINNEBERG Rathaus 18.30 Uhr

PLÖN Friedenseiche vor dem Museum 18 Uhr

PREETZ Markt 18 Uhr

QUICKBORN Rathaus 18 Uhr

RATEKAU Bäckerei Brede 18 Uhr

RATZEBURG Rathaus 18 Uhr

REINBEK Rathaus 18.30 Uhr

REINFELD Rathaus 17.30 Uhr

RENDSBURG Lornsen-Denkmal/Paradeplatz 19 Uhr

RENDSBURG Treppenaufgang/Rathaus 18 Uhr

SATRUP Ärztehaus/Ritterapotheke 17.30 Uhr

SCHACHT-AUDORF Amt Eiderkanal 18 Uhr

SCHARBEUTZ Seebrückenplatz 18 Uhr

SCHENEFELD BEI HH Rathaus 18 Uhr

SCHLESWIG Capitolplatz 18 Uhr

SCHÖNBERG Probstei-Museum 18.30 Uhr

SCHWARZENBEK Rathaus 17.30 Uhr

SILBERSTEDT Kirche /Malerweg 18 Uhr

STEINBERGKIRCHE Amt 18 Uhr

STOCKELSDORF Rathaus 18 Uhr

SÜDERBRARUP Bahnhof 18 Uhr

SÜDERLÜGUM Marktplatz 18 Uhr

TARP Amtsgebäude 17.30 Uhr

TIMMENDORFER STRAND Timmendorfer Platz 1 / Am Brunnen

18 Uhr

TÖNNING Rathaus 18 Uhr

TORNESCH Bahnhof 18 Uhr

TRITTAU Europaplatz 18 Uhr

UETERSEN Rathaus 18.30 Uhr

WEDEL Rathausplatz 18 Uhr

WENTORF bei HH Rathaus 19 Uhr

WESTERLAND Eingang Sylter Welle 18 Uhr

WILSTER Rathaus 18 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 18 Uhr

Dienstags

Nordhastedt 18 Uhr EDEKA

Wesselburen 19 Uhr a. d. Kirche

Mittwochs

Marne 19 Uhr KIK

Albersdorf 18 Uhr Lidl

Donnerstag s

Tellingstedt 18 Uhr a. d. Kirche

St. Michaelisdonn 19 Uhr b. Amt

Büsum 18 Uhr a. d. Kirche

Montag (28.02.)

Bitte beachtet die Vorgaben in eurer Stadt – es gibt Städte in denen montags spazieren gehen untersagt ist, zu erkennen sind die Städte am „*“ markiert, die Liste ist nicht vollständig. Ist eine Gegendemo angemeldet erhält die Stadt „🔥“ ‼️ damit werden alle Änderungen und neue Termine gekennzeichnet.

• Aach – 18 Uhr – Rathaus

• Aalen – 17:30 Uhr – Pucchini Meratura

• Aalen – 18:30 Uhr – Marktplatz Aalen

• Aalen-Unterkochen – 18 Uhr – Rathausplatz

• Achern – 18 Uhr – Rathausplatz

• Aichtal/Grötzingen – 18:30 Uhr – Kriegerdenkmal Grötzingen

• Albstadt-Ebingen – 18 Uhr – Rathaus

• Alfdorf – 18 Uhr – Rathaus

• Allensbach – 18 Uhr – am See Richtung Baumannsteg

• Allmersbach im Tal – 18 Uhr – Rathaus

• Alpirsbach (72275) – 18 Uhr – Haus des Gastes

• Althengstett (75382) – 18 Uhr – Rathaus

• Altenstadt/Iller (89281) – 18 Uhr – Rathaus

• Altensteig (72213) -18 Uhr – Rathaus

• ‼️Althütte (71566) – 18 Uhr – am Rathaus

• Altlußheim (68804) – 18 Uhr – Rathaus

• Ammerbuch-Entringen – 18 Uhr – Rathaus / Marktplatz

• Appenweier – 18 Uhr – Rathaus

• Aspach (bei Backnang) – 18:30 Uhr – Großaspach-Rathaus

• Asperg (71679) – 18 Uhr – Rathaus

• Auenwald – 18 Uhr – Rathaus Unterbrüden

• Aulendorf – 18 Uhr – Rathaus

• Backnang – 18:30 Uhr – Obstmarkt

• Baden-Baden – 18 Uhr – Rathaus

• Bad Bellingen – 18 Uhr – Rathaus

• Bad Boll (73087) – 18 Uhr – Rathaus

• Bad Dürrheim 19 Uhr – Rathausplatz

• Bad Friedrichshall – 18 Uhr – Rathaus

• Bad Herrenalb – 18 Uhr – Rathaus

• Bad Krozingen (79189) – 18 Uhr – Lammplatz

• Bad Liebenzell – 18 Uhr Rathaus

• Bad Mergentheim – 18 Uhr – Rathaus / Marktplatz

• Bad Säckingen – 18 Uhr – Rheinufer hinter der ev. Kirche

• Bad Saulgau – 18:30 Uhr – Kaufland

• Bad Schönborn – 19 Uhr – Ohrenberg-Halle

• Bad Schussenried – 18 Uhr – Rathaus vor Teststation

• Bad Urach – 18 Uhr – Rathaus

• Bad Waldsee – 18 Uhr – auf der Hochstatt

• Bad Wildbad – 18 Uhr – Rathaus (Kernerstr.11)

• Bad Wimpfen – 18 Uhr – am Roten Turm

• Bad Wurzach – 18:30 Uhr – am Kurhaus

• Baden-Baden – 18 Uhr – Rathaus

• Balgheim (78582) – 18.30 Uhr – Rathaus/Kirche

• Balingen – 18:00 Uhr – Marktplatz

• ‼️Bammental – 19 Uhr – Rathaus

• Beilstein – 18:30 Uhr – Rathaus

• Benningen a.N. – 18 Uhr -Rathaus

• Benzach – 18 Uhr – Schulzentrum

• Berglen-Oppelsbohm – 18 Uhr – Rathaus

• Besigheim – 18 Uhr – Marktplatz

• Biberach an der Rieß- – 18 Uhr – Rathaus / Marktbrunnen

• Bietigheim (76467) – 18 Uhr – alte Kapelle

• Bietigheim-Bissingen (74321) – 18 Uhr – Marktplatz Bietigheim

• Bissingen – (73266) – 18 Uhr – Rathaus

• Blankensee – 18 Uhr – Marktplatz

• Blaubeuren (89143) – 18 Uhr – Rathaus

• Blaufelden – 18 Uhr – Rathaus

• Blumberg, Schwarzwald Baar – 18:30 Uhr – vorm Rathaus

• Böbingen (73560) – 18 Uhr – Rathaus

• Böblingen – 18 Uhr – Elbenplatz

• ‼️Bodman-Ludwigshafen (78xx) – 17 Uhr – Seeum

• Bondorf (71149) – 18 Uhr – Rathaus

• Bonndorf/Schwarzwald (79848) – 18 – Uhr Rathaus

• Bopfingen – 18 Uhr – Rathaus

• Brackenheim (74336) – 18:30 Uhr – Festplatz beim Bürgerzentrum

• Bräunlingen (78199) – 18 Uhr – Rathaus

• Bretzfeld – 18 Uhr – Platz hinter Rathaus

• Breisach – 18 Uhr – Eingang von Breisach auf Parkplatz

• ‼️Breisach am Rhein – 18 Uhr – Bahnhof Parkplatz

• Bruchsal – 18 Uhr – Rathaus

• Brühl, Baden (68782) – 18 Uhr – Rathaus

• Buchen (74706) – 18 Uhr – Rathaus

• Büching (Bretten) – 18 Uhr – Rathaus

• Bühne – 18 Uhr – Rathaus

• Bühl – 18 Uhr – Rathaus

• Bührstadt (68642) – 18 Uhr – Rathaus

• Calw – 18:00 Uhr – Rathaus

• Crailsheim – 18 Uhr – Volksfestplatz

• Creglingen – 18 Uhr – Rathaus

• Dielheim – 18 Uhr – Rathaus

• Deizisau – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Deggenhausertal OT Wittenhofen – 18 Uhr – Rathaus

• Denkendorf – 18 Uhr – Rathaus

• Denkingen (78588) – 18 Uhr Rathaus

• Denzlingen (79211) – 18 Uhr – Rathaus

• Dettenhausen (72135) – 18.00 – Rathaus

• ‼️Dettingen/Erms (72581) – 18 Uhr – Marktplatz

• Dettingen u.T. (73265) – 18 Uhr – Rathaus

• Dielheim – 18 Uhr – Rathaus

• Ditzingen – 18:00 Uhr – Stadtmitte Konstanz Kirche

• Ditzingen-Heimerdingen – 19 Uhr – Rathaus

• Ditzingen – Hirschlanden – 18 Uhr – Rathausplatz

• Dobel 75335 – 18 Uhr -Rathaus

• Donaueschingen – 18 Uhr – Rathaus / Hengstlerplatz

• Dornhan – 18.00 Uhr – Mehrgenerationenplatz

• Dossenheim -18 Uhr – Rathaus

• Durbach – 18 Uhr – Rathaus

• Durmersheim – 19 Uhr – Parkplatz neben Dionyskirche

• Eberbach, Baden (69412) – 18 Uhr – Rathaus

• Ebersbach an der Fils – 18 Uhr – Rathaus

• Echterdingen (70771) – 18 Uhr – Rathaus

• Edingen-Neckarhausen (68535) – 18 Uhr – Rathaus

• Ehingen (89584) – 18 Uhr – Rathaus / Marktplatz/Brunnen

• ‼️Eichstetten am Kaiserstuhl – 19 Uhr – Schule

• Eigeltingen (78253) – 18 Uhr – Rathaus

• Eislingen / Fils – 18 Uhr – Rathaus

• Eisingen (75239) – 18 Uhr – Steiner Straße

• Ellwangen – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Emerkingen (89607) – 18 Uhr – Rathaus

• Emmendingen – 18 Uhr – Rathaus / Marktplatz

• Emmingen a.E. – 18 Uhr – Rathaus

• Endingen am Kaiserstuhl – 19 Uhr – Rathaus

• Engen (78234) – 19 Uhr – Rathaus

• Eningen u.A. – 18 Uhr – Rathaus

• Eppelheim (69214) – 18 Uhr – Rathaus

• Eppingen – 18 Uhr – Rathaus

• Erbach (89155) – 18 Uhr – Marktplatz

• Ergenzingen (72108) – 18 Uhr – Rathaus

• Erlenbach (74235) – 18 Uhr – Rathaus

• Eschach – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Essingen – 18 Uhr – Rathaus

• Esslingen – 18 Uhr – Rathaus *

• Esslingen-Zell – 18 Uhr – Erich-Kenner-Platz

• Ettenheim – 19 Uhr – Brunnen vor dem Rathaus

• Ettlingen – 18 Uhr – Rathaus (angeblich dienstags)

• Fellbach – 18 Uhr – Lutherkirche

• Freiburg i. Breisgau – 18 Uhr – Rathaus Innenstadt *

• Freiburg-Zäringen – 18 Uhr – Rathaus

• Filderstadt-Bernhausen – 18 Uhr – altes Rathaus

• Filderstadt-Bonlanden – 18 Uhr – Bürgeramt

• Filderstadt-Harthausen – 18 Uhr – Bürgeramt

• Flehingen, (75038) – 18 Uhr – Rathaus

• Fluron-Winzeln (78737) – 18 Uhr – Rathaus

• Freiberg am Neckar – 18 Uhr – Rathaus

• Freiburg – 18 Uhr – Rathaus

• Freiburg-Haslach – 18 Uhr – Rathaus

• Freudenstadt – 18 Uhr – Stadtkirche

• Frickingen – 18 Uhr – Rathaus

• Friedrichshafen – 18:30 Uhr – Uferpromenade am Gondelhafen

• Frickingen – 18.00 – Rathaus

• Friesenheim – 18 Uhr – Rathausplatz

• Furtwangen (Schwarzwald) – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Gaiberg (69251) – 18 Uhr – Rathaus

• Gaggemau – 17:30 Uhr – Jahnhalle

• Gaildorf – 18:30 Uhr – Rathaus

• Gammertingen (72501) – 18 Uhr – Rathaus

• Gärtringen – 18 Uhr – Rathaus

• Gechingen – 18 Uhr – Rathaus

• Geislingen a.d. Steige – 18 Uhr – Rathaus

• Gengenbach – 19 Uhr – Rathaus

• Gerlachsheim – 18 Uhr – Rathaus

• Gerlingen – 18 Uhr – Rathaus

• Germersheim – 18:30 Uhr – Nardiniplatz

• Gernsbach – 18 Uhr – Rathaus

• Glottertal – 19 Uhr – Rathaus

• Göppingen – ab 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Görwihl (79733) – 17 Uhr – eh. Modehaus Mutter

• Gomaringen – 18 Uhr – Rathaus

• Gottmadingen – 18 Uhr – Rathaus

• Großaspach – 18:30 Uhr – Rathaus

• Großbottwar – 18:30 Uhr – Rathaus

• Großsachsenheim – 18 Uhr – Rathaus

• Gruben – 18 Uhr – am Dreieck

• Grünkraut -17:15 Uhr – Rathaus

• Gschwend (74417) – 18 Uhr – Marktplatz

• Güglingen – 18:30 Uhr – Marktplatz an der Linde

• ‼️Gundelfingen (79194) – 18 Uhr – Rathaus

• ‼️Gundelfingen/Donau – 18 Uhr – Rathaus

• Gundelsheim – 18 Uhr – Rathaus

• Haigerloch – 18 Uhr – Rathaus

• Haslach im Kinzigtal – 18 Uhr – Rathaus

• Hausach im Kinzigtal – 18 Uhr – Rathaus

• Haslach – 19 Uhr – Rathaus

• Heddesbach (69434) – 18 Uhr – Rathaus

• Heddesheim, Baden (68542) – 18 Uhr – Rathaus

• Hechingen – 18 Uhr – Rathaus

• Heidelberg – 16 Uhr – unter Ernst-Waltz-Brücke

• Heidelberg – 18 Uhr – Bonifatius Kirche

• Heidelberg – 18.30 Uhr – am Bismarckplatz

• Heidenheim an d. Brenz – 17:30 Uhr – Rathausplatz

• Heilbronn – 18 Uhr – Götzenturm und Kiliansplatz

• Heimerdingen – 19 Uhr – Rathaus

• Hemmingen – 18 Uhr – Marktplatz / Rathaus

• Hemsbach (69502) – 18 Uhr – Rathaus

• Herbolzheim (79336) – 18 Uhr – Rathaus

• Herlikofen (73527) – 18:30 Uhr – Rathaus

• Herrenberg – 18 Uhr – Rathaus

• Heubach – 18:30 Uhr – Rathaus

• Hochstatt – 18 Uhr – Rathaus

• Hochwang (73252) – 18 Uhr – Schneckenbrunnen

• Hockenheim (68766) – 17 Uhr – Wasserturm

• Hohenstaufen – 18 Uhr – Bürgerhaus

• Horb (72160) – 18 Uhr – Flösserwasen *

• Holzgerlingen (71088) – 18 Uhr – Rathaus

• Holzmaden – 19 Uhr – Rathaus

• Hornberg – 18 Uhr – Rathaus

• Hülben – 18 Uhr – Rathaus

• Ilvesheim – 18 Uhr – Rathaus

• Iffezheim – 18.30 Uhr – Lichterspaziergang am Rathaus

• Isny – 19 Uhr – Kurhaus

• Jagsthausen (74249) – 18 Uhr – Rathaus

• Jestetten – 19 Uhr – Rathaus

• Jettingen – 18 Uhr – Rathaus

• Karlsdorf (76689) – 18 Uhr – Parkplatz Kirche

• Karlsruhe – 18 Uhr – Stephanplatz (hinter der Postgalerie)

• Karlsruhe – 18 Uhr – Christuskirche

• Kandern – 18 Uhr – Rathaus

• Kehl – 19 Uhr – Marktplatz / Friedenskirche

• Kenzingen (79341) – 18 Uhr – Rathaus

• Kernen im Remstal-Rommelshausen – 18 Uhr – Rathaus

• Kernen im Remstal-Stetten – 18 Uhr – Rathaus

• Kleinsachsenheim – 18 Uhr – Kirchplatz

• Königsbronn (89551) – 18 Uhr – Rathaus

• Königsfeld (78126) – 18 Uhr – am Rathaus.

• Konstanz – 18:30 Uhr – Augustinerplatz

• Korntal – 18 Uhr – Rathaus

• Kornwestheim – 18 Uhr – Rathaus

• Kinzigtal – 19.00 Uhr – Rathaus.

• Kirchberg an der Murr – 18 Uhr – Gemeindehalle

• Kirchdorf an der Ille – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Kirchentellinsfurt (72138) – 18 Uhr – Rathaus

• Kirchheim (73230) – ab 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Kirchheim-Jesingen (73230) – 18 Uhr – Rathaus

• Kirchheim-Ötlingen (73230) – 18 Uhr – Rathaus

• Kirchzarten – 18.00 – Brunnen

• Korntal (70825) – 18 Uhr – Rathaus

• Knittlingen – 18Uhr – Rathaus

• Köngen – 18 Uhr – Rathaus

• Kraichtal-Münzersheim – 18:45 Uhr – Rathaus

• Kreuztal – 18 Uhr – Rathaus

• Kuchen (73329) – 18 Uhr – Rathaus

• Künzelsau – 18 Uhr – altes Rathaus

• Kürnbach – 18:45 Uhr – Marktplatz

• Kuppenheim – 18 Uhr – Rathaus

• Kusterdingen – 18 Uhr – Rathaus

• Ladenburg (68526) – 18 Uhr – Wasserturm

• Lahr/Schwarzwald – 19 Uhr – Rathaus

• Laichingen – 19 Uhr – Marktplatz

• Laichingen – 18 Uhr – Albankirche Mahnwache

• Langen – 18 Uhr – Rathaus

• Langenau (89129) – 18 Uhr – Rathaus

• Langensteinbach (Karlsbad) – 18 Uhr – Rathaus

• Lauchheim (73466) – 18 Uhr – Rathaus

• Lauchringen – 18 Uhr – Marktplatz

• Lauda (97922) – 18h – Marktplatz

• Lauffen am Neckar – 18 Uhr – Postplatz

• Laufenburg – 18:30 Uhr – Heilig Geist Kirche

• Laupheim – 18 Uhr – Biberacher Str. Fußgängerbrücke (beim Rewe)

• Lauterach (89584) – 18 Uhr – Rathaus

• Leimen (69181) – 18:30 Uhr – Rathaus

• ‼️‼️Leinfelden (70771) – 18 Uhr – in Echterdingen Rathaus

• Leingarten – 18:30Uh – Rathaus

• Leonberg – 18 Uhr – altes Rathaus

• Leutenbach – 18 Uhr – Löwenplatz

• Leutkirch (88299) – 18 Uhr – Rathaus

• Lindau – 18 Uhr – Rathaus

• Löffingen (79843) – 18:30 Uhr – Maienländer Tor

• Lörrach – 19 Uhr – Meraner Platz

• Löwenstein – 18:00 Uhr – Rathaus

• Lorch – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Lorch-Waldhausen – 18 Uhr – Rathaus

• Loßburg – 18 Uhr – Rathaus

• Ludwigsburg – 18 Uhr – Marktplatz

• Ludwigshafen – 18 Uhr – Marktplatz

• Mainhardt (74535) – 17:30 Uhr – Rathaus

• ‼️Magstadt – 19 Uhr – Rathaus

• Malsch bei Karlsruhe – 18 Uhr – Ort wird noch bekanntgegeben

• Mannheim – 18 Uhr – Marktplatz G1

• Mannheim – 18 Uhr – Schloss

• ‼️Mannheim – 18:30 Uhr – Plankenkopf

• Marbach am Neckar – 18Uhr – Denkmal Schiller, jeder andere Platz

• ‼️March – 18 Uhr – Bürgerhaus

• Markdorf – 18 Uhr – Kirche/Pfarrbüro

• Markgröningen – 19 Uhr – Marktplatz am Marktbrunnen

• Mauer bei Heidelberg – 18 Uhr – Rathaus

• Meckenbeuren – 18 Uhr – Rathaus

• Memmingen – 18 Uhr – Schrannenplatz

• Mengen – 19 Uhr – Rathaus

• Meersburg (88709) – 18 Uhr – Rathaus

• Meßstetten – 19 Uhr – Rathaus

• Metzingen – 18 Uhr – Rathaus

• Möckmühl – 18 Uhr – Marktplatz

• Möglingen (71696) – 18 Uhr – Rathaus

• Mössingen – 18 Uhr – Gesundheitszentrum

• Mosbach (74821) – 18 Uhr – Marktplatz

• Muggensturm – 18:00 Uhr – Rathausplatz

• Mühlacker (75417) – 18:30 Uhr – Kelterplatz

• Mühlhausen (69242) – 18 Uhr – Rathaus

• Mühlheim a.d.Donau – 19 Uhr – vor dem Stadttor

• Müllheim Baden – 18:30 Uhr am Markgräfler Platz

• Münchingen (70825) – 18 Uhr – Rathaus

• Munderkingen – 18 Uhr – am Rathaus

• Münsingen (72525) – 18 Uhr – Rathaus

• Murr an der Murr – 18 Uhr – Rathaus

• Murrhardt – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Mutlangen – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Nagold (72202) – 18 Uhr – Rathaus

• Neckarelz (74821) – 18 Uhr – Rathaus

• Neckartailfingen – 18 Uhr – Rathaus

• Neckargemünd (69151) – 18 Uhr – Rathaus

• Neckarslum – 18 Uhr – Treppe am Rathaus

• Neckarsulm-Obereisesheim – 18 Uhr – Eberwinhalle

• Neckarwestheim – 18 Uhr – Rathaus

• Neibsheim – 18 Uhr – Rathaus

• Neresheim – 18 Uhr – Rathaus

• Neubulach – 18 Uhr – Rathaus

• Neuenstein – 18:00 Uhr – Rathaus

• Neuhausen auf den Fildern – 18:30 Uhr – Rathaus

• Neuhausen ob Eck (78579) – 18.30 – vor dem alten Rathaus

• Neulussheim (68809) – 18.00 Uhr – Rathaus

• Neuenstadt a.d.Kocher – 18 Uhr – Lindenplatz

• Neuenstein BW – 18 Uhr – Rathaus

• Niederstetten (TBB) – 19 Uhr – evangelischer Kirchturm

• Niederstotzingen – 18 Uhr – Rathaus

• Nördlingen – 18 Uhr – Rathaus

• Nufringen (71154) – 18 Uhr – Marktplatz beim Rathaus

• Nürtingen – ab 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Oberderdingen – 18 Uhr – Marktplatz

• Oberderdingen-Fleh – 19 Uhr – Schloss

• Oberkirch – 18 Uhr – Rathaus

• Oberkochen (73447) – 18 Uhr – Rathaus

• Oberlenningen (73252) – 18 Uhr – Rathaus

• Obermarchtal (89611) – 18 Uhr – Rathaus

• Oberndorf Lindenhof – 19 Uhr – Parkplatz ev. Kirche / Ringstr.

• Oberrotweil im Kaiserstuhl – 18 Uhr – Rathaus

• Obersulm (74182) – 18.00 Uhr – Rathaus

• Obersulm-Affaltrach (74182) – 18 Uhr – Rathaus

• Oberstenfeld – 18.30 Uhr – Rathaus

• Oberuhldingen – 18 Uhr – Rathaus

• Ochsenhausen – 18 Uhr – Rathaus

• Odenwald – 18 Uhr – Rathaus

• ‼️Oedheim (74229) – 18 Uhr – am Rathaus/ Brunnen

• Ötigheim – 18 Uhr – Rathaus

• ‼️Offenburg – 18 Uhr – Parkhaus Wasserstrasse

• Ofterdingen (72131) – 18 Uhr – Burghofschule

• Oftersheim – 18 Uhr – Rathaus

• Öhringen – 18 Uhr – Rathaus

• Oppenweiler – 18 Uhr – Rathaus

• Ostfildern Scharnhauser Park – 18 Uhr – Stadthaus *

• Ottenhöffen – 18 Uhr – Kurgarten

• Owen – 18 Uhr – Bahnhof

• Pfedelbach – 18 Uhr – Rathaus

• Pforzheim – 18 Uhr – Marktplatz

• Pfullendorf – 18:30 Uhr – Marktplatz

• Pfullingen – 18 Uhr – Rathaus

• Plochingen (73207) – 18 Uhr – altes Rathaus

• Plüderhausen (73655) – 18 Uhr – Am Marktplatz 11

• Plienzhausen – 18 Uhr – Rathaus

• Pliezhausen-Rübgarten (72124) – 18 Uhr – Rathaus

• ‼️Radolfzell am Bodensee – 19 Uhr – Kaufland

• Rastatt – 18 Uhr – Rathaus

• Rauenberg (69231) – 18 Uhr – Rathaus

• Ravensburg – 18 Uhr – Marienplatz (Lederhaus)

• Rechberghausen (KR GP) – 18 Uhr – Rathaus

• Rheinau-Helmlingen (77866) – 18 Uhr – Rathaus

• Reichenbach Fils (73262) – 18 Uhr – Rathaus

• Remchingen – 18 Uhr – Rathaus

• Remmingen – 18:30 Uhr – Marktplatz

• Remseck (71686) – 18 Uhr – vor dem neuen Rathaus

• Renchen – 18 Uhr – Rathaus

• Renningen (71272) – 18.30 Uhr – an der Mediathek

• Remshalden – 18 Uhr – vor dem Rathaus in Geradstetten

• ‼️Reutlingen – 18 Uhr – Am Marktbrunnen

• Rheinfelden (79618) – 18:30 Uhr – Christus Kirche / Marktplatz

• Rheinau-Helmlingen (77866) -18 Uhr – Kirche

• Riedlingen/Donau – 18 Uhr – Marktplatz

• Riegel – 18 Uhr -Rathaus

• ‼️Rielasingen – 18 Uhr – Rathaus

• Rippolingen (79713) – 18 Uhr – Rathaus

• Rottenburg am Neckar – 18.00 Uhr – Marktplatz

• Rosenfeld (72348) – 19 Uhr – Rathaus

• Rottenacker – 19 Uhr – am Rathaus, Geschäft von Herrn Aubele.

• Rottenburg am Neckar – 18 Uhr – Rathaus

• Rottweil – 18 Uhr – am alten Rathaus Fußgängerzone

• Rudersberg – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Rutesheim – 18 Uhr – Bushaltestelle am Rathaus.

• Sachsenheim – 18:30 Uhr – Bahnhof

• Säckingen – 18 Uhr – Rheinufer an der Kirche

• Salem-Mimmenhausen (88682) – 18 Uhr – Rathaus

• Sandhausen (69207) – 18 Uhr – Rathaus

• Schafhausen – 18 Uhr – Rathaus

• Schiltach (77761) – 18 Uhr – Rathaus

• Schömberg – 19 Uhr – Rathaus

• Schönau – 18 Uhr – Maria Himmelfahrt Kirche

• Schönaich – 18 Uhr – Rathaus

• Schopfheim – 18 Uhr – Schopfheimer Marktplatz *

• Schorndorf – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• ‼️Schramberg (78713) – 19 Uhr – Volksbank

• Schriesheim (69198) – 18 Uhr – Rathaus

• Schutterwald – 18 Uhr – Rathaus

• Schwäbisch-Gmünd – 18:30 – Bahnhofsvorplatz

• Schwäbisch Hall – 18:00 Uhr – Marktplatz

• Schwarzach – 18 Uhr – Rathaus

• Schwendi – 19 Uhr – Rathaus

• Schwetzingen – 18 Uhr – Bahnhof/Schlossplatz

• Schwieberdingen – 18 Uhr – Rathaus

• Schutterwald – 18 Uhr – am Rathaus

• Schwaikheim – 18 Uhr – Bahnhof

• Schwetzingen (68723) – 18 Uhr – Bahnhof

• Seelbach (77960) – 19 Uhr – ab NKD- Parkplatz

• Sigmaringen – 19 Uhr – Karlsplatz

• Sillenbuch/Heumaden – 18 Uhr – Sillenbucher Markt

• Sindelfingen – 18 Uhr – Martinskirche

• Singen – 19 Uhr – Rathaus *

• Sinsheim – 18 Uhr – Rathaus – Fußgängerzone

• Sipplingen – 18 Uhr – Bahnhof

• Spaichingen (78549) – 18:30 Uhr – Marktplatz beim Rathaus

• Spraitbach (73565) – 18 Uhr – Rathaus

• St. Blasien – 18 Uhr – Domplatz

• St. Georgen im Schwarzwald – 18.00 Uhr – am Rathaus

• Staufen im Breisgau – 18 Uhr – Rathaus

• Steinach – 18 Uhr – Rathaus

• Steinen (79585) – 18 Uhr – auf dem Marktplatz

• Steinenbronn (71144) – 18 Uhr Rathaus

• Steinheim an der Murr – 18 Uhr – Rathaus

• Steißlingen – 19 Uhr – Rathaus

• Stetten a.d.Fildern – 18 Uhr – ehemaliges Rathaus (Weidacher Steige 6)

• Stockach (78333) – 19 Uhr – Dillplatz

• ‼️Straubenhardt-Feldrennach (75334) – 18 Uhr – Marktplatz

• !!Stutensee Blankenloch – 18 Uhr – Rathaus

• Stutensee Spöck – 18:00 Uhr – Rathaus

• Stuttgart – 18 Uhr – Rathaus Marktplatz

• Stuttgart-Degerloch – 18 Uhr – Rathaus

• Stuttgart-Botnang – 18:30 – vor Bürgerhaus (Lidl)

• Stuttgart-Bad Cannstatt – 18 Uhr – Rathaus

• Stuttgart-Freiberg – 17 Uhr – vor dem Michaelshaus beim CAP Markt

• Stuttgart-Feuerbach – 18 Uhr – Rathaus, Wilhelm-Geiger-Platz

• Stuttgart-Möhringen – 18 Uhr – Rathaus

• Stuttgart-Münster (70376) – 18 Uhr – Festwiese

• Stuttgart-Ost – 18 Uhr – am Bürgerbüro

• Stuttgart-Untertürkheim – 18 Uhr – Rathaus

• Stuttgart-Sillenbuch 18 Uhr – Marktplatz

• Stuttgart-Stammheim – 18:30h – Platz vor der ev. Kirche

• Stuttgart-Vaihingen – 18 Uhr – Rathausplatz

• Stuttgart-Weilimdorf (70499) – 18Uhr – Rathaus

• Stuttgart-West – 18 Uhr – Bürgerbüro

• Stuttgart-Zuffenhausen – 18 Uhr – Rathaus

• Sulz a. Neckar – 18.00 Uhr – Marktplatz

• Sulzbach (71560) – 18:00 – Rathaus

• Süßen (73079) – 18 Uhr – vorm Rathaus

• Schwaigern (4193) – 18.30 Uhr – Frizplatz

• Tamm – 18 Uhr – Rathaus

• Tauberbischofsheim (97941) – 18 Uhr – Markplatz

• Teningen -19.30 Uhr – Rathaus

• Tettnang (88069) – 18 Uhr – Rathaus

• Titisee-Neustadt – 18 Uhr – Rathaus Neustadt

• Todtmoos – 18 Uhr – katholische Wallfahrtskirche

• Triberg im Schwarzwald – 18 Uhr – Marktplatz

• Trochtelfingen – 18 Uhr – Rathaus

• Trossingen (78647) – 18 Uhr – Rathaus

• Tübingen – 17:30 Uhr – vor dem Rathaus

• Tübingen-Derendingen – 18Uhr – Bürgerbüro

• Tübingen (72076) WHO Waldhäuser Ost – 18 Uhr – EKZ beim Hallenbad

• Tuttlingen – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Überlingen – 18 Uhr – Rathaus

• Überlingen-Bambergen – 17 Uhr – DGH

• Ubstadt-Weiher (76698) – 19 Uhr – Ob Strasse 4

• Uhingen – 18 Uhr – Rathaus

• Uhldingen-Mühlhofen – 18 Uhr – Rathaus

• Ulm – 18 Uhr – Rathaus W

• Untergruppenbach – 18 Uhr – Rathaus

• Urbach (73660) – 18 Uhr – Marktplatz

• Vaihingen/Enz – 18 Uhr – Marktplatzbrunnen

• Villingen – 18:30 Uhr – Marktplatzbrunnen

• Vogt (88267) – 17 Uhr – Hinterm Rathaus

• VS-Schwenningen – 18 Uhr – Bahnhof

• Wäschenbeuren – 18 Uhr – Rathaus

• Waiblingen – 18 Uhr – Alter Postplatz *

• Waldbronn – 18 Uhr – Rathaus

• Waldenbuch (71111) – 18 Uhr – Rathaus

• Waldenburg – 18 Uhr – Kirchplatz.

• Waldorf-Häslach – 18:30 Uhr – Rathaus OT Walddorf

• Waldkirch – 19 Uhr – Kirchplatz, katholische Kirche

• ‼️Waldshut – 18 Uhr – Viehmarktplatz

• Waldstetten (73550) – 18 Uhr – Rathaus

• Walldorf (69190) – 18 Uhr – Rathaus

• Wangen im Allgäu – 18 Uhr – Rathaus

• Warmbronn – 18 Uhr – Rathaus

• Wehingen (72459) – 19 Uhr – Rathaus

• Wehingen (78564) – 18 Uhr – Rathaus

• Wehr – 18 Uhr – Mediathek

• Weinheim/Bergstrasse – 18 Uhr – Amtshausparkplatz

• ‼️Weingarten (88250) – 18 Uhr – Kaufland

• Weikersheim – 18 Uhr – Rathaus

• Weil am Rhein (79576) – 18 Uhr – Rathaus

• Weil der Stadt – 18 Uhr – Viehmarkt

• Weil im Schönbuch – 18Uhr -Rathaus

• Weilheim Teck – 18 Uhr – Rathaus

• Weilimdorf – 18 Uhr – Rathaus

• Weingarten/Baden – 18 Uhr – Rathaus entlang der B3

• Weingarten – 18 Uhr – Kaufland

• Weinheim an der Bergstraße – 18Uhr – Dürreplatz

• Weinsberg – 18 Uhr – Rathaus

• Weinstadt – 18 Uhr – Rathaus Beutelsbach

• Weinstadt-Endersbach-Benzach – 18:20 Uhr – Schulzentrum

• ‼️ Weissach i.Tal – 18;15 Uhr – Rathaus Unterweissach

• Welzheim – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Wendlingen am Neckar – 18 Uhr – Rathaus

• Wertheim (97877) – 18 Uhr – Main-Tauber-Halle

• Wernau – 18 Uhr – vor dem Rathaus

• Westhausen – 18 Uhr – Rathaus

• Wieblingen – 18 Uhr – Rathaus

• Wiesloch – 18 Uhr – vor der ev. Kirche

• Wildberg (72218) – 18 Uhr Rathaus

• Wilhelmsfeld (69259) – 18 Uhr – Rathaus

• Willstätt (77731) – 18 Uhr – Rathaus

• Winnenden – 18 Uhr – am Marktbrunnen

• Winterbach – 17 Uhr – Marktbrunnen

• Winterlingen – 18:30 Uhr – Rathaus

• Wittenhofen – 18 Uhr – Rathaus

• Winzeln (78737) – 18.00 – Rathaus

• Westhausen – 18 Uhr – vor dem Rathaus.

• Zaberfeld – 18:30 Uhr – Löweneck

• Zell a.H. (77736) – 19 Uhr – Parkplatz beim Gasthaus Sonne

• Zell im Wiesental (79669) 19:30 Uhr – Bahnhofstr. Zw. Bhf und Fa. Mahle

• Zwiefalten – 18 Uhr – Rathaus

Berlin

Montag (28.02.)

Charlottenburg-Wilmersdorf

Friedrichshain-Kreuzberg

Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Mitte

Neukölln

Pankow

Reinickendorf

Spandau

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Treptow-Köpenick

Dienstags

16:00 Uhr Rathaus Köpenick Schilderaktion

Saarland

Montag (28.02.)

Überall am Rathaus 18 Uhr (Spaziergang)

( Blieskastel, Friedrichstal, Illingen, Lebach, Merzig, Neunkirchen, Ottweiler, Saarbrücken, Saarlouis, Schiffweiler, St. Ingbert, St. Wendel, Völklingen )

Riegelsberg 19 Uhr

Dienstags

18 Uhr Weiskirchen Rathaus (Spaziergang)

18 Uhr Dillingen am Saardom (Spaziergang)

Mittwochs

18 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz Homburg

19 Uhr Rathaus Schmelz (Spaziergang / bitte Kerzen mitbringen)

Donnerstags

17.30 Uhr Wadern Rathaus (Spaziergang)

18 Uhr Rathaus Zweibrücken (Spaziergang)

Freitags

19 Uhr Saarlouis am grossem Brunnen

18 Uhr Merzig Rathaus

Samstags

18 Uhr Losheim Rathaus (Spaziergang)

Sonntags

16.30 Uhr Sankt Wendel Rathaus (Spaziergang)

18 Uhr Wadern Rathaus (Spaziergang)

10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise

Die nationalrevolutionäre Bewegung & Partei “Der III. Weg” hat ein 10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise aufgestellt. Dabei stellt sich die Partei explizit gegen die hemmungslose Einschränkung von Freiheitsrechten. Außerdem fordert sie den Schutz der Volksgesundheit.

1. Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit

Solange ausreichend Intensivbetten und Personal vorhanden sind, bewirkt Covid-19 keine erhöhte Sterblichkeit. Wenn aber der Fall des medizinischen Notstandes eintritt und damit nicht mehr alle schwer Erkrankten auf Intensivstationen mit Beatmungsgeräten behandelt werden können, sterben auch zunehmend Menschen, die unter normalen Umstanden mit der damit einhergehenden guten medizinischen Versorgung überlebt hätten. Also nicht Covid-19 an sich ist die große Gefahr, sondern die Überlastung des Gesundheitswesens im Zuge einer Pandemie, auf die man nicht vorbereitet ist. (Mehr…)

2. Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten

Bereits nach Bekanntwerden des Ausbruchs von Covid-19 in China hätte umgehend damit begonnen werden müssen, flächendeckend Intensivbetten, Beatmungsgeräte und Corona-Tests zu beschaffen sowie geeignetes Fachpersonal anzulernen. Dies ist nach wie vor umzusetzen, so daß eine Versorgung von hunderttausenden Erkrankten sichergestellt werden kann.(Mehr…)

3. Keine Einschränkung der Freiheitsrechte

Zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung von Covid-19 sind gemäßigte Maßnahmen (z.B. Mundschutz auf freiwilliger Basis) sowie eine Quarantäne für Erkrankte und deren Kontaktpersonen angemessen. Die Beschneidung der bürgerlichen Freiheitsrechte in Gänze sowie des Wirtschaftslebens sind abzulehnen.(Mehr…)

4. Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren

Im Zuge der Bekämpfung einer Pandemie ist immer zwischen Beibehaltung der Volksgesundheit und Erhaltung der Wirtschaftskraft abzuwägen. Jede Krankheit fordert (Todes-)Opfer. Der Schaden für einen Volkskörper durch das Herunterfahren einer Volkswirtschaft bzw. einzelner Wirtschaftszweige ist so vehement, daß dies in keinem Verhältnis zu den aktuellen Todeszahlen durch Covid-19 steht und somit absolut unverhältnismäßig ist. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, daß Eigentum im privaten wie im öffentlichen Raum weiterhin geschützt wird und die ideellen Freiheiten zu wahren sind. Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden jedem Deutschen selbstverständlich weiterhin zugänglich gemacht.(Mehr…)

5. Herdenimmunität und freiwillige Impfung

Im Anfangsstadium einer zu erwartenden Pandemie sind durch geeignete Maßnahmen so viele Infektionen zu vermeiden wie möglich. Wenn dies aber nicht in ausreichendem Maße gelingt, dann ist eine „Herdenimmunität“ anzustreben. Dies kann durch eine durchgemachte Infektion oder auf Basis einer freiwilligen Impfung (Kein Impfzwang) erreicht werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass zwischen 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, um die unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen.(Mehr…)

6. Einheitliche Regeln für Bund und Länder

Bundesweit haben einheitliche Regeln zur Bekämpfung und Eindämmung einer Pandemie zu erfolgen, welche stufenweise und anhand von Kennzahlen in allen Gemeinden und Landkreisen gleichermaßen anzuwenden sind. Der Bevölkerung sind diese Regeln transparent und nachvollziehbar bekannt zu geben. Gleichzeitig muß gegenüber der Bevölkerung eine staatliche Strategie und ein zeitlicher Horizont kommuniziert werden.(Mehr…)

7. Mediale und politische Hysterie beenden

Mit einer klar erkennbaren Strategie und Vorgehensweise seitens der Behörden wird einer medialen wie politischen Hysterie vorgebeugt, so daß eine sachliche und rational gelenkte Diskussion möglich ist. Medienunternehmen, die bewusst Falschmeldungen und Hysterie betreiben, sind staatlich zu sanktionieren.(Mehr…)

8. Gesundheitswesen verstaatlichen

Die Privatisierung des Gesundheitswesens ist vollständig rückgängig zu machen und der Staat mit der Gesunderhaltung seiner Bürger zu beauftragen; lediglich die haus- und fachärztlichen Praxen bleiben in privater Hand. Die Gesundheit der Menschen darf nicht als Bereich der Profiterwirtschaftung betrachtet werden. Eine Unterscheidung nach sozialem Stand darf im Gesundheitswesen nicht stattfinden. Eine angemessene Bezahlung und gleichzeitiger Aufbau von Fachpersonal im Gesundheitswesen, gerade auch für den Krisenfall, ist zwingend notwendig.(Mehr…)

9. Seuchenschutzbehörde aufbauen

Umgehender Aufbau einer Seuchenschutzbehörde, welche Konzepte zur frühzeitigen Bekämpfungen möglicher Pandemieszenarien erarbeitet und im Ernstfall die Umsetzung dieser koordiniert und durchsetzt. Ziel hierbei ist der optimale Schutz der Bevölkerung. Die Seuchenschutzbehörde hat die Anschaffung/Bereitstellung von ausreichend medizinischen Materialien für den Ernstfall sicherzustellen.(Mehr…)

10. Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

Zur zeitnahen Bereitstellung von lebensnotwendigen medizinischen Materialien im Ernstfall ist eine wirtschaftliche wie medizinische Unabhängigkeit von Drittstaaten von Nöten. Hierzu sind sämtliche marktbeherrschenden Pharmaunternehmen zu verstaatlichen, um das Volk mit qualitativ hochwertiger Medizin zu bezahlbaren Preisen versorgen zu können. Auch im Bereich der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln ist eine völlige Autarkie Deutschlands unter Beibehaltung der privaten Landwirtschaft anzustreben.(Mehr…)