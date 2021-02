Großflächige Verteilaktionen in Nürnberg-Süd

In den letzten Tagen verteilten Aktivisten des Stützpunktes Nürnberg-Fürth über 3000 Flugblätter in den südlichen Nürnberger Bezirken Koppenhof und Reichelsdorf. Die Flugblätter informieren über das 10-Punkte-Programm unserer Partei zur Beendigung der Corona-Krise.

Auch in der Lebkuchenstadt regt sich Widerstand gegen die übertriebenen und falsch ausgerichteten Corona-Maßnahmen der Regierung. Seit Beginn der Maßnahmen vor einem Jahr gibt es auch in der Frankenmetropole eine heterogene Protestbewegung. Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei waren hier auch immer wieder mit beteiligt und nahmen an den Protesten teil. So zum Beispiel auf mehreren größeren Kundgebungen am 16. Mai 2020 (siehe: Nürnberg: Proteste gegen Covid-19-Maßnahmen) oder am 23. Mai 2020 (siehe: Nürnberg: Proteste gegen Freiheitseinschränkungen halten an). Ende November 2020 liefen über 1000 Gegner der Corona-Maßnahmen schweigend durch die Lebkuchenstadt, auch hier waren wieder unsere nationalrevolutionären Aktivisten mit dabei (siehe: Schweigemarsch gegen Corona-Maßnahmen in Nürnberg) und auch bei den verschiedenen Mahnwachen wie am 20. Dezember 2020 (siehe: Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen in Nürnberg).

Auch am Samstag, den 20. Februar 2021, gingen wieder knapp 1000 Menschen in der Frankenmetropole auf die Straße. Die Positionen unserer nationalrevolutionären Partei stießen auch dort zumeist auf Zustimmung. So wurden immer paralell neben den Teilnehmern der verschiedenen Demonstrationen die Einwohner Nürnbergs und Fürths über die Flugblätter mit unserem 10-Punkte-Programm vertraut gemacht. Dieses lautet:

1. Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit

2. Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten

3. Keine Einschränkung der Freiheitsrechte

4. Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren

5. Herdenimmunität und freiwillige Impfung

6. Einheitliche Regeln für Bund und Länder

7. Mediale und politische Hysterie beenden

8. Gesundheitswesen verstaatlichen

9. Seuchenschutzbehörde aufbauen

10. Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

Die Verteilungen werden in den nächsten Wochen fortgesetzt.