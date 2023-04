Interessentenveranstaltung in Berlin

Unsere Nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ erfreut sich in der Hauptstadt Berlin immer größerer Bekanntheit, was sich auch an den vermehrten Interessentenanfragen bemerkbar macht. Die derzeitigen Verhältnisse in der BRD veranlassen immer mehr Landsleute dazu, sich aus der vom System vorgegebenen politischen Denkweise zu verabschieden. Immer mehr Menschen öffnen sich hierbei ganz bewusst politischen Alternativen. Der dauerhafte Einsatz unserer Aktivisten auf der Straße mit zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Aktionen zahlt sich hierbei positiv aus.

Kontinuierlich werden immer mehr Bezirke durch vielseitige Propagandaarbeit über unsere Bewegung und Weltanschauung aufgeklärt. In regelmäßigen Abständen und, in den letzten Monaten vermehrt, finden dann Interessentenveranstaltungen statt, um die zahlreichen Neuzugänge über unsere Bewegung ausführlich aufzuklären. Nachdem am 1. April der Landesverband Brandenburg gegründet wurde und auch hier der Strukturausbau in eine neue Phase gehoben wurde, setzt sich auch in Berlin der stetige Aufbau der Partei fort. In einem überfüllten Saal skizzierte unser Parteivorsitzender Matthias Fischer an Hand einer Leinwand-Präsentation das Entstehen und Wirken unserer Partei.

Der Berliner Stützpunkt arbeitet nun seit acht Jahren unermüdlich am Erstarken unserer nationalrevolutionären Bewegung in der ehemaligen Reichshauptstadt und ist dabei, immer mehr Bedeutung in selbiger zu erlangen. Auch bei dieser Versammlung konnten wieder einige neue Mitglieder aufgenommen werden und neue Aufnahmeanträge für die Partei und Jugendorganisation wurden von so manchen ausgefüllt.

Abschließend kann festgestellt werden, dass unsere Bewegung auch in der Hauptstadt kontinuierlich wächst und an Stärke gewinnt. Somit verteilt sich die Arbeit auf immer mehr Schultern und erleichtert so das Vordringen in neue gesellschaftliche Kreise. Neue Termine und Aktionen in den kommenden Wochen wurden besprochen und geplant und werden ebenfalls dazu beitragen, unsere Strukturen in allen Bezirken wachsen zu lassen.

Werde auch Du aktiv für Berlin und Deine Heimat. Melde Dich und werde Teil unserer großen Gemeinschaft nationalrevolutionärer Deutscher.