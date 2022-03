Krieg in der Ukraine – Tag 14 | 09.03.2022

23:35 Uhr: Lage in der Ukraine am Abend des 9. März 2022

Um Mariupol toben weiter schwere Kämpfe. Weder die Evakuierung der Zivilisten, noch deren Versorgung funktioniert. Die Russen wollen nach wie vor nur eine Evakuierung in die Separatistengebiete zulassen. Das lehnen die Einwohner jedoch ab. Man befürchtet hier Repressionen von Seiten der Russen. Hilfsgüter werden von den Belagerern nicht in die eingeschlossene Stadt durchgelassen. Nicht durchgelassen werden allerdings auch die Angreifer selbst. Die Verteidiger konnten auch heute wieder die Angriffe des Gegners zurückschlagen.

In den besetzten Gebieten gingen auch heute wieder die Einwohner auf die Straße und demonstrierten gegen die Besetzung. Vereinzelt kommt es zu Angriffen auf die russische Armee abseits der Ortschaften. Begehrtes und strategisch wichtiges Ziel sind hier vor allem die Tanklaster. Die Russen tarnen diese unter Planen, um so ein weniger lohnendes Ziel vorzutäuschen. Es häufen sich aber auch Berichte, dass die Russen Namenlisten abarbeiten und des Nachts bekannte Kritiker des russischen Imperialismus aufsuchen und verschleppen.

Um Kiew werden weiter russische Kräfte zusammengezogen. In der Region Charkow scheinen die Invasoren weiter ernsthafte Probleme mit starkem Widerstand der Ukrainer zu haben. Der Nachschub an die Front scheint nach wie vor nicht zu funktionieren. Aufgrund des offenbar massiven Munitionsverbrauchs durch starken Beschuss mit Kanonen- und Raketenartillerie werden Transporte von Munition neben Treibstoff priorisiert. Die Truppe muss sich daher selber versorgen, was zu Diebstählen und Plünderungen durch die Besatzer führt.

23:00 Uhr: Wieder massiver Beschuss von Charkow

Charkow liegt wieder unter massivem Beschuss russischer Raketenartillerie.

22:00 Uhr: Weißrussische Nationalisten kämpfen für die Ukraine

Viele weißrussische Nationalisten kämpfen in den Reihen der ukrainischen Verteidiger. In Kiew hat man nun sogar ein eigenes Bataillon aufgestellt, um mitzuhelfen, die Hauptstadt gegen die Invasoren zu verteidigen.

21:00 Uhr: Russland räumt den Einsatz von Wehrpflichtigen ein

Das russische Verteidigungsministerium hat den Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine eingeräumt. Zuvor wurde dies vehement bestritten. Nach russischem Gesetz dürfen Wehrpflichtige nicht in Kriegseinsätze ins Ausland geschickt werden. Angeblich wäre der Einsatz der jungen Männer aber nicht von der Armeeführung genehmigt. Man suche nun nach den Verantwortlichen und werde diese zur Rechenschaft ziehen, hieß es.

20:00 Uhr: Aufnahmen von Mariupol

Die Drohnenaufnahmen, veröffentlicht vom russischen Militär, zeigen die Kämpfe um Mariupol.

19:30 Uhr: Luftangriff auf Schytomyr

Auf die Stadt westlich von Kiew führten die Russen wieder einen Bombenangriff aus. Ziel war das Heizkraftwerk, welches auch getroffen wurde.

19:00 Uhr: Waldbrüder

Irgendwo in einem ukrainischen Wald.

18:45 Uhr: Entbindungsstation in Mariupol evakuiert

In der schwer geprüften Stadt am Asowschen Meer muss die Entbindungsstation des Krankenhauses nach erneutem russischem Beschuss evakuiert werden.

18:15 Uhr: Klopf Klopf

Offenbar hat sich eine russische Besatzung in ihrem steckengebliebenen Fahrzeug eingeschlossen.

18:00 Uhr: Weitere Zivilisten warten auf Evakuierung in Sumy

In der Stadt im Norden des Landes warten noch mehrere tausend Zivilisten auf ihre Evakuierung.

17:30 Uhr: Russen beschießen Ort mit Raketenwerfer

Ein Vorort von Nikolaev wird von den Russen mit einen Mehrfachraketenwerfer unter Feuer genommen.

16:30 Uhr: Bombenangriffe auf Mariupol

Die schwergezeichnete Stadt wurde auch heute wieder angegriffen. Hier die Folgen des jüngsten Luftangriffs.

In diesem Video wird deutlich, dass die Russen schwere Bomben auf die Stadt werfen:

16:00 Uhr: Russische Soldaten plündern weiter

Die Plünderungen und Diebstähle der Russen gehen weiter. Hier wurden die russischen Hühnerdiebe dabei gefilmt, wie sie die ukrainische Bevölkerung berauben.

15:30 Uhr: Wieder Demonstration gegen Besetzung in Berdjansk

In der Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer gingen auch heute wieder mehrere tausend Einwohner auf die Straße, um gegen die russische Besetzung zu demonstrieren.

13:30 Uhr: Russischer Jäger über Kiew abgeschossen

Die ukrainische Luftabwehr konnte einen russischen Jäger vom Typ Su 27 über Kiew abschießen.

12:45 Uhr: Lage in Mariupol bedrohlich

Am 14. Tag der Belagerung der Hafenstadt wird die Lage für die Einwohner immer bedrohlicher. Noch immer verhindern die Angreifer einen Fluchtkorridor, der nicht nach Osten in die von Separatisten besetzten Gebiete führt. Bereits gestern haben Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes die Lage in der Stadt als apokalyptisch beschrieben. Aufgrund des Beschusses gibt es kein Wasser, keinen Strom und kein Gas. Die Menschen sammeln mittlerweile Regenwasser, kochen und heizen mit Holzfeuern. Auf den Straßen liegen immer wieder Leichen, kaum einer hat Zeit, sie zu begraben und oft ist es auch zu gefährlich. Die Einwohner verkriechen sich in Kellern, in der Hoffnung, dort Schutz zu finden. Die Nahrungsmittelvorräte werden knapp.

12:40 Uhr: Lokaler Gegenstoß bei Charkow

Im Umland von Charkow führen die Verteidiger weiter lokale Gegenangriffe aus und bringen die Besatzer in Bedrängnis.

12:35 Uhr: Russische Fahrzeuge bei Sumy bekämpft

Im Umland von Sumy konnten russische Fahrzeuge, darunter Tanklaster und ein Panzer, zerstört werden.

12:30 Uhr: Weitere Ausrüstung der Besatzer erbeutet

Im Süden des Landes können auf den schon angesähten Äckern weiter Ausrüstungsgegenstände der Invasionsarmee eingesammelt werden. Dankbare Abnehmer finden sich unter den Verteidigern besonders für Waffen und Munition.

12:20 Uhr: Asow gründet Spezialregiment in Kiew

Die Asowsche Territorialverteidigungseinheit, die seit den ersten Tagen der umfassenden russischen Invasion in Kiew gebildet wurde, ist jetzt offiziell ein separates Spezialregiment der Asowschen Streitkräfte der Ukraine. Die Einheit beteiligt sich aktiv an der Verteidigung Kiews und vernichtet zusammen mit anderen Formationen die Feinde der Ukraine.

12:15 Uhr: Drohnenaufnahme vom Abschuß eines russischen Fahrzeugs

12:10 Uhr: Humanitäre Hilfe für Energodar

Fünf Lastwagen mit humanitärer Hilfe auf dem Weg nach Energodar.

12:00 Uhr: Russische Invasoren im Zeichen der Sowjetunion

Das russische Militär veröffentlichte diese Aufnahmen selbst. Man sieht sich in stolzer Tradition der Roten Armee.

10:00 Uhr: Zerstörung in Charkow

Die fortlaufenden russischen Bombenangriffe und der Artilleriebeschuss hinterlassen Spuren der Verwüstung in der Stadt.

09:00 Uhr: Erbeutete Ausrüstung wird genutzt

In Nikolaev wird die gestern bei Vorstößen erbeutete russische Ausrüstung zur Reparatur gefahren. Die Lastwagen und Maschinen sollen dann im Dienst der Verteidger eingesetzt werden.

08:00 Uhr: Russischer Beschuss auf Sjewjerodonezk

In Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine sind in der Nacht zehn Einwohner gestorben, neun wurden verwundet.

