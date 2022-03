Krieg in der Ukraine – Tag 29 | 24.03.2022

Die Lage in der Ukraine am Abend des 24. März 2022 nach einem Monat Krieg

Im Süden konnten die Russen wieder Geländegewinne verzeichnen, stießen jedoch westlich von Kherson auf starken Widerstand. Die Festung Mariupol wird noch immer von ukrainischen Verteidigern gehalten. Russische Truppen sind zwar schon von allen Seiten in die Stadt eingedrungen, müssen sich jedoch Haus um Haus in verlustreichen Gefechten vorkämpfen. Bei Kiew gelang es den Verteidigern, die Russen in weiteren Gegenangriffen im Westen punktuell zurückzudrängen.

In Berdjansk konnten die Ukrainer heute ein Landungsboot mit ca. 4000 BRT versenken und weitere Schiffe beschädigen. Auch einen Hubschrauber vom Typ Mi 35 büßten die Russen ein.

Nach einem Monat Krieg haben die Russen vor allem im Süden ein großes Territorium erobert. Der Blutzoll dürfte jedoch beachtlich sein. Schätzungen gehen von etwa 10.000 gefallenen Soldaten aus. Die Sanktionen dürften das Land ebenso hart treffen. Im Gesamten betrachtet scheint es, dass die Fronten festgefahren sind. Im rückwärtigen Raum haben die Besatzer vor allem im Norden der Ukraine und westlich von Kherson mit Partisanentätigkeiten zu kämpfen.

21:00 Uhr: Amerikanische Freiwillige bei Kiew

Ein Video zeigt amerikanische Freiwillige, die sich auf der Seite der Ukrainer am Gegenstoß im Bereich nordwestlich von Kiew beteiligen.

20:45 Uhr: Artem Murakhovsky in der Ostukraine gefallen

Der ukrainische Nationalist und Künstler Artem „Jesus“ Murakhovsky starb in der Ostukraine den Heldentod.

Artem, Gründer des Kunstprojekts Olifant, war ein in ganz Europa bekannter und geschätzter idealistischer Kamerad. Geleitet von den Grundsätzen der Ehre und Hingabe gab er sein Leben für den Sieg und die Verteidigung der ukrainischen Nation.

Der Tod ist nichts für jemanden, der zu leben wusste!



20:30 Uhr: Wieder russisches Material erbeutet

Wieder konnten ukrainische Kämpfer russische Ausrüstung erbeuten.

20:15 Uhr: Raketeneinschlag in Charkow

In Charkow schlug heute eine russische Rakete auf einem Supermarktparkplatz ein. Dort standen gerade Menschen an, um Lebensmittel einzukaufen.

19:45 Uhr: Schwere Explosion in Kiew

In Kiew ist es nach russischem Beschuss wieder zu einer schweren Explosion gekommen.

19:00 Uhr: Kämpfe in Mariupol

In der Haftenstadt toben weiterhin die Kämpfe. In diesem Video ist zu sehen, wie die Munition eines getroffenen russischen Schützenpanzers explodiert.

17:00 Uhr: Festnahmen in Kherson

In Kherson kommt es, wie in allen von den Russen besetzten Gebieten, zu – oft willkürrlichen – Festnahmen. Russische Einheiten durchkämmen die Ortschaften mit Namenslisten. Die beiden Männer in diesem Video werden festgenommen, weil sie laut der Liste Nationalisten sind.

14:00 Uhr: Egor Birkun in Mariupol gefallen

Der Hooligan Egor Birkun, alias BIR aus der südukrainischen Stadt Krywyj Rih starb bei den Kämpfen um Mariupol den Heldentod.

12:45 Uhr: Ukrainische Streitkräfte erobern Kiew-Hostomel zurück

Unbestätigten Nachrichten zufolge konnten ukrainische Soldaten Kiew-Hostomel zurückerobern.

12:40 Uhr: Heftige Gefechte im Süden bei Kherson

Offenbar versucht die russische Armee, wieder in Richtung Nikolaev vorzustoßen und stößt dabei auf heftigen Widerstand.

12:30 Uhr: Weitere Informationen zu dem Angriff in Berdjansk

Der Angriff auf die russischen Versorgungsschiffe im Hafen der besetzten Stadt Berdjansk wurde offenbar mittels Raketen ausgeführt. Zwei weitere Schiffe sollen beschädigt worden sein, schafften es aber abzulegen und sich aus dem Brandbereich herauszumanövrieren.

12:00 Uhr: Weiterer russischer Hubschrauber abgeschossen

Ein weiterer russischer Hubschrauber wurde von ukrainischen Kräften vom Himmel geholt.

11:00 Uhr: Kämpfe in Mariupol

Azow-Kräfte beschießen russische Einheiten mit gezieltem Mörserfeuer.

07:00 Uhr: Ukrainische Artillerie bei Kiew

Im Kiewer Raum beschießt die ukrainische Artillerie, geleitet durch eine Drohne mit Wärmebildkamera, russische Truppen.

06:00 Uhr: Anschlag auf russisches Schiff

Im Hafen der besetzten ukrainischen Stadt Berdjansk brennt ein russisches Landungsschiff der Orsk-Klasse. Offenbar wurde es durch ukrainische Saboteure in Brand gesteckt.

