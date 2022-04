Krieg in der Ukraine – Tag 47 | 11.04.2022

Lage am Abend des 11. April 2022

Der Kampf um Mariupol geht weiter. Nach Meldungen von heute mittag soll die Munition der Verteidiger zu Ende gehen und es womöglich heute Nacht zur Entscheidung kommen. Nähere Informationen zu einem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz gibt es bislang noch nicht. Eine Drohung von russischer Seite über einen derartigen Einsatz gab es heute jedoch bereits.

Die Offensive der Russen im Osten hat noch nicht begonnen. Die ukrainische Führung hält auch eine gleichzeitige Offensive im Westen, von der Republik Moldau aus, für möglich.

22:00 Uhr: Chemiewaffeneinsatz in Mariupol?

Um etwa 20:00 Uhr sollen die Russen in Mariupol von einer Drohne aus eine noch unbekannte Substanz über Mariupol verstreut haben. Die Personen, welche die Substanz einatmeten, litten an Atemproblemen. Näheres ist noch nicht bekannt. Andrej Biletsky sagte hierzu:

„Vor ein paar Stunden hat die Rote Armee chemische Waffen über der Basis eingesetzt, die vom Asowschen Bataillon gehalten wird. Die Auswirkungen sind nicht groß, drei Personen haben deutliche Vergiftungserscheinungen mit chemischer Substanz und Atembeschwerden, aber keine katastrophalen Folgen. Selbst die Massenvernichtungswaffe können diese Idioten nicht richtig einsetzen. Das zeigt ein wesentliches Merkmal der Neobolschewiki: Feigheit.“ „Darüber wird in der ganzen Welt gesprochen werden, das wird der Welt zeigen, dass der Putinismus keinen Konventionen folgt. Sie sind verzweifelt, dass sie sich nicht nehmen können, was sie wollen, deshalb greifen sie auf Methoden zurück, die im Ersten Weltkrieg verwendet wurden.“

Sviatoslav Yuriyovych gefallen



Der Nationalist Sviatoslav Yuriyovych kämpfte in den Reihen der Karpatska Sich (C-14) und ist am 10. April 2022 im Oblast Charkow gefallen. Yuriyovych, geboren am 27. Februar 1992 in Kiew, absolvierte das International Medical College in der Fachrichtung Zahnarzt, Orthopäde. Er meldete sich am ersten Kriegstag mit den Worten: „Wir haben keine Zeit, Verträge zu unterzeichnen, wir müssen losgehen und den Feind töten.“

Aufrichtig, ehrlich, mutig, der Ukraine ergeben, treuer Kamerad.

19:00 Uhr: Freiwilligen-Rekrutierung

Heimlich gedrehte Aufnahmen zeigen die „Freiwilligen“-Rekrutierung für den Krieg in der selbsternannten Volksrepublik Lugansk.

18:00 Uhr: Mariupol spricht

15:00 Uhr: Russischer Speznas-Offizier filmt Vergewaltigung eines Säuglings

Der russische Leutnant Alexey Bychkov der 2. Separaten Speznas-Brigade aus der Stadt Pskow hat es durch selbstgedrehte Videos zu zweifelhafter Bekanntheit gebracht. Er filmte sich in der Ukraine bei der Vergewaltigung eines Säuglings. Weitere selbstgedrehte Videos zeigen weitere Gewalttaten an Kindern oder wie er seinen eigenen Urin trinkt oder sich Gegenstände in den Anus einführt. Das Video mit der Vergewaltigung des Säuglings wollte er nach eigenen Angaben gewinnbringend im Darknet verkaufen. Nach Angaben aus Russland wurde der Offizier bereits festgenommen.

14:00 Uhr: Kampf in Mariupol

Azow-Kräfte haben die weitere Zerstörung russischer Panzerfahrzeuge in der schwer umkämpften Stadt auf Video dokumentiert.

13:00 Uhr: Panzer verwechselt

Auf diesem Video sind vermutlich ukrainische Soldaten zu sehen, die einen russischen T-72-Kampfpanzer nicht als feindlich erkannt haben, sondern offenbar dachten, ein eigener Panzer würde sich nähern. Die russische Panzerbesatzung hat wohl auch erst auf relativ kurzer Entfernung erkannt, ukrainische Soldaten vor sich zu haben.

10:00 Uhr: Erschießung auf Video festgehalten

Während eines selbst aufgenommenen Videos eines Kadyrowzy wurde die Erschießung eines Verwundeten (ob Zivilist oder Soldat ist unklar) unfreiwillig festgehalten. Der Verwundete schreit zuerst im Hintergrund, dann ist ein Schuß zu hören und die Schreihe sind verklungen.

09:00 Uhr: Großflächige Verminung östlich von Charkow

Östlich von Charkow haben die Russen große Gebiete mit Anti-Personen-Minen bestreut. Die Minen wurden hier auch wieder von Flugkörpern abgeworfen und werden über Bodenvibrationen ausgelöst.

08:00 Uhr: Weiteres Massengrab nahe Kiew

In dem Dorf Buzova werden Leichen aus Massengräbern geborgen. Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Buzova und Dmitrovka konnten weitere 50 Tote aus Autowracks geborgen werden.

