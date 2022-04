Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Die Partei “Der III. Weg” lehnt den russischen Imperialismus mit dem Ziel der Wiederherstellung einer Sowjetunion genauso wie den US-amerikanischen Globalismus (westliche Wertegemeinschaft) mit seiner NATO-Osterweiterung und seinen weltweiten Kriegen unter dem Deckmantel der Menschenrechte ab. Wir stehen für ein unabhängiges und freies Europa, welches sich vom Einfluß russischer und amerikanischer Machtinteressen zu befreien hat. Wir stehen für die Freiheit der Völker! Siehe auch: Nationalrevolutionäre Erklärung zum Ukraine-Krieg | Nationalisten helfen Nationalisten – Unterkünfte für die Familien ukrainischer Nationalisten gesucht | Märtyrer des ukrainischen Freiheitskampfes

Eine Übersicht über Materialverluste (gezählt Anhand von veröffentlichten Bildern) finden Sie hier: www.oryxspioenkop.com

Hinweise zur Aktualisierung: Es ist nicht durchgängig möglich, eine laufende Aktualisierung zu gewährleisten. Abhängig von den verfügbaren Informationen zum Kriegsgeschehen und unseren Kapazitäten, die Nachrichten zu prüfen und zu bewerten, kann es zu Verzögerungen kommen, dies gilt insbesondere für die Wochenenden.

15:30 Uhr: Welche modernen Waffensysteme nutzt die Ukraine?

In diesem englisch-sprachigen Video werden die modernen Waffensystem vorgestellt, welche in der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren zum Einsatz kommen.







15:10 Uhr: Russenlager



Dieses Video stammt aus einem russischen Lager an einem Kontrollpunkt irgendwo in der Ukraine und zeigt doch sehr deutlich, in was für einer Verfassung sich die russischen Soldaten und deren Ausrüstung befinden.

15:00 Uhr: Video aus dem zurückeroberten Dorf Lukyanivka

Vor einigen Tagen räumten Asow-Soldaten zusammen mit Einheiten der Streitkräfte und der Nationalpolizei das Dorf Lukyanivka in der Region Kiew.



14:00 Uhr: Übersicht über Gebietsgewinne

Die Karte zeigt die Ortschaften welche von ukrainischen Truppen zurückerobert wurden (heute blau, gestern gelb).

13:25 Uhr: Russischen Truppen verlassen Ivankiv

Die Besatzungstruppen haben sich nun offenbar auch aus Invakiv, nordwestlich von Kiew zurückgezogen.

11:00 Uhr: Rotes Kreuz auf dem Weg nach Mariupol

Eine Abordnung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ist auf dem Weg in das eingekesselte und schwer umkämpfte Mariupol. Nachdem keine Erlaubnis gegeben wurde Hilfsgüter in die Stadt zu transportieren wolle man nun wenigstens versuchen Zivilisten aus dem Kampfgebiet zu evakuieren. Seit 9 Uhr soll eine Waffenpause gelten.

10:30 Uhr: Video zeigt Hubschrauberangriff auf Öldepot

Das Video einer Überwachungskamera zeigt wie zwei ukrainische Mi-25 Kampfhubschrauber Salven von ungelenkten Raketen auf das Öldepot abfeuern.

09:30 Uhr: Öldepot in Belgorod getroffen

In der russischen Stadt Belgorod, nahe der ukrainischen Grenze, brennt seit dem Morgengrauen ein Öldepot. Gegn 05:45 Uhr waren dort Raketen oder Geschosse eingeschlagen. Aufnahmen zeigen ebenfalls zwei Mi 24 Kampfhubschrauber die offenbar der ukrainischen Luftwaffe angehören sollen. Stimmt dies tatsächlich, wäre dies ein waghalsiger Handstreich. Erst vor wenigen Tagen war hier ein Munitionsdepot der Russen in Luft geflogen.

09:15 Uhr: Weitere Ortschaft bei Tschernihiw befreit

In einem Dorf im Umland von Tschernihiw werden die einrückenden ukrainischen von der Bevölkerung bereits erwartet.

Lage am Abend des 31. März 2022

Auch heute konnten die Verteidiger im Raum Kiew, Tscherhiniw, Sumy und Charkow wieder Gebietsgewinne verzeichnen. Die russischen Aktivitäten begrenzten sich maßgeblich auf den Osten und die Stadt Mariupol. In der Festung am Asowschen Meer leisten die Verteidiger, darunter maßgeblich die Kämpfer des Azow-Batallions weiter hartnäckigen Widerstand, haben aber auch mit hohen Verlusten zu kämpfen. Etwa 14.000 russische Soldaten sollen bei der Kesselschlacht um die Festung gegen die Ukrainer eingesetzt sein.

Wie die zukünftige Taktik der russischen Armee aussieht ist unklar. Die öffentlichen Verlautbarungen, sich jetzt maßgeblich auf den Osten zu konzentrieren müssen natürlich nicht der Wahrheit entsprechen. Die Weigerung der weißrussischen Armee sich in der Ukraine an Kampfeinsätzen zu beteiligen könnte auch ein Grund für die Umgruppierung sein.

23:30 Uhr: Aufnahmen aus einem russischen Lager

23:00 Uhr: Kiew-Hostomel zurückerobert

Offenbar können die ukrainischen Verteidiger auf der ganzen Front westlich von Kiew Gebiete wieder von den Russen befreien. Dieses Video soll aus Kiew-Hostomel stammen. Weiteren Informationen nach ist noch eine größere Gruppe russischer Streitkräfte im Bereich Bucha – Hostomel eingekesselt worden.

22:30 Uhr: Weißrussissche Armee verweigerte offenbar Unterstützung

Offenbar weigerte sich die weißrussische Armee im großen Maßstab an Putins-Ukrainekrieg teilzunehmen. Der zurückgetretene Chef des Generalstabs der weißrussischen Streitkräfte spricht in einem Brief an den Verteidigungsminister davon, dass es in den Militäreinheiten eine massive Verweigerungshaltung gegenüber der Teilnahme an Kampfeinsätzen in der Ukraine gebe.

20:30 Uhr: Ukrainischer Hubschrauber bei Mariupol abgeschossen

Bei Mariupol ist ein ukrainischer Hubschrauber vom Typ Mi 8 abgeschossen worden. 15 Insassen starben, zwei überlebten schwerverletzt und wurden gefangenen genommen.

19:30 Uhr: Russen ziehen sich offenbar aus Tschernobyl zurück

Nach Angaben des ukrainischen Atomkonzerns Enerhoatom haben die Russen damit begonnen Truppen aus Tschernobyl zurückzuziehen. Lediglich eine kleine Anzahl von Russen soll dort bleiben.

18:45 Uhr: Großflächige Sabotageakte an weißrussischer Eisenbahn

In Weißrussland kommt es seit Wochen immer wieder zu Sabotageakten an der Eisenbahn. Diese richten sich gegen den Transport russischer Militärgüter. Die Sicherheitsdienste haben schon über 30 Angestellte der staatlichen Eisenbahn wegen des Verdachts auf Sabotageakte festgenommen.

18:30 Uhr: Russische Truppen sprengen Staudamm bei Isjum

Russische Truppen haben einen Staudamm am Oskil-Fluss in der Nähe der Stadt Iskum gesprengt.

18:00 Uhr: Dynamo-Kiew-Hooligans an der Front

Übersicht über die gefallenen nationalen Aktivisten

Auf einer Übersichtsseite sammeln wir die bekannt gewordenen Todesfälle ukrainischer Nationalisten:

13:00 Uhr: Weiterer Versuch für Evakuierung Mariupols

Heute startet ein weiterer Versuch Zivilisten aus der umkämpften Hafenstadt zu evakuieren.

11:00 Uhr: Weiteres Luftabwehrsystem erbeutet

Wieder wurde ein russisches Luftabwehrsystem vom Typ TOR erbeutet.

10:30 Uhr: Russische Panzer in Mariupol

Auf diesem Video kann man die Taktik der russischen Panzer in Mariupol gut beobachten. Aus Angst vor ukrainischen Stellungen werden die Häuser am Straßenrand einfach willkürlich beschossen.

10:00 Uhr: Russen verminen Straße bei Borodjanka

Eine bei Borodjanka von den Russen verlegte Minensperre kann die ukrainischen Autofahrer offenbar nicht davon abhalten die Straße trotzdem zu benutzen. Nicht immer sind die Minen aber so leicht erkennbar wie in diesem Fall.

Lage am Abend des 30. März 2022

Die Verteidiger konnten im Raum Sumy und Charkow, sowie östlich von Kiew wieder Gebiete von den Russen zurückerobern. Am Verhandlungstisch hat die Ukraine mittlerweile auch die Option der Neutralität ins Spiel gebracht, fordert dagegen einen kompletten Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Russland pocht weiterhin auf einen Verzicht zum NATO-Beitritt und die Anerkennung der besetzten Gebiete im Osten der Ukraine.

Der von Russland angekündigte Rückzug von Truppen aus dem Raum Kiew und Tschernihiw zur Unterstützung der Offensive im Osten bedeutet keine Entlastung der betroffenen Gebiete. Bislang haben sich weniger als 20 % der dort stationierten Truppen in Bewegung gesetzt.

22:45 Uhr: Russland setzt verbotene Anti-Personen-Minen ein

Im Raum Charkow setzen die Russen Anti-Personen-Minen vom Typ POM-3 ein. Diese neuartigen Minen verfügen über einen Sensor der die Vibrationen im Boden misst und mit einem internen Speicher abgleicht. Passen die Vibrationen zu denen die von Menschen beim Gehen ausgelöst werden, so zündet die Mine. Der Sprengsatz wird dabei etwa 1 bis 2 Meter in die Luft geschossen, explodiert dort und verschießt seine Metallsplitter. Der tödliche Radius misst ca. 16 Meter.

Das erste Bild zeigen Minen deren Abwurfvorrichtung nicht korrekt funktionierte. Die zwei weiteren Bilder zeigt eine Einzelne Mine mit dem Bremsfallschirm und den ausgeklappten Standfüßen. Der Spitze Stab ist der Sensor. Produziert wurden die Sprengmittel offenbar im Jahr 2021. Verlegt werden die Minen über Raketen, welche die Minen über ein bestimmtes Gebiet verstreuen. Den Einsatz der Minenwerfer hatten die Russen am 26. März 2022 per Video festgehalten).

22:00 Uhr: Bilder aus befreiten Gebieten im Raum Charkow

20:40 Uhr: Mörser gegen Panzer

Die Aufnahmen sollen direkte Treffer eines 120mm-Mörsers auf russische Panzer zeigen.

20:30 Uhr: Wieder heftige Angriffe auf Charkow

Der Himmel über der ukrainischen Stadt ist rot gefärbt vom Feuer, verursacht durch russische Angriffe.

19:30 Uhr: Azow-Truppen trainieren bei Nikolaev

Auch im Bereich um Nikolaev wurden neue Azow-Verbände aufgestellt. Diese üben beständig, um für den Kampf mit den Russen gewappnet zu sein.

19:00 Uhr: Gestern noch Büroangestellter, heute Soldat

Ein kurzes Video portraitiert ukrainische Männer und Frauen, die eigentlich Büroangestellte, Arbeiter, Lehrer oder Studenten sind. Sie sind aber auch Nationalisten und so greifen sie zu den Waffen, wenn ihre Nation bedroht wird.

16:00 Uhr: Wlassow-Armee 2.0?

Russische Kriegsgefangene sollen sich bereit erklärt haben gegen die russische Armee, auf den Seiten der Ukrainer zu kämpfen. Auf Fotos ist zu sehen, wie Männer in russischen Uniformen mit blauen Markierungen von einen ukrainischen Soldaten in die Handhabung von Panzerabwehrwaffen eingewiesen werden.

12:00 Uhr: Heftiger Beschuss auf Tschernihiw

Trotz der Ankündigung Truppen aus dem Raum Tschernihiw und Kiew abzuziehen wurde die Stadt Tschernihiw in der Nacht äußerst heftig von russischer Rohr- und Raketenartillerie beschossen.

Materialspende unserer Partei an der Front abgeliefert

Am 22. März 2022 sind die von uns gesammelten Ausrüstungsgegenstände an der Front in Kiew eingetroffen. Näheres siehe HIER

10:00 Uhr: Russische Einheiten bei Gomel

Im Bereich der weißrussischen Stadt Gomel wurden Verbände der russischen Armee gesichtet, die sich in Richtung Osten zurückziehen. Wahrscheinlich kommen diese wieder in der Ostukraine zum Einsatz.

Meldungen von Tag 34 – 29. März 2022

Meldungen von Tag 33 – 28. März 2022



Meldugen von Tag 32 – 27. März 2022

Meldungen von Tag 31 – 26. März 2022

Meldungen von Tag 30 – 25. März 2022

Meldungen von Tag 29 – 24. März 2022

Meldungen von Tag 28 – 23. März 2022

Meldungen von Tag 27 – 22. März 2022

Meldungen von Tag 26 – 21. März 2022

Meldungen von Tag 25 – 20. März 2022

Meldungen von Tag 24 – 19.03.2022

Meldungen von Tag 23 – 18. März 2022

Meldungen von Tag 22 – 17. März 2022

Meldungen von Tag 21 – 16. März 2022

Meldungen von Tag 20 – 15. März 2022

Meldungen von Tag 19 – 14. März 2022

Meldungen von Tag 18 – 13. März 2022

Meldungen von Tag 17 – 12. März 2022

Meldungen von Tag 16 – 11. März 2022

Meldungen von Tag 15 – 10. März 2022

Meldungen von Tag 14 – 09. März 2022

Meldungen von Tag 13 – 08. März 2022

Meldungen von Tag 12 – 07. März 2022

Meldungen von Tag 11 – 06. März 2022

Meldungen von Tag 10 – 05. März 2022

Meldungen von Tag 9 – 04. März 2022

Meldungen von Tag 8 – 03. März 2022

Meldungen von Tag 7 – 02. März 2022

Meldungen von Tag 6 – 01. März 2022



Meldungen von Tag 5 – 28. Februar 2022

Meldungen von Tag 2 – 25. Februar 2022

Meldungen von Tag 1 – 24. Februar 2022